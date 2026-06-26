蚊蟲襲港！3大關鍵挑選驅蚊產品 一款超過95%真實用家認證有效驅防蚊蟲

香港氣候潮濕，蚊蟲長年活躍，除了要避免蚊叮蟲咬引起的紅、腫、痕外，更要提防經由蚊媒傳播的疾病，例如登革熱、日本腦炎，以及近年備受關注的基孔肯雅熱，嚴重更可引致眼、心臟及神經等併發症¹。隨著市民外遊頻繁，蚊媒傳染病的輸入風險顯著增加，更恐引發本地傳播鏈，無論日常外出、郊遊露營或旅行，都應做好防蚊措施，外出時外露皮膚和衣服應噴上驅蚊產品，減低被蚊蟲叮咬及感染風險。

