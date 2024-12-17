聖誕好去處｜港芭經典《胡桃夾子》再登場 融入搶包山、皮影戲等本土元素
多項榮譽肯定 文化與創新並重
今年，港芭榮獲第12屆「香港精神獎」文化貢獻獎，表揚其對本地文化的卓越貢獻。評審團讚揚道：「香港芭蕾舞團全新演繹《胡桃夾子》，巧妙地將20世紀初的香港特色與奇幻元素融為一體……同時透過舞蹈團結社區。」此外，舞劇更榮獲聯合國教科文組織2024年全球世界遺產教育創新案例獎「卓越之星」獎，並於香港舞蹈年獎2022中獲頒「傑出編舞」及「傑出舞台和服裝設計」等殊榮。
香港年度經典之作 55場演出爆滿
由2021年至2023年，《胡桃夾子》已上演55場，吸引超過75,000名觀眾共度佳節。今年的版本延續故事的歡樂與奇幻：主角嘉麗於平安夜收到胡桃夾子玩偶，隨後與化身王子的胡桃夾子展開奇幻之旅，場景融入本地文化特色，包括靈感來自海盜張保仔的老鼠王軍團、香港野生動植物如孔雀及鳳頭鸚鵡，為經典故事增添濃厚的本地色彩。
240套全人手製作的璀璨戲服
衛承天及團隊傾力製作的《胡桃夾子》，將芭蕾經典糅合香港歷史風土，致敬本地文化。醒獅、人力車、長洲搶包山、皮影戲、白蛇與書生、美味點心等一一盡收眼底。著名設計師布里埃拉 ‧ 季列索娃和區宇剛操刀打造超過五台富麗堂皇的佈景，如甘棠第大宅、前九廣鐵路鐘樓、竹林等，呈現屬於香港的年度節慶演藝盛會，並與執行服飾設計師莊惠玲為劇中300多個角色精心設計多達240套服裝，展示雪花、花卉及生動的動物造型，如孔雀、鳳頭鸚鵡、紫荊花。
作品將香港特色元素融入芭蕾舞劇中，在舞台上展示香港文化的多樣性，極富藝術創意，具跨文化合作的意義，並加強與社區的聯繫。超過258位兒童舞蹈員參演，每場約有86位小朋友，扮演小動物和點心等異想天開的角色。舞劇將節日氣氛與驚心動魄的冒險故事相乘，瘋狂奇想與香港本土特色文化碰撞出連串舞台奇觀，讓各位觀眾歡度佳節，看得盡興而歸。
《Tutu學院》聯乘動畫版胡桃夾子 增添節日俏皮色彩
另外，今年插畫家麥東記（Don Mak）受港芭45周年短片《Tutu學院》及《胡桃夾子》啟發，創作了一幅別具香港風情的畫作，結合甘棠第、長洲搶包山及傳統花匾工藝等元素。故事講述來自「Tutu學院」的外星人透過舞蹈與《胡桃夾子》主角嘉麗及友伴交流，兩者碰撞出意想不到的共鳴，並以盤旋的飛行物及繽紛包山增添節日氣氛。
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香港芭蕾舞團《胡桃夾子》
日期：2024年12月13-15日、17-22日、24-29日
時間：下午2時30分、3時及晚上8時
地點：香港尖沙咀梳士巴利道10號香港文化中心大劇院
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