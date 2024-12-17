聖誕好去處｜港芭經典《胡桃夾子》再登場 融入搶包山、皮影戲等本土元素

今年聖誕節，香港芭蕾舞團將再度為觀眾呈獻屢獲殊榮的《胡桃夾子》，這套聖誕必看經典由港芭藝術總監衛承天重新編排，以20世紀初香港為背景，融合本地文化與奇幻元素，為市民帶來一場冬季冒險之旅。由恒基兆業地產榮譽呈獻，《胡桃夾子》將於12月13日至29日假香港文化中心大劇院舉行，總共演出22場。部分場次更由葉詠詩及葉詠媛指揮香港小交響樂團，現場演奏柴可夫斯基膾炙人口的經典樂章，讓觀眾沉浸於聖誕的華麗氛圍中。

