PURE全新身心療癒空間Re:set登陸銅鑼灣　結合科技打造個人化恢復體驗

在生活節奏急速的香港，PURE集團推出全新療癒概念空間「Re:set by PURE」，並即將進駐銅鑼灣利舞臺廣場，透過創新智能設備與個人化服務，協助都市人從壓力與倦怠中回復最佳狀態，提升身心健康。

