周末好去處｜The Joy Factory大型健康生活節 一連兩個週末K11 MUSEA免費入場
「The Joy Factory」三大賣點
- 四大主題匯聚精選身心靈品牌攤位：涵蓋「活力養生」、「靜觀自在」、「內在探索」，以及「和諧共生」四大主題，帶來包括手工藝、天然保養、療癒飾品、香氛等身心靈產品。
- 融合動靜之間的工作坊：以「一動一靜」為主題，糅合動態伸展與靜態冥想，帶來一系列特別策劃的體驗，$100起即可參與，包括流動體驗、水晶缽銅鑼浴、Art Jamming。
- 免費沉醉於音樂與海景交織的療癒氛圍：精心策劃的表演於迷人海景下呈現，感受冥想級樂器「忘憂鼓」的悠揚樂韻、透過「水晶缽銅鑼浴」體驗聲波共振的深層療癒，或投入即興音樂對話，在流動旋律中釋放壓力，尋找內在和諧。
四大主題身心靈療癒市集 一連兩週深度探索內外平衡
「The Joy Factory」特別策劃身心靈療癒市集，免費入場！一連兩週，以四大主題呈獻多元特色品牌，涵蓋養生茶飲、天然護理、香氛療癒、能量飾品等精選攤位。從動態體驗中釋放壓力，從悠然時刻重啟心靈，讓身心回歸純粹，感受快樂自然流動。
「活力養生」— 由內而外滋養健康 打造活力生活
Soulmatte（4 月 4 日至 6 日）：採用有機種植的仙人掌製作，完美融合時尚與永續理念。承襲超過 50 年的家族手工藝傳承，由專業工匠精心打造，每件作品皆獨特且充滿靈性，讓您在展現個人風格的同時，優雅擁抱可持續時尚。
Green Fermentation Lab（4 月 12 日至 13 日）：香港本土發酵食品品牌，致力將發酵融入日常飲食，提升食物風味與營養價值，為大眾帶來健康美味的選擇。品牌研製獨特自家發酵 Kombucha，更開創全港首款發酵咖啡，讓更多人享受發酵的樂趣與益處。
淳頤茶養（4 月 12 日至 13 日）：本地專業中醫品牌，悉心調配針對都市人體質的養生茶飲，結合中醫智慧，讓養生成為日常中最簡單的幸福習慣。
「靜觀自在」— 於快節奏生活中覓得內心安穩
Noweverland（4 月 4 日至 6 日）：透過香氛療癒工具及曼陀羅畫，鼓勵自我探索，找回心靈片刻寧靜。
Prime Glory（4 月 12 日至 13 日）：提供塔香牌占卜、煙燻草藥、香氛塔香等療癒產品，讓參加者透過嗅覺與能量療癒，回歸純粹本心。
「內在探索」— 探索能量與內在連結 開啟自我成長的心靈旅程
OM Sound Temple（4 月 4 日至 6 日）：由著名頌缽導師主理，精選多款藏式手工頌缽，透過聲頻共振，幫助舒緩壓力，進入覺察空間。
CHAngel Divine（4 月 12 日至 13 日）：以靈性珠寶喚醒內在能量，融合水晶、礦石與精湛工藝，打造兼具美感與療癒力量的獨特飾品。
「和諧共生」— 擁抱自然與匠心美學 體驗共生共融的生活藝術
Floral therapy by Lovepigeon（4 月 4 日至 6 日）：透過動手創作沉浸於心流體驗，在造花、賞花、嚐花的過程中，感受專注當下的療癒力量，讓身心回歸純粹與寧靜。
緣木種子（4 月 12 日至 13 日）：由90後本地手作匠人主理，善用果核與天然材料，製作獨特的種子樂器及首飾，讓每一件作品皆蘊含自然生命力與細膩工藝。
i.o.w creation（4 月 12 日至 13 日）：專注陶瓷創作的本地品牌，透過手作陶藝呈現簡約質樸之美，邀請參加者在製陶過程中感受泥土與雙手之間的溫度。
A Cure for Gravity（4 月 12 日至 13 日）：結合韓國傳統製蠟技術與現代美學，呈現線條蠟、海棘標本與波點造型等多樣手工作品，細膩展現蠟藝的無限可能。
