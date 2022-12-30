叱咤樂壇2022 | 我最喜愛男女歌手獎 姜濤欣宜都有機冧莊？
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《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》即將於2023年1月1日在亞洲國際博覽館舉行，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」第二階段投票已於11月25日中午正式結束，最後5強公布，去年奪「我最喜愛的男歌手」獎的姜濤，今年再度入圍，不乏冧莊機會。同樣地，去年奪得「我最喜愛的女歌手」獎的鄭欣宜，今屆亦順利打入5強；至於相同的戲碼，亦出現在「我最喜愛的組合」方面，去年奪得「我最喜愛的組合」的MIRROR，今年又再入圍，面對Dear Jane、RubberBand、ERROR及艾粒ILUB的挑戰。
「我最喜愛的男歌手」5強大戰：張敬軒1對4鏡仔
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的男歌手
5強走勢 （排名不分先後次序）
-
張敬軒
-
Edan 呂爵安
-
Ian 陳卓賢
-
姜濤
-
Anson Lo 盧瀚霆
「我最喜愛的女歌手」5強大戰：欣宜想冧莊要過陳蕾
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的女歌手
5強走勢 （排名不分先後次序）
-
Serrini
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方皓文
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陳蕾
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鄭欣宜
-
陳凱詠
「我最喜愛的組合」5強大戰：MIRROR、ERROR齊爭獎
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》
我最喜愛的組合
5強走勢 （排名不分先後次序）
-
MIRROR
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Dear Jane
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RubberBand
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ERROR
-
艾粒 ILUB
重溫《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2021》
於2022的叱咤頒獎禮未開始前，不妨重溫一下去年這幾個獎項最後花落誰家。
我最喜愛的獎項：
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎：《Dear My Friend》
歌手: 姜濤 作曲: 林奕匡 填詞: 林若寧 編曲: Y Siu 監製: Edward Chan
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手：姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手：鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合：MIRROR
人氣姜濤連冧兩莊，除再度成為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」之外，亦憑《Dear My Friend,》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。當他知道自己憑該歌曲奪獎後，姜濤即眼泛淚光並抬頭望天，表示將歌曲獻給已故好友：「送畀你㗎！」到獻唱歌曲時姜濤一直強忍淚水，但到最後都忍不住激動爆喊，更一度唱不下去，而台下的粉絲亦大叫「唔准喊」來支持偶像。
森美在後台直擊姜濤情緒爆發的一刻，在節目翌日分享了以上畫面，並寫下心情：
你在台上感動落淚
執著數張紙巾
在台口送上
是司儀唯一可做的關心
去答謝你為
無情的 2021送上最友情的一首歌！
Dear my friend