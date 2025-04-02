中環The Henderson藝術花園免費開放 展國際及本地作品添保育元素

恒基地產積極支持香港藝術發展，為藝術愛好者以至普羅大眾提供多元化的藝術體驗。恒地與康文署攜手合作，將香港全新地標、恒地超甲級商業項目The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園。花園已對外開放，同時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，當中由本地藝術團隊創作的雕塑更呼應 The Henderson 的設計理念，並加入保育元素，其展品將展出至 5 月 31 日。
藝術治癒空間 展出國際及本地作品
藝術花園與 The Henderson 有著不可分割的聯繫，花園同樣由全球知名的扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，延續其優雅曲線風格與創新精神，成為扎哈．哈迪德建築事務所首個亞洲雕塑花園。
花園同時展出國際知名藝術家以大自然為主題創作的藝術作品，包括美國環境藝術家內德．卡恩(Ned Kahn)首個於香港永久展出的 「零碳動態藝術裝置」《生息之源》（BreathingTree）。這座約 7 米高的藝術裝置結合風、水及霧的元素，形象化地展現自然、動態與能量。
德國數碼藝術家 Philipp Frank 創作的全球首個永久擺放的數碼光影藝術裝置《Hypnotic Dream》，捕捉樹木的頻率變化，將其轉化為抽象光影及音效，利用數碼技術投射於花園中擁有 200 年歷史的佛肚樹上。
另外，恒地一直支持本地年青藝術家，特別邀請本地藝術團隊 STICKYLINE x Leanna Lee為藝術花園設計期間限定作品，並首次以分形幾何及黃金比例概念創作雕塑《The Fractal Forest》，呼應 The Henderson 的設計理念，並加入保育元素，促進生物多樣性。恒地期望透過藝術連繫公眾，喚起公眾對可持續發展的關注，同時促進人際互動，增加社區的凝聚力。
打造蝴蝶友善生態環境
同時，恒地重視可持續發展，在花園設計上考慮平衡區內的生態系統。中環及金鐘是多種蝴蝶的棲息地，為此，恒地與生態學家及各種專家合作，特意在藝術花園內種植多款蜜源植物，為蝴蝶提供友善的生態環境，吸引更多蝴蝶前來棲息，實現發展與保育之間的平衡。