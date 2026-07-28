THERMOS 122週年慶｜網店正價8折 + 皇牌真空煲套裝低至39折 + 全單滿額即減優惠
人氣保溫品牌 THERMOS 膳魔師 ，產品主打輕巧便攜設計及優秀保溫能力。今年品牌迎來122週年大日子，為慶祝大日子，THERMOS網店 特別推出一連串驚喜優惠！即日起至8月16日，多款皇牌產品套裝及新品均有折扣，以及滿額即減優惠，絕對是入手心水廚具與家品的最佳時機！
THERMOS網店限定〡額外再折優惠
週年慶特別加推多重驚喜，買得多減得多：
一、正價貨品尊享 8 折優惠
二、全單淨值買滿指定金額，可享額外折上折即減優惠！
全單滿額即減：
- 滿$600減$100；
- 滿$1200減$200；
- 滿$1800減$300；
- 滿$2400減$400 ^
(^以全單淨值計算，優惠最多可累積減$400)
THERMOS網店限定〡必搶人氣優惠套裝推介
除了全單額外折扣，THERMOS更精選多款人氣產品組成優惠套裝，性價比極高！必搶皇牌套裝包括：
1. 6公升真空煲套裝 $1,788 (原價$4,614) 低至39折！
套裝包括：
- 6公升真空煲、3公升內鍋 x 2、500毫升真空燜燒罐、1.5公升保溫手斟壺
真空煲絕對是煲湯燜肉的「慳火神器」！只需將食材煲滾後放入真空煲，就能自動燜煮，既安全又幫你慳火慳時間；套裝配備雙內鍋及隨行燜燒罐，無論是平日在家雙線烹調，還是帶飯出街，都能輕鬆煮出好料理！
2. 廚房收納大師：可拆手柄鍋具9件套裝 $688 (原價$1,198)
套裝包括：
- 兩款不同尺寸煎鍋、炒鍋、平底鍋、鍋蓋、隔熱木板、專用手柄、耐熱食物夾 (耐熱達 220°C)
可拆手柄鍋具9件套裝，採用深鍋型設計，適用於電磁爐、明火及焗爐。配備萬能可拆式手柄，靈活轉換於不同鍋具間；特別的可疊式設計，只需佔用一個鍋的空間，就能完美收納到一整套廚具，絕對是小家庭的收納救星！
3. JDM系列保溫杯套裝 $178 (原價$356) 等於買一送一！
套裝包括：
- 340毫升真空保溫杯 x2 (漸層藍及漸層粉)
輕巧便攜的保溫杯，採用雙層不鏽鋼設計，真空斷熱設計能長時間保持飲品溫度，而且放入冰塊不會冒出「倒汗水」，趁著套裝優惠，值得入手與家人好友一人一個！
4. Miffy 嬰童保溫套裝 $378 (原價$706)
套裝包括：
- 300毫升保溫食物罐、250毫升保溫吸管學習杯
聯乘超人氣 Miffy，食物罐採用真空斷熱技術，能長時間保持食物冷熱；吸管杯則專為幼兒貼心設計，雙耳手把方便抓握，而且採用特殊防漏設計，非常適合外出使用！
5. 皇牌保溫三寶套裝 $498 (原價$1,104)
套裝包括：
- 1公升保溫手斟壺、350毫升吸管保溫瓶、Joguman 320毫升保溫杯
皇牌產品手斟壺、吸管保溫瓶，加上韓國人氣插畫 Joguman 的超可愛保溫杯，實用與顏值兼備，一次過滿足你「居家、返工、外出」三重保溫需求！
6. 型格保溫套裝 $688 (原價$1,166)
套裝包括：
- 純鈦金屬500毫升保溫瓶、山系530毫升保溫杯
純鈦金屬保溫瓶極致輕量，即使裝咖啡、茶飲或果汁都不易殘留異味；配搭附有防漏鎖蓋的山系保溫杯，無論是外出活動抑或戶外露營，都能輕鬆應對！
THERMOS網店限定〡122週年慶優惠
日期：2026年7月28日至8月16日
地點：THERMOS eShop
圖片來源：THERMOS