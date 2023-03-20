廉政狙擊 | 王浩信由靚仔小生慘變水泡餅　視帝內地搵真銀淪為大茄被指走樣

近日，TVB劇集《廉政狙擊》黃宗澤、王浩信和胡定欣到鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》為劇集造勢，事後胡定欣在Instagram分享合照，卻意外令王浩信的浮腫臉成為眾人焦點，有網民更驚呼39歲的王浩信與「水泡餅」撞樣。