周末好去處｜The Joy Factory大型健康生活節 一連兩個週末K11 MUSEA免費入場

由the door策劃、K11 MUSEA全力支持的大型健康生活節「The Joy Factory」將於4月4日一連兩個週末登場，齊集超過50個身心靈品牌單位，讓都市人在維港美景下放慢步調，尋找身心平衡。活動將於4月4日至6日（星期五至日），以及4月12日至13日（星期六至日）於K11 MUSEA 6樓舉行，免費開放予公眾。精心策劃的身心靈療癒市集帶來手工保養、靈性飾品、香氛療癒等特色產品，並設有限定工作坊及音樂表演，讓參加者沉浸於多元療癒體驗，為身心注入嶄新能量。

