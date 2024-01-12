26歲丁子朗自爆想同COLLAR成員結婚 遭網民鬧爆「妄想」：有FYY仲唔夠？
丁子朗想同Ivy So拍結婚真人騷
丁子朗早前接受傳媒訪問，大爆自己想拍類似《我們結婚了》這類韓國結婚真人騷，更指明「結婚對象」要是ViuTV出身的22歲COLLAR成員Ivy So，因為可以拍嘢又可以過足拍拖癮咁話，不過作為TVB藝人的他都忍唔住確認「講唔講得㗎」，隨即又笑晒口表示「諗下都開心」！
網民：食懵咗？有馮盈盈仲唔夠
唔少網民對於丁子朗呢個想法意見兩極，有網民就表示係支持，令2台可以得以破冰，但有網民就指丁子朗簡直係異想天開，形容呢個難度級別簡直係年輕時想追日本女神新垣結衣咁：「食懵咗？」、「佢真係當自己係超級老虎？明明就係超過伯虎」、「發完夢未？」、「唔好搞Ivy So得唔得？」、「有馮盈盈仲唔夠喉呀？」、「踩過界啦」、「排隊啦師兄」、「睇住《戀愛百分百》先頂住引」、「妄想代言人」、「都好事嚟，可能咁2台就破冰」。
丁子朗《妳不是她》同馮盈盈上演火辣戲
以「聖誕驚喜限定，爆發戀愛共鳴」作宣傳招徠的《妳不是她》，以 50%奇幻懸 疑+100%貼地角度探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品。以林信 （丁子朗 飾）及夏莉（馮盈盈 飾）超浪漫愛情線做主打的《妳不是她》，首集即入戲肉，丁丁與盈盈將上演「甜度超標」床戲，二人除了極度入戲地甜蜜對望兼攬攬，更化身接吻魚連環啜，加上Soft Lens畫面，勁浪漫又唯美，劇組亦拍出了情侶在家打情罵俏的日常甜蜜感。除了連環啜，丁丁更會除衫展現結實胸肌，問到丁丁有冇為該幕刻意操弗？他笑言:「因為拍呢套劇時間都好 Chur，少咗時間做 Gym，但埋位前都會谷一谷胸肌，希望唔好太失禮，始終香港先生嚟架嘛。」
丁子朗緋聞女友是郭柏妍
丁子朗（Karl）及同齡郭柏妍（Rosita）在去年熱播的《下流上車族》中飾演一對甜蜜小情侶，劇集播放時已有唔少觀眾話佢哋好有默契，亦成日被傳媒捕捉到私下佢哋出雙入對，又被揭發丁子朗戴住女方製作的定情信物，傳聞越傳越勁！但有網民指出兩人一早撻着，只係因為公司不欲戀情曝光，作風先咁低調！二人的緋聞越傳越烈，傳媒亦當然不會放過採訪機會。二人不止一次在宣傳劇集的場合上，共同接受傳媒的採訪，惟當每次被問到戀情時，雙方均會異口同聲即時否認，亦不時出現口窒窒的情況，看似十分緊張。曾經被問及二人發展機會時，Rosita就表示：「我哋都係做嘢先。啱啱開工又第一次拍打戲，自己都係解讀中、努力中。」而丁子朗則坦言緋聞傳出後會影響拍戲，直指：「驚呀，係呀係呀…坦白講我哋真係暫時工作為先，因為而家戲份比較多，同埋我哋場口比較複雜啲，大家角色都唔係咁簡單，又有打戲，自己都未處理到，真係冇時間再去諗其他嘢。」
丁子朗《青春不要臉》激咀戴祖儀
丁子朗在《萬千星輝頒獎典禮 2021》獲得「飛躍進步男藝員」獎，他在《青春不要臉》中，更首次升呢做男二，同戴祖儀有超激情親熱戲，挑戰電視尺度！二人埋身肉搏時，不但寬衣解帶，小瑜更跳上舟仔身，二人轉住由門口錫到入客廳、再跌落梳化，之後更甜笑對望，既激情又溫馨，據知丁丁更因太投入，撞到戴祖儀嘴都爆埋！
丁子朗入行後曾有過圈中女友
不過早前丁子朗曾接受商台節目《星光背後》訪問，大談他過往曾拍過3次拖，當中兩段屬返港入行後發生，其中一段的對象還是圈中人。他直指圈外人不能體諒其工作，容易和他產生磨擦，因此他希望未來的對象也是圈中人。被問到曾與他拍拖的對象是否傳過緋聞的華姐林宣妤時，他只表示兩人因為同是由外地到香港發展，所以經常相約聚會，是一個關係好close的朋友。