小s 徐熙娣

小S大女Elly大解放豪派聖誕福利 超震撼上圍谷到盡幾乎跌出！

影視娛樂
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小S（徐熙娣）嘅18歲大女Elly（許曦文）遺傳曬媽媽嘅優點，除咗樣靚身材正之外，就連讀書都一樣了得！年僅18歲嘅Elly更遠赴美國南加州大學（USC）深造，而且在外國生活耐咗嘅佢連作風都一樣大膽唔少！近日Elly就在社交平台曬出幾張超有視覺效果嘅新相，谷到盡上陣大派福利更獲網民連環留言激讚！

小S大女派提早派聖誕禮物 小背心配短裙「性感大解放」

小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）在threads突然放出一輯「聖誕火辣照」！Elly在外國街頭感受聖誕氣氛拍照留念。雖然佢嘅造型看似隨意，其實一點也不簡單！緊身小背心配以短裙「性感大解放」，仲以雙手抱胸、對鏡頭嘟嘴嘅pose出鏡，上圍更係谷到爆幾乎呼之欲出！這些性感的照片立即引發了網友的熱議，甚至更登上埋微博的熱搜榜！

小s 徐熙娣 小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）在threads突然放出一輯「聖誕火辣照」！（圖片來源：threads＠polarbearelly）
小S（徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）在threads突然放出一輯「聖誕火辣照」！（圖片來源：threads＠polarbearelly）
小s 徐熙娣 Elly谷到盡上陣搶fo到爆！（圖片來源：threads＠polarbearelly）
Elly谷到盡上陣搶fo到爆！（圖片來源：threads＠polarbearelly）
小s 徐熙娣 Elly在外國街頭感受聖誕氣氛拍照留念。（圖片來源：threads＠polarbearelly）
Elly在外國街頭感受聖誕氣氛拍照留念。（圖片來源：threads＠polarbearelly）

網友激讚Elly索過沈月：眼睛會放電喔！

對於Elly的這些照片，網友們紛紛留言表示讚賞：「眼睛會放電喔！真迷人！」、「好辣」、「許俏妞有夠可愛」、「Elly的穿搭真是青春活力滿分」、「以前是台灣小甜妹，現在是歐美風」、「索過沈月」、「佢靚過沈月十幾歲最清純時嘅樣」、「今次台灣幫贏曬」等。

小s 徐熙娣 Elly IG仲po過性感小野貓造型照！（圖片來源：ig＠polarbearelly）
Elly IG仲po過性感小野貓造型照！（圖片來源：ig＠polarbearelly）
小s 徐熙娣 Elly真係越大越火辣，張張相都大方騷澎湃身材！（圖片來源：threads＠polarbearelly）
Elly真係越大越火辣，張張相都大方騷澎湃身材！（圖片來源：threads＠polarbearelly）
小s 徐熙娣 被譽為「最美星二代」的沈月都要輸？（圖片來源：ig＠yuetyuetxx）
被譽為「最美星二代」的沈月都要輸？（圖片來源：ig＠yuetyuetxx）

Elly大騷超模級身段畢業照 小s：誰這麼會生啊？

Elly早前在社交平台上貼出了幾張穿著黑色貼身長裙的畢業照，並興奮地寫下「畢業了」幾個字。這個消息不僅吸引了無數網友的點讚和祝福，她的母親小S也在評論中留言說：「誰這麼會生啊？嚇死人！」這句充滿驕傲的話語，無疑展示了小S對女兒的無限寵愛和認可。

小s 徐熙娣 小S女兒Elly盡騷超模級身段（圖片來源：IG@polarbearelly）
小S女兒Elly盡騷超模級身段（圖片來源：IG@polarbearelly）
小s 徐熙娣 仲有靚背！（圖片來源：IG@polarbearelly）
仲有靚背！（圖片來源：IG@polarbearelly）
小s 徐熙娣 （圖片來源：IG@polarbearelly）
（圖片來源：IG@polarbearelly）

