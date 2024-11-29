湯洛雯撐唐詩詠新店曬合照有「蠱惑」 1部位變大被指孕味濃

43歲視后唐詩詠（Natalie）2022年宣布離巢TVB，早前於日本日本學成歸來Natalie更於銅鑼灣開設麵包店榮升老闆！日前（28日）唐詩詠嘅麵包店就盛大開張，更吸引多位藝人現身撐場，而作為「鐵馬家族」二嫂嘅湯洛雯當然有出席，不過靚湯嘅最新狀態就被唔少網民猜測是否已經有喜……

