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姜濤叱咤演出後被狙擊 連登友開po狂數8宗罪 因樓主阿媽係姜糖?

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姜濤日前於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》冧莊奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，但他當晚演出時暴走落台兼亂咁嗌，惹來非議，近日有網友於連登投下震撼彈，po出一篇反姜濤的文章，寫足3000多字猶如論文一樣，針對他出道至今的言行及問題，可歸納出8大罪狀，引來激烈回應，樓主更自爆阿媽原來係「姜糖」，難怪才對姜B的一切瞭如指掌！

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（圖片來源：[email protected]商業電台）
姜濤 mirror 網友引發有關姜濤的討論，至少已開到第9個討論區
網友引發有關姜濤言行的討論，至少已開到第9個po（圖片來源：連登討論區）

阿媽係姜糖 成屋貼滿姜濤個樣

該網友以「姜濤，其實你有冇諗過點解咁多人唔鍾意你？」為題於連登開po，幾日來群情汹湧，幾日內已開到第10個討論po，因為樓主於內文中間加插入了不少cap圖，讓網友重溫畫面，再加上對MIRROR以至姜濤有深入了解，於是有人問樓主是否忠實鏡粉，樓主便答道：

因為我老母係姜濤頭號

日x日用個電視播youtube

又俾團隊訪問片我睇

問我覺唔覺姜濤唔開心 俾AL排斥

成間屋都貼x哂姜濤個樣

食飯又講姜濤點點點

幾善良幾乖仔

姜濤 mirror 樓主被誤當是姜粉，他澄清自己的母親才是姜糖，所以才份外熟悉
樓主被誤當是姜粉，他澄清自己的母親才是姜糖，所以才份外熟悉（圖片來源：[email protected]姜濤香港後援會）

寫足3000字論文 詳述姜濤問題所在

樓主於文章中劈頭一句便說：「我都唔轉彎抹角，呢條友真係一啲都唔討好，我就真係好唔鍾意佢。」於洋洋3000字的論文中，他又鉅細分明羅列出MIRROR成員姜濤入行多年來的問題，並指他「聲色藝全無」，總結起來共有8點這麼多，認真誇張！

姜濤 mirror
（圖片來源：連登討論區）

1. 打波冇波品

樓主投訴姜濤打波經常出茅招，直言他打波經常「係自己出手推人、出腳攝人先，你自己交失波就發癲，趁人地跳起推人」，指他「連格都輸埋」。

有啲藝人確實才華有限

亦有啲球員技術粗糙只能做工兵

但都叫做勤勤力力敬業樂業

而你，專業精神係零。

姜濤 mirror 姜濤月前於903籃球賽上疑是步伐出錯而導致受傷
姜濤月前於903籃球賽上疑是步伐出錯而導致受傷（圖片來源：[email protected]商業電台）
姜濤 mirror 姜濤跟人打街場曾粗野地搶波
姜濤跟人打街場曾粗野地搶波（圖片來源：互聯網圖片）

2. 自我中心假大空

樓主以兩件事說明姜濤的自我中心，第一件事是今年叱咤姜濤於後台訪問時所講的說話，養傷沒做運動的姜濤被記者問到「公司有冇叫你節食」時，他就回應「控制唔到我」。

之前《季前賽》

已經好多人批評你時肥時瘦唔連戲

口口聲聲話任何意見都會接受、力求進步

但就依舊我行我素亂食野

完全覺得自己冇問題

就都知最根本個原因就係你連少少專業同自制能力都冇

姜濤 mirror 叱咤樂壇 頒獎典禮
姜濤於叱咤後台直指冇人可控制我（圖片來源：東方新地）

來回兩程當隊友透明

樓主又提到去年於叱咤發生的另一件事，當時姜濤跑到台下唱歌，但一班隊友想跟手拍掌握手，姜濤卻掂行掂過，樓主斥「叱咤你攞最男，成班隊友戥你開心諗住同你慶祝，你來回兩程都當人透明，目中無人。」更表示7月演唱會看到很多fans投訴他「團歌就x跳hea唱，到自己歌就出哂奶力」。

姜濤 mirror 姜濤掂行掂過
姜濤掂行掂過（圖片來源：my903.com 商業電台）

營造有志氣 為自己加分

至於姜濤曾經提過要做亞洲第一，樓主就批判他只是「假大空」，「由我第一次聽佢咁講，已經覺得佢呢番說話只係為咗營造自己好有志氣嘅形象出嚟，純粹借叱咤台同個氣氛幫自己加分」，缺乏實際行動支持。