限定工作坊及精彩音樂表演 體驗「一動一靜」之間的身心平衡
「The Joy Factory」特別以「一動一靜」為主題，精心策劃一系列結合流動與靜心的工作坊及表演。從動態的伸展和律動鍛鍊，如 ELASKO能量伸展、流動體驗、太極瑜伽，讓身體在節奏與力量間釋放壓力，到靜態的冥想和聲音療癒，如水晶缽銅鑼浴、忘憂鼓、即興音樂對話，透過深層共振啟動內在感知，讓心靈回歸平和。此外，更有Pilates by PURE Fitness是一個結合多元舞蹈風格的全方位健身課程，透過動感編排提升身體協調與心肺耐力，同時專注於核心訓練與柔韌性，讓你在揮汗中釋放壓力，雕塑健康而輕盈的身心。參加者可於動與靜、快與慢之間的轉換，感受身心的律動與平衡。
精選「動態」工作坊及表演：
|日期
|活動
|活動簡介
|4月4日（星期五）下午2時正，下午3時15分
|古法太極尺：螺旋養生樂活工作坊
|由00後國家一級社會體育人員「一瞳」親自主理，擁有十四年武當內家太極修習經驗。透過太極尺的緩慢優雅動作，引導參加者培養內在寧靜與專注，促進身心協調，提升整體健康與平衡。
|4月5日（星期六）下午4時正，下午5時正
|ELASKO伸展狂想曲：能量伸展的藝術
|韓國人氣伸展器械，運動，結合多元動態伸展與鍛鍊，透過流暢動作串連身心，喚醒能量流動，全面提升柔韌性與協調性，帶來前所未有的高效鍛鍊體驗。
|4月6日（星期日）下午5時正，下午6時正
|喚醒快樂：多元流派之流動體驗
|結合瑜伽、健身、體操及舞蹈元素，全方位探索身體潛能，促進協調與力量訓練，喚醒身心靈的整體平衡與活力流動。
|4月6日（星期日）下午3時正
|PURE DANCE by PURE Fitness
|結合Bollywood、Hip Hop、拉丁節奏等多元舞蹈風格，透過節拍感十足的動感編排，全方位鍛鍊身體協調與心肺耐力，喚醒內在活力，盡情釋放壓力，體驗揮灑汗水的暢快快感。
|4月13日（星期日）下午12時正
|Pilates by PURE Fitness
|專注於核心訓練與全身小肌肉群強化，透過墊上動作提升柔韌度與穩定性，雕塑線條同時改善姿態，喚醒身體深層力量，達致強健而輕盈的身心狀態。
精選「靜態」工作坊及表演：
|日期
|活動
|活動簡介
|4月4日（星期五）下午4時30分，下午5時30分
|喜悅共振：沉浸式音頻療癒
|由資深頌缽療癒師 Hebe Chu 與知名主持人朱晉傑（CK Chu）聯手帶領，結合歷史悠久的大銅鑼及水晶缽療法，透過聲波震動，引領參加者進入深層放鬆與冥想狀態，達致身心靈全面療癒與平衡。
|4月5日（星期六）下午2時正，下午3時正
|忘憂鼓及自然系樂器覺知體驗工作坊
|由香港音樂人兼禪修導師 Hakgwai 親自主持，首創「音樂禪」概念，透過北歐靈性樂器與原生態民族樂器，帶領參加者感受手牒樂器的獨特韻律，體驗音樂與冥想交融的療癒力量。
|4月12日（星期六）下午2時正，下午4時30分
|尋找內在的快樂世界繪畫工作坊
|沉浸於舒適寫意的環境中，與本地人氣插畫師 Zoie Lam 一同步入藝術世界，透過親手創作釋放潛藏創意，細味色彩與筆觸交織而成的療癒力量，讓心靈於筆尖流轉間回歸平靜，重新找回內在節奏。
「The Joy Factory」活動詳情
日期：2025 年 4 月 4 日至 6 日（星期五至日）、4 月 12 日至 13 日（星期六至日）
地點：K11 MUSEA 6 樓
時間：中午 12 時至晚上 7 時
入場：免費（工作坊需另行收費）
活動資訊：詳情及報名方法可參閱此連結