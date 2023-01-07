姜濤叱咤演出後被狙擊 連登友開po狂數8宗罪 因樓主阿媽係姜糖?

姜濤日前於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》冧莊奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，但他當晚演出時暴走落台兼亂咁嗌，惹來非議，近日有網友於連登投下震撼彈，po出一篇反姜濤的文章，寫足3000多字猶如論文一樣，針對他出道至今的言行及問題，可歸納出8大罪狀，引來激烈回應，樓主更自爆阿媽原來係「姜糖」，難怪才對姜B的一切瞭如指掌！