中環The Henderson藝術花園免費開放 展國際及本地作品添保育元素

恒基地產積極支持香港藝術發展，為藝術愛好者以至普羅大眾提供多元化的藝術體驗。恒地與康文署攜手合作，將香港全新地標、恒地超甲級商業項目The Henderson旁邊的琳寶徑休憩花園，優化為集藝術、創新及可持續元素於一身的藝術花園。花園已對外開放，同時展出由本地及國際藝術家創作的多個以大自然為主題的藝術作品，當中由本地藝術團隊創作的雕塑更呼應 The Henderson 的設計理念，並加入保育元素，其展品將展出至 5 月 31 日。

