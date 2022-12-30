叱咤樂壇 頒獎典禮

叱咤樂壇2022 | 我最喜愛男女歌手獎 姜濤欣宜都有機冧莊？

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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票已於11月25日中午正式結束，最後5強公布，去年奪「我最喜愛的男歌手」獎的姜濤，今年再度入圍，不乏冧莊機會。同樣地，去年奪得「我最喜愛的女歌手」獎的鄭欣宜，今屆亦順利打入5強；至於相同的戲碼，亦出現在「我最喜愛的組合」方面，去年奪得「我最喜愛的組合」的MIRROR，今年又再入圍，面對Dear Jane、RubberBand、ERROR及艾粒ILUB的挑戰。

「我最喜愛的男歌手」5強大戰：張敬軒1對4鏡仔

叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤 之前七強有MC張天賦、Edan 呂爵安、Ian 陳卓賢、林家謙、張敬軒、姜濤、Anson Lo 盧瀚霆，結果MC和林家謙都未能進入五強。
之前七強有MC張天賦、Edan 呂爵安、Ian 陳卓賢、林家謙、張敬軒、姜濤、Anson Lo 盧瀚霆，結果MC和林家謙都未能進入五強。（圖片來源：官方圖片）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》

我最喜愛的男歌手

5強走勢 （排名不分先後次序）

  • 張敬軒

  • Edan 呂爵安

  • Ian 陳卓賢

  • 姜濤

  • Anson Lo 盧瀚霆

「我最喜愛的女歌手」5強大戰：欣宜想冧莊要過陳蕾

叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤 7強中的岑寧兒和衛蘭都未能打入5強。
7強中的岑寧兒和衛蘭都未能打入5強。（圖片來源：官方圖片）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》

我最喜愛的女歌手

5強走勢 （排名不分先後次序）

  • Serrini

  • 方皓文

  • 陳蕾

  • 鄭欣宜

  • 陳凱詠

「我最喜愛的組合」5強大戰：MIRROR、ERROR齊爭獎

叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤 7強中的COLLAR和C AllStar都未能打入五強。
7強中的COLLAR和C AllStar都未能打入五強。（圖片來源：官方圖片）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》

我最喜愛的組合

5強走勢 （排名不分先後次序）

  • MIRROR

  • Dear Jane

  • RubberBand

  • ERROR

  • 艾粒 ILUB

重溫《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2021》

於2022的叱咤頒獎禮未開始前，不妨重溫一下去年這幾個獎項最後花落誰家。

我最喜愛的獎項：

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：《Dear My Friend》
歌手: 姜濤 作曲: 林奕匡 填詞: 林若寧 編曲: Y Siu 監製: Edward Chan
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR

人氣姜濤連冧兩莊，除再度成為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之外，亦憑《Dear My Friend,》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。當他知道自己憑該歌曲奪獎後，姜濤即眼泛淚光並抬頭望天，表示將歌曲獻給已故好友：「送畀你㗎！」到獻唱歌曲時姜濤一直強忍淚水，但到最後都忍不住激動爆喊，更一度唱不下去，而台下的粉絲亦大叫「唔准喊」來支持偶像。

叱咤樂壇 頒獎典禮 身處後台的森美在完騷之後一日，分享了姜濤爆喊衝下台的另一角度。
身處後台的森美在完騷之後一日，分享了姜濤爆喊衝下台的另一角度。（圖片來源：[email protected]

森美在後台直擊姜濤情緒爆發的一刻，在節目翌日分享了以上畫面，並寫下心情：

你在台上感動落淚
執著數張紙巾
在台口送上
是司儀唯一可做的關心
去答謝你為
無情的 2021送上最友情的一首歌！
Dear my friend

叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇頒獎典禮｜MIRROR奪八獎成大贏家 姜濤連冧兩莊台上爆喊
（圖片來源：）（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時橫掃5獎領先
（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時橫掃5獎領先
成晚好好多MIRROR嘅表演。（圖片來源：my903.com 商業電台）
叱咤樂壇 頒獎典禮 叱咤樂壇頒獎典禮｜（得獎名單持續更新）林家謙暫時橫掃5獎領先
欣宜奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」非常意外，台上狂叫「You guys really like me！」（圖片來源：my903.com 商業電台）

圖片來源：ViuTV截圖、my903.com 商業電台Facebook、官方圖片

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