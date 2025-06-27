PURE全新身心療癒空間Re:set登陸銅鑼灣 結合科技打造個人化恢復體驗
在生活節奏急速的香港，PURE集團推出全新療癒概念空間「Re:set by PURE」，並即將進駐銅鑼灣利舞臺廣場，透過創新智能設備與個人化服務，協助都市人從壓力與倦怠中回復最佳狀態，提升身心健康。
重新定義「健康」 恢復力成關鍵
Re:set主張身心健康已不再局限於單純的鍛鍊 ，更應包括從日常壓力中恢復的能力，Re:set透過結合科學數據與專業教練指導，設計一套有系統、可持續的恢復方案，幫助用戶重拾心智清晰與情緒平衡，長遠促進活力與抗壓力。
智能掃描+個人化療癒方案
每位訪客會先進行Body Meter身體掃描，了解當日狀況後，由Re:set專屬教練安排最合適的療癒項目，整個流程針對效果精準設計。場內設施包括：
- Re:vive療癒區：結合紅光療法、壓力療法及零重力躺椅
- 冷熱交替浸浴與漸進式冷水淋浴：促進免疫力、提升情緒調節
- 活動度及呼吸訓練區：改善姿勢與神經系統放鬆
- 紅外線及傳統桑拿房：助排毒、減壓、改善睡眠
按次收費、無需簽約
Re:set採用彈性按次付費模式，無需簽約或長期承諾，適合繁忙都市人的生活模式，包括企業主管、家長、學生、創業者，助你更有效地提升工作效率、穩定情緒、改善睡眠，為人生各方面注入正向能量。
現已接受預約體驗
Re:set by PURE現正開放預約參觀，率先感受這革新的健康理念，體驗如何在快節奏生活中找回真正的「心靜．強身．更健康」。
圖片來源：PURE