姜濤叱咤演出後被狙擊 連登友開po狂數8宗罪 因樓主阿媽係姜糖?
阿媽係姜糖 成屋貼滿姜濤個樣
該網友以「姜濤，其實你有冇諗過點解咁多人唔鍾意你？」為題於連登開po，幾日來群情汹湧，幾日內已開到第10個討論po，因為樓主於內文中間加插入了不少cap圖，讓網友重溫畫面，再加上對MIRROR以至姜濤有深入了解，於是有人問樓主是否忠實鏡粉，樓主便答道：
因為我老母係姜濤頭號
日x日用個電視播youtube
又俾團隊訪問片我睇
問我覺唔覺姜濤唔開心 俾AL排斥
成間屋都貼x哂姜濤個樣
食飯又講姜濤點點點
幾善良幾乖仔
寫足3000字論文 詳述姜濤問題所在
樓主於文章中劈頭一句便說：「我都唔轉彎抹角，呢條友真係一啲都唔討好，我就真係好唔鍾意佢。」於洋洋3000字的論文中，他又鉅細分明羅列出MIRROR成員姜濤入行多年來的問題，並指他「聲色藝全無」，總結起來共有8點這麼多，認真誇張！
1. 打波冇波品
樓主投訴姜濤打波經常出茅招，直言他打波經常「係自己出手推人、出腳攝人先，你自己交失波就發癲，趁人地跳起推人」，指他「連格都輸埋」。
有啲藝人確實才華有限
亦有啲球員技術粗糙只能做工兵
但都叫做勤勤力力敬業樂業
而你，專業精神係零。
2. 自我中心假大空
樓主以兩件事說明姜濤的自我中心，第一件事是今年叱咤姜濤於後台訪問時所講的說話，養傷沒做運動的姜濤被記者問到「公司有冇叫你節食」時，他就回應「控制唔到我」。
之前《季前賽》
已經好多人批評你時肥時瘦唔連戲
口口聲聲話任何意見都會接受、力求進步
但就依舊我行我素亂食野
完全覺得自己冇問題
就都知最根本個原因就係你連少少專業同自制能力都冇
來回兩程當隊友透明
樓主又提到去年於叱咤發生的另一件事，當時姜濤跑到台下唱歌，但一班隊友想跟手拍掌握手，姜濤卻掂行掂過，樓主斥「叱咤你攞最男，成班隊友戥你開心諗住同你慶祝，你來回兩程都當人透明，目中無人。」更表示7月演唱會看到很多fans投訴他「團歌就x跳hea唱，到自己歌就出哂奶力」。
營造有志氣 為自己加分
至於姜濤曾經提過要做亞洲第一，樓主就批判他只是「假大空」，「由我第一次聽佢咁講，已經覺得佢呢番說話只係為咗營造自己好有志氣嘅形象出嚟，純粹借叱咤台同個氣氛幫自己加分」，缺乏實際行動支持。
想打贏日韓
但人地練舞練到五癆七傷嗰陣
你就食緊bigmac
想用作品講嘢
但當終於有機會展示製成品出嚟俾全香港人睇嗰陣
你就得過且過，
最叻就假大空。
3. 太過作狀
樓主指姜濤經常表情多多，太過作狀：「睇返當年你攞最男，扮哂錯愕嗰個樣，你夠膽話呢個係真實反應，少少戲都冇？好造作呀！」又稱他經常歪嘴扮陳冠希，影相時又硬要嘟嘴，拍HPV廣告「唔知點解麥德羅上身咁扭幾下唔知同個子宮頸有咩關係嘅舞」。
作狀唔係淨係講思想言行
仲有外表
啲動作永遠扮哂cutie咁
永遠都咁多多餘嘅表情
成日覺得自己係焦點
其實四四正正做返個男人
擺返個正常樣
係咪真係咁難呀
4. 思想不夠成熟
樓主認為姜濤不應叫「姜man」，因為思想還很幼稚，樓主重提姜濤去年11月跟《季前賽》導演袁劍偉接受Do姐鄭裕玲的電台訪問來作證，當Do姐提到劇中姜濤整個人又肥又瘦，出現不連戲，姜濤笑言：「冇咩好解釋，我衰食太多嘢，嗰時冇諗太多，但拍拍下去到中間唔係好對路，到中間fit番，問題又出嚟啦，可能係同一間房嘅出入，呢間房入去係肥嘅，但嗰頭出嚟就瘦番。」而當導演指睇演出為主，唔係身形，姜濤竟說「所以我好鍾意佢」，對此樓主狠批：
你可摸耳咪扮成熟扮長大
