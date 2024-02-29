台灣網紅強勢殺入日本A片界 第一炮超有睇頭勁過素海霖！
台灣網紅Tiny以「田井虹」日本A片出道
FALENO已在官網釋出田井虹的資訊，出道片名為《大っ好きな日本で、嬉し恥ずかしAVデビュー （在我最愛的日本，快樂又害羞地A片出道）》（FSDSS-839），片長150分鐘，作品即將於3月8日上線。官方稱田井虹為「台灣天使」，魅力在於她可愛表情和天然的F的身材，形容其出道將是今年日本AV界最大的衝擊！田井虹也表示：「我喜歡日本！我喜歡日本A片！我決定在日本出道！雖然有點害羞，但是如果你喜歡我，我會很高興。」
日方合作不太順暢！作品差點擱置
不過「A片達人」一劍浣春秋透露，田井虹的狀況有點複雜，大爆她和日方合作不太順暢，作品差點就要被擱置了，想不到又突然上架販售。田井虹親自回應，指自己出道的消息也是前幾天才被告知，所以完全措手不及，甚麼都未準備好，連自己的出道官宣都是急忙編好的。
藝名與劉畊宏藝人讀音相似
而她的藝名田井虹剛好跟藝人劉畊宏讀音相似，所以引起台灣網友熱烈討論。田井虹也笑言：「畊宏跟我的發音是一樣的，所以笑我是劉耕（應為畊）宏，劉耕宏跟周杰倫是好朋友。」
香港女優素海霖師妹！「A片達人」：兩人的狀況有點像
田井虹的出道經歷令人聯想起香港首位日本女優素海霖（絵麗奈），一劍浣春秋也知道很多人會自然地拿她跟素海霖相比：「兩人的狀況有點像，都是第一波作品不多，不是只有一片，但也沒有超過三片，片商擺明試水溫；但比較不一樣的是絵麗奈在出道作大賣之後馬上得到了再拍四隻作品的合約，但胎尼（Tiny）的狀況比較複雜，就算片子賣到爆炸也未必會像絵麗奈再回去拍片… …」
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