想打贏日韓

但人地練舞練到五癆七傷嗰陣

你就食緊bigmac

想用作品講嘢

但當終於有機會展示製成品出嚟俾全香港人睇嗰陣

你就得過且過，

最叻就假大空。

姜濤 mirror 季前賽 姜濤為麥當勞拍攝宣傳
姜濤說自己的宗旨是「民以食為天」。（ 圖片來源：麥當勞官方照片）
姜濤 mirror 姜濤曾講過要成為亞洲第一，樓主認為只是口號，贏了鎂光燈已完成任務
姜濤曾講過要成為亞洲第一，樓主認為只是口號，贏了鎂光燈已完成任務（圖片來源：my903.com 商業電台）

3. 太過作狀

樓主指姜濤經常表情多多，太過作狀：「睇返當年你攞最男，扮哂錯愕嗰個樣，你夠膽話呢個係真實反應，少少戲都冇？好造作呀！」又稱他經常歪嘴扮陳冠希，影相時又硬要嘟嘴，拍HPV廣告「唔知點解麥德羅上身咁扭幾下唔知同個子宮頸有咩關係嘅舞」。

作狀唔係淨係講思想言行

仲有外表

啲動作永遠扮哂cutie咁

永遠都咁多多餘嘅表情

成日覺得自己係焦點

其實四四正正做返個男人

擺返個正常樣

係咪真係咁難呀

姜濤 mirror 姜濤經常表情多多，兩年前他於叱咤拿叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，就擺出難以置信的表情
姜濤經常表情多多，兩年前他於叱咤拿叱咤樂壇我最喜愛的男歌手，就擺出難以置信的表情（圖片來源：my903.com 商業電台）
姜濤 mirror 今年叱咤演出時，姜濤有傷在身，但仍唱到跪地，叫不少人擔心
今年叱咤演出時，姜濤有傷在身，但仍唱到跪地，叫不少人擔心（圖片來源：my903.com 商業電台）
姜濤 mirror
（圖片來源：ViuTV節目截圖）

4. 思想不夠成熟

樓主認為姜濤不應叫「姜man」，因為思想還很幼稚，樓主重提姜濤去年11月跟《季前賽》導演袁劍偉接受Do姐鄭裕玲的電台訪問來作證，當Do姐提到劇中姜濤整個人又肥又瘦，出現不連戲，姜濤笑言：「冇咩好解釋，我衰食太多嘢，嗰時冇諗太多，但拍拍下去到中間唔係好對路，到中間fit番，問題又出嚟啦，可能係同一間房嘅出入，呢間房入去係肥嘅，但嗰頭出嚟就瘦番。」而當導演指睇演出為主，唔係身形，姜濤竟說「所以我好鍾意佢」，對此樓主狠批：

你可摸耳咪扮成熟扮長大

乜嘢姜man

其實思想仲好幼稚

好多地方都睇得出你根本仲係隻小學雞

導演俾個下台階你

話「我睇戲嘅，唔睇呢啲」

跟住你就即刻插嘴話「所以我好鍾意佢」

講到自己冇責任保持專業咁

導演縱我、就我就得

姜濤 mirror 季前賽 鄭裕玲笑言姜濤在劇中有肥有瘦
Do姐笑言姜濤在劇中有肥有瘦不連戲，姜濤暗示幸好導演沒批評他。（圖片來源：[email protected]口水多過浪花）
姜濤 mirror 季前賽 姜濤直言自己打波好自我
姜濤於《季前賽》入面時肥時瘦（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 mirror 季前賽 眼神與原版十分相似
( 圖片來源：[email protected]截圖）

5. 演出不夠認真

樓主指無論是今年或是去年叱咜的表演中，姜濤都玩衝落台，去年又試過唱《Dear My Friend,》唱到喊，而今年得獎獻唱團歌《We All Are》第一句也甩嘴入到key，於公眾場合演唱經常未能完成一首歌的演出：

睇咗十幾年叱咤都未見過有得獎者唱唱下衝落台，仲要連續兩年

其實你係咪分唔清『表演嘉賓』同『得獎表演』？

同埋幾次叱咤表演都唔知你做乜X嘢

上年就唱到喊左，好感動

今年鏡中鏡就唱到high左，好有台風

其實你可唔可以正正常常完成一首歌…

姜濤 mirror 叱咤樂壇 頒獎典禮 姜濤不斷大叫「let’s go」「I’m back!」
姜濤今年叱咤演出衝落台兼不斷大叫「let’s go」「I’m back!」，令人側目（圖片來源：my903.com 商業電台）
姜濤 mirror 姜濤去年叱咤也曾唱到衝落台
姜濤去年叱咤也曾唱到衝落台（圖片來源：my903.com 商業電台）
姜濤 mirror 姜濤去年演唱《Dear My Friend,》因憶起亡友而喊
姜濤去年演唱《Dear My Friend,》因憶起亡友而喊（圖片來源：my903.com 商業電台）