乜嘢姜man
其實思想仲好幼稚
好多地方都睇得出你根本仲係隻小學雞
導演俾個下台階你
話「我睇戲嘅，唔睇呢啲」
跟住你就即刻插嘴話「所以我好鍾意佢」
講到自己冇責任保持專業咁
導演縱我、就我就得
5. 演出不夠認真
樓主指無論是今年或是去年叱咜的表演中，姜濤都玩衝落台，去年又試過唱《Dear My Friend,》唱到喊，而今年得獎獻唱團歌《We All Are》第一句也甩嘴入到key，於公眾場合演唱經常未能完成一首歌的演出：
睇咗十幾年叱咤都未見過有得獎者唱唱下衝落台，仲要連續兩年
其實你係咪分唔清『表演嘉賓』同『得獎表演』？
同埋幾次叱咤表演都唔知你做乜X嘢
上年就唱到喊左，好感動
今年鏡中鏡就唱到high左，好有台風
其實你可唔可以正正常常完成一首歌…
6. 《Dear My Friend,》MV大龍鳳做多咗
樓主認為姜濤借一首歌曲去悼念故友是無可厚非，甚至歌曲用來「派台、出歌、賣碟、賺錢，有幾商業變到幾商業」，他仍覺得可當作「致敬」看待，不過MV如像案件重演一樣，樓主認為「珍重呢段友誼嘅，就唔會做得出任何侮辱呢段感情嘅行為。」
我諗我呢世都唔會理解到
點解有個所謂咁重要嘅人離開咗
自己仲可以演場大龍鳳
你過到自己嗰關咩？
要我搵人扮佢當日點死
要我扮多一去佢喪禮
要我用假嘅情感扮喊
我永遠都做唔出
因為我地嘅感情同故事係真實存在過
唔係攞嚟做大戲。
7. 展示脆弱面扮可憐
未知是否壓力太大所致，姜濤經常會出現情緒問題，有意無意向公眾展示了自己脆弱的一面，樓主則覺得姜濤經常扮可憐，更懷疑姜濤是誇大傷勢：「你條acl（十字韌帶）究竟有幾傷，斷acl七個禮拜可以好返？叱咤嗰晚有記者問你係咪好返哂，你竟然夠薑話好返哂。AK都打個突，呆一呆再問咗幾聲「好返哂？」
跟咗香港樂壇十幾年
從未見過個男星咁鍾意扮慘
一時又冇人關心自己
一時又要退休
一時又「請真的給我一點空間」
一時又暈低
8. 鬧埋姜糖唔理性
樓主指「班姜糖每次見到有批評聲音就起哂鋼，覺得人地妒忌惡意攻擊」，指他們也是害得姜濤唔討好的原因，稱「唔係妒忌就解釋哂，怪人地點解係hater之前，不如認真問下你偶像有乜野可以令人變成佢liker」，還以林家謙及MC張天賦二人跟姜濤情況作對比，解釋為何二人相對較少haters：
因為佢地唔會假大空囉
因為佢地唔會X冇人關心佢音樂囉
因為佢地唔會目中無人囉
因為佢地專業自律囉
因為佢地唔會咁X多多餘表情囉
因為佢地會認真對待每個表演囉
健吾嘲娛圈前輩跟紅頂白盲撐MIRROR
除了有網民開po插姜濤外，近日KOL健吾在社交網發文「看到一些自稱是資傳媒人的人，為了討好鏡粉而寫的Mirror baiting真的覺得這一行很難撈」，火速引起網民激烈討論大表認同，有網民留言「好多資歌手都係咁啦」，健吾即回覆：「個個痴埋去話幫年輕人，有時我都會諗，你依家好紅好多嘢撈？哈哈哈」，又再留言「跟紅頂白，我明。」不少網民畀like。
「啲前輩仲還過粉絲，係唔係都讚一餐」
又有網民寫道：「呢班所謂前輩仲衰過啲粉絲，係唔係都讚一餐，個個都讚到好似天才咁，又話佢地乖，又話佢哋勤力，又話佢哋捱得，乜呢啲唔係基本嘢嚟咩？重點係佢哋淨係選擇性幫ViuTV嘅年輕人，TVB夠大把年輕人啦，又唔見班資深前輩提攜下？」。不少網民和應：「果班所謂歌影視前輩真係好肉酸。」、「初初以為佢哋幫年輕人，但後來原來借人地人氣谷自己人氣，下下為讚而讚，搞到自己咩卡都無晒」、「成班女資深前輩仲恐怖，好似如狼似虎咁。」