Elly遠赴美國深造

Elly的畢業不僅是一個階段的結束，也是新生活的開始。據悉，她已成功申請到美國的一所知名大學，並計劃在暑假後前往當地留學。今年1月，小S在Elly的18歲生日時就已經在社交媒體上表達了對女兒的不捨與祝福：「我的大寶貝Elly 18歲了，我一定得放手! 讓她憑自己的力量感受這個世界～但記得媽媽永遠愛你、支持你！我承認我有時在耍帥……其實我已經感到寂寞了」。這份母愛，讓無數網友感動不已。

小s 徐熙娣 母女倆的超高顏值合照，讓網友們一飽眼福。（圖片來源：IG@polarbearelly）
母女倆的超高顏值合照，讓網友們一飽眼福。（圖片來源：IG@polarbearelly）

小S大女獲兩間美國名牌大學錄取

日前有知情人士爆料，指現年18歲的小S大女Elly學業成績優秀，曾經對外透露對商學院有興趣的她，已經獲得美國兩高級學府南加州大學（University of Southern California）、加州大學伯克萊分校（University of California, Berkeley）錄取。近日，Elly亦有轉發相關報道，證實自己將會到美國留學，網民們都紛紛留言恭喜，表示替Elly感到開心。

小s 徐熙娣 今年1月剛過完18歲生日的Elly被爆獲兩家美國頂級學府錄取。（圖片來源：IG@polarbearelly）
今年1月剛過完18歲生日的Elly被爆獲兩家美國頂級學府錄取。（圖片來源：IG@polarbearelly）
小s 徐熙娣 網民都大讚Elly顏值高又頭腦好。（圖片來源：IG@polarbearelly）
網民都大讚Elly顏值高又頭腦好。（圖片來源：IG@polarbearelly）
小s 徐熙娣 （圖片來源：IG@polarbearelly）
（圖片來源：IG@polarbearelly）
小s 徐熙娣 （圖片來源：IG@polarbearelly）
（圖片來源：IG@polarbearelly）
小s 徐熙娣 （圖片來源：IG@polarbearelly）
（圖片來源：IG@polarbearelly）

小S爆喊坦言曾考慮放棄演藝事業

其實早在今年1月，小S就已經有在社交平台上漏口風：「其實再過七、八天，我們就知道她有沒有申請到她想讀的美國的學校，如果要的話她就要去美國了」，當時小S邊說邊大哭，要大女Elly攬攬安慰。

小S曾經在接受訪問時指每次想到女兒不會留在台灣讀大學就會感到不捨，更曾經有想過為女兒放棄演藝事業：「我想到這件事就會心頭一酸，我就會說『媽媽一定要陪妳去1年、2年，妳讀大學，媽媽要在附近讀語言學校』。如果觀眾還是喜歡我的話，放棄又很可惜，如果還有能力讓大家開心就覺得Why not？可能陪她去個1個月，趕快回來我的巨星生活。」

小s 徐熙娣 小S之前爆喊表示不捨。（圖片來源：Facebook影片）
小S之前爆喊表示不捨。（圖片來源：Facebook影片）
小s 徐熙娣 兩母女都感情好好！（圖片來源：IG@polarbearelly）
兩母女都感情好好！（圖片來源：IG@polarbearelly）

大女Elly「黑歷史」舊圖曝光

小S大女Elly除了學霸頭腦好之外，顏值亦非常高。獲外界封為「翻版金高銀」的Elly，更曾經一度衝上韓網熱搜第二位，網民都大讚Elly的五官又靚又高級。不過日前就有網民重新上傳一張Elly 18年前的黑歷史舊圖，照片為小S在18年前推出的自作書《小S之懷孕日記》封面，照片中小S型爆一手抱著Elly，但還是嬰兒的Elly一臉不願意仲爆喊，網民都紛紛留言指：「大女兒有沒有要對封面表達意見？」、「育兒日記封面是Elly的黑歷史照，可是很可愛捏」等。

小s 徐熙娣 網民都笑指Elly「黑歷史」舊照曝光！（圖片來源：《小S之懷孕日記》）
網民都笑指Elly「黑歷史」舊照曝光！（圖片來源：《小S之懷孕日記》）

撰文：東方新地圖片來源：threads＠polarbearelly、ig＠polarbearelly、ig＠yuetyuetxx、IG@polarbearelly、Facebook影片、《小S之懷孕日記》

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