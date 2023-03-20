廉政狙擊 | 王浩信由靚仔小生慘變水泡餅 視帝內地搵真銀淪為大茄被指走樣
王浩信化身「水泡餅」
胡定欣在Instagram分享到電台節目《口水多過浪花》宣傳的大合照，有眼利的網民驚覺胡定欣身旁的王浩信忽然「暴脹」，在燈光的加持下，令王浩信的臉容變得偏平和光滑，難怪有網民留言：「王浩信個樣發生咩事，好似水泡餅」、「點解可以影到王浩信咁醜樣」、「信號王個面好圓」。未知是否受到照片的打擊，隨後王浩信也在自己的Instagram分享建身的照片，並透露自己定下操fit目標，令人期待他努力的成果。
靚仔形象破滅
一直以「高大靚仔」見稱的王浩信，因參加內地真人騷《開播！情景喜劇》成功打入內地市場，獲得不少演出機會。但在內地處境劇《家有姐妹》中，王浩信卻造型出事導致面容崩壞，劇中王浩信浮粉問題嚴重，面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常突出，笑起來的抬頭紋和魚尾紋亦十分明顯，和以前王浩信大隻靚仔的小生形象相距甚遠。
加上王浩信同時為另一套內地古裝劇《壯王之王》剃光頭，所以在《家有姐妹》中全程戴假髮，破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，連網民都忍不住留言看不慣。
視帝內地變大茄
王浩信在參加完內地真人騷《開播！情景喜劇》就一直接拍內地劇與電影，不論太太陳自瑤生日、女兒生日還是台慶活動，都未有現身香港。而王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》公開演員陣容和預告片時，講述劇情以家庭為主線，由國內演員楊超越與柳岩主演，王浩信雖被視為特別主演，卻不在角色介紹表中，就連官方公開的劇集海報也沒有這位視帝的身影。
王浩信陳自瑤屢傳婚變
2011年11月11日上午11時，王浩信與事業陳自瑤奉女成婚，當時女方名氣遠超男，被外界認為女尊男卑。
產後，陳自瑤更與王浩信一起為劇集《飛虎》宣傳，更配合活動當衆放閃。
婚後陳自瑤專心湊女，而王浩信在事業上更是扶搖直上，更與同黃心穎、江嘉敏、蔡思貝傳出緋聞。令外界盛傳陳自瑤對婚姻死心，多次傳出二人離婚消息。在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再度封帝，激罕多謝陳自瑤，但陳自瑤卻黑面回應。
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