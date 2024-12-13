小S大女Elly大解放豪派聖誕福利 超震撼上圍谷到盡幾乎跌出！

小S（徐熙娣）嘅18歲大女Elly（許曦文）遺傳曬媽媽嘅優點，除咗樣靚身材正之外，就連讀書都一樣了得！年僅18歲嘅Elly更遠赴美國南加州大學（USC）深造，而且在外國生活耐咗嘅佢連作風都一樣大膽唔少！近日Elly就在社交平台曬出幾張超有視覺效果嘅新相，谷到盡上陣大派福利更獲網民連環留言激讚！

