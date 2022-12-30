叱咤樂壇2022 | 我最喜愛男女歌手獎 姜濤欣宜都有機冧莊？

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票已於11月25日中午正式結束，最後5強公布，去年奪「我最喜愛的男歌手」獎的姜濤，今年再度入圍，不乏冧莊機會。同樣地，去年奪得「我最喜愛的女歌手」獎的鄭欣宜，今屆亦順利打入5強；至於相同的戲碼，亦出現在「我最喜愛的組合」方面，去年奪得「我最喜愛的組合」的MIRROR，今年又再入圍，面對Dear Jane、RubberBand、ERROR及艾粒ILUB的挑戰。