6. 《Dear My Friend,》MV大龍鳳做多咗

樓主認為姜濤借一首歌曲去悼念故友是無可厚非，甚至歌曲用來「派台、出歌、賣碟、賺錢，有幾商業變到幾商業」，他仍覺得可當作「致敬」看待，不過MV如像案件重演一樣，樓主認為「珍重呢段友誼嘅，就唔會做得出任何侮辱呢段感情嘅行為。」

我諗我呢世都唔會理解到

點解有個所謂咁重要嘅人離開咗

自己仲可以演場大龍鳳

你過到自己嗰關咩？

要我搵人扮佢當日點死

要我扮多一去佢喪禮

要我用假嘅情感扮喊

我永遠都做唔出

因為我地嘅感情同故事係真實存在過

唔係攞嚟做大戲。

姜濤 mirror
（圖片來源：《Dear My Friend,》MV截圖）
姜濤 mirror
（圖片來源：《Dear My Friend,》MV截圖）

7. 展示脆弱面扮可憐

未知是否壓力太大所致，姜濤經常會出現情緒問題，有意無意向公眾展示了自己脆弱的一面，樓主則覺得姜濤經常扮可憐，更懷疑姜濤是誇大傷勢：「你條acl（十字韌帶）究竟有幾傷，斷acl七個禮拜可以好返？叱咤嗰晚有記者問你係咪好返哂，你竟然夠薑話好返哂。AK都打個突，呆一呆再問咗幾聲「好返哂？」

跟咗香港樂壇十幾年

從未見過個男星咁鍾意扮慘

一時又冇人關心自己

一時又要退休

一時又「請真的給我一點空間」

一時又暈低

姜濤 mirror 成員們都很擔心姜濤。
姜濤出席公開活動時曾經暈倒。（圖片來源：More編輯部）
姜濤 mirror 姜濤曾於IG出po，要求fans給他一點私人空間
姜濤曾於IG出po，要求fans給他一點私人空間（圖片來源：[email protected]

8. 鬧埋姜糖唔理性

樓主指「班姜糖每次見到有批評聲音就起哂鋼，覺得人地妒忌惡意攻擊」，指他們也是害得姜濤唔討好的原因，稱「唔係妒忌就解釋哂，怪人地點解係hater之前，不如認真問下你偶像有乜野可以令人變成佢liker」，還以林家謙及MC張天賦二人跟姜濤情況作對比，解釋為何二人相對較少haters：

因為佢地唔會假大空囉

因為佢地唔會X冇人關心佢音樂囉

因為佢地唔會目中無人囉

因為佢地專業自律囉

因為佢地唔會咁X多多餘表情囉

因為佢地會認真對待每個表演囉

姜濤 mirror
（圖片來源：my903.com 商業電台）
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（圖片來源：my903.com 商業電台）

健吾嘲娛圈前輩跟紅頂白盲撐MIRROR

除了有網民開po插姜濤外，近日KOL健吾在社交網發文「看到一些自稱是資傳媒人的人，為了討好鏡粉而寫的Mirror baiting真的覺得這一行很難撈」，火速引起網民激烈討論大表認同，有網民留言「好多資歌手都係咁啦」，健吾即回覆：「個個痴埋去話幫年輕人，有時我都會諗，你依家好紅好多嘢撈？哈哈哈」，又再留言「跟紅頂白，我明。」不少網民畀like。

姜濤 mirror MIRROR
（圖片來源：FB＠健吾）
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（圖片來源：FB＠健吾）

「啲前輩仲還過粉絲，係唔係都讚一餐」

又有網民寫道：「呢班所謂前輩仲衰過啲粉絲，係唔係都讚一餐，個個都讚到好似天才咁，又話佢地乖，又話佢哋勤力，又話佢哋捱得，乜呢啲唔係基本嘢嚟咩？重點係佢哋淨係選擇性幫ViuTV嘅年輕人，TVB夠大把年輕人啦，又唔見班資深前輩提攜下？」。不少網民和應：「果班所謂歌影視前輩真係好肉酸。」、「初初以為佢哋幫年輕人，但後來原來借人地人氣谷自己人氣，下下為讚而讚，搞到自己咩卡都無晒」、「成班女資深前輩仲恐怖，好似如狼似虎咁。」

姜濤 mirror MIRROR 姚焯菲和鍾柔美亦有出席叱咤頒獎禮，後者今年競新人獎，最後食白果坐足全晚。
姚焯菲和鍾柔美亦有出席叱咤頒獎禮，後者今年競新人獎，最後食白果坐足全晚。（圖片來源：IG＠chantelyiu）
姜濤 mirror MIRROR After Class在其他頒獎禮上都有獎攞。
After Class在其他頒獎禮上都有獎攞。（圖片來源：IG＠chantelyiu）

撰文：東方新地圖片來源：FB＠商台903、ViuTV影片截圖、FB＠健吾

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