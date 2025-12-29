百大型男2025｜排名出爐！MIRROR兩成員入圍 超越碧咸車銀優

姜濤去年在全球百大型男榜單中勇奪亞軍，風頭一時無兩，然而美國網站TC Candler最新公布的2025年排行榜卻出現戲劇性變化。這位MIRROR人氣王今年的排名竟然大幅滑落，從第2位跌至第12位，足足下跌了10個位置，令一眾粉絲大感意外。更令人關注的是，隊友盧瀚霆更是直接跌出百大榜單，未能與其他成員一同上榜。

