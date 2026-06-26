蚊蟲襲港！3大關鍵挑選驅蚊產品 一款超過95%真實用家認證有效驅防蚊蟲
揀選驅蚊產品3大關鍵
面對蚊蟲大軍及蚊媒疾病的威脅，想為自己及家人、以及肌膚特別幼嫩的小朋友提供周全防護，在挑選驅蚊產品時必須認清以下三大關鍵：
一、長效防護：留意產品效果持久度
高效的驅蚊劑不單要看即時效果，更要看保護時間的長短。部分驅蚊產品雖然能提供即時保護，但防護效果未必持久，需要頻繁補噴。因此，選購時除了留意驅蚊成效外，更應關注產品可維持多久的有效防護時間，才能在外遊或戶外活動時，減少因防護力急降而被蚊叮咬的機會。
二、拒絕刺激：不含避蚊胺（DEET）配方
不少傳統驅蚊產品含有化學成分，例如避蚊胺（DEET）具有一定刺激性，容易引發皮膚敏感或不適，未必人人適用。因此，近年越來越多人傾向選擇不含化學性驅蚊成分，尤其是為敏感肌、蠶豆症（G6PD）及嬰幼兒挑選時，建議揀選成分天然、親膚溫和的產品。
三、科研實證：認準權威認可天然成分 PMD
PMD（對-薄荷烷-3,8-二醇）是一種源自檸檬尤加利樹的天然驅蚊活性成分，獲美國疾病控制與預防中心（CDC）及美國環境保護局（EPA）認可為有效驅蚊成分。其作用原理是干擾蚊蟲辨識人體氣味及訊號，從而降低被蚊蟲叮咬的機會。
「日本叮叮®全效版配方驅蚊防蟲噴霧」採用原創防叮配方Cipeller®PMD，內含天然驅蚊成分PMD，能有效驅趕蚊、蠓、蚋、蜱、蠅；驅蚊效能經實驗室證實長達8小時。成分親膚溫和，質感清爽，帶有清新柑橘香氣，而且不含避蚊胺（DEET）和樟腦，無論大人或小朋友都適合使用。
真實用家一致讚好 超過95%認同高效防護
「日本叮叮®全效版配方驅蚊防蟲噴霧」獲權威機構評為5星滿分的天然驅蚊產品，並且經過市場驗證根據真實用家調查報告²，日本叮叮®在日常及戶外高危環境中，均展現出極佳的防禦力與親膚性：
- 全方位驅防蚊蟲： 超過95%的用家認同產品能有效預防蚊叮蟲咬，同時超過9成用家表示，使用後被蚊蟲叮咬的次數顯著減少，認同Cipeller®PMD配方為使用者建立強效屏障防蚊蟲叮咬
- 天然安全與親膚平衡：逾96%用家認同其天然 PMD 成分比傳統化學驅蚊劑（如避蚊胺 DEET）更安全；同時有逾94%用家親證其配方親膚溫和，敏感肌膚人士亦能安心使用
超過9成用家一致認同，會將「日本叮叮®全效版配方驅蚊防蟲噴霧」列為全家日常出門及戶外活動的「必備驅蚊防蟲神器」！
資料來源：
¹ 衞生防護中心—基孔肯雅熱專題網頁，2025
² 根據日日健康於2026年5-6月邀請91名25-54歲成年人使用日本叮叮®全效版配方驅蚊防蟲噴霧之問卷調查結果