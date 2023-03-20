王浩信

廉政狙擊 | 王浩信由靚仔小生慘變水泡餅　視帝內地搵真銀淪為大茄被指走樣

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近日，TVB劇集《廉政狙擊》黃宗澤、王浩信和胡定欣到鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》為劇集造勢，事後胡定欣在Instagram分享合照，卻意外令王浩信的浮腫臉成為眾人焦點，有網民更驚呼39歲的王浩信與「水泡餅」撞樣。

王浩信化身「水泡餅」

胡定欣在Instagram分享到電台節目《口水多過浪花》宣傳的大合照，有眼利的網民驚覺胡定欣身旁的王浩信忽然「暴脹」，在燈光的加持下，令王浩信的臉容變得偏平和光滑，難怪有網民留言：「王浩信個樣發生咩事，好似水泡餅」、「點解可以影到王浩信咁醜樣」、「信號王個面好圓」。未知是否受到照片的打擊，隨後王浩信也在自己的Instagram分享建身的照片，並透露自己定下操fit目標，令人期待他努力的成果。

王浩信面容引起網民討論。
王浩信面容引起網民討論。（圖片來源：[email protected]
有教練督促，相信王浩信很快回復狀態。
有教練督促，相信王浩信很快回復狀態。（圖片來源：[email protected]
一起為王浩信加油。
一起為王浩信加油。（圖片來源：[email protected]

靚仔形象破滅

一直以「高大靚仔」見稱的王浩信，因參加內地真人騷《開播！情景喜劇》成功打入內地市場，獲得不少演出機會。但在內地處境劇《家有姐妹》中，王浩信卻造型出事導致面容崩壞，劇中王浩信浮粉問題嚴重，面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常突出，笑起來的抬頭紋和魚尾紋亦十分明顯，和以前王浩信大隻靚仔的小生形象相距甚遠。

加上王浩信同時為另一套內地古裝劇《壯王之王》剃光頭，所以在《家有姐妹》中全程戴假髮，破壞了他在粉絲心目中的靚仔形象，連網民都忍不住留言看不慣。

王浩信 以前大隻靚仔小生形象相比判若兩人！
以前大隻靚仔小生形象相比判若兩人！（圖片來源：《家有姐妹》截圖）
王浩信 抬頭紋及魚尾紋十分明顯。
抬頭紋及魚尾紋十分明顯。（圖片來源：《家有姐妹》截圖）
王浩信面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常明顯！
王浩信面部皮膚聚滿不少粒粒，眼袋非常明顯！（圖片來源：《家有姐妹》截圖）

視帝內地變大茄

王浩信在參加完內地真人騷《開播！情景喜劇》就一直接拍內地劇與電影，不論太太陳自瑤生日、女兒生日還是台慶活動，都未有現身香港。而王浩信有份參演的內地處境劇《家有姐妹》公開演員陣容和預告片時，講述劇情以家庭為主線，由國內演員楊超越與柳岩主演，王浩信雖被視為特別主演，卻不在角色介紹表中，就連官方公開的劇集海報也沒有這位視帝的身影。

王浩信 《家有姊妹》由國內演員做全線，兩大女演員楊超越與柳岩主演，官方海報冇王浩信份。
《家有姊妹》由國內演員做全線，兩大女演員楊超越與柳岩主演，官方海報冇王浩信份。（圖片來源：微博@家有姐妹）
王浩信 官方在微博公布首播日期與時間，王浩信只是特別主演。
官方在微博公布首播日期與時間，王浩信只是特別主演。（圖片來源：微博@家有姐妹）

王浩信陳自瑤屢傳婚變

2011年11月11日上午11時，王浩信與事業陳自瑤奉女成婚，當時女方名氣遠超男，被外界認為女尊男卑。

王浩信 二人在2011年11月11日光棍節成婚。
二人在2011年11月11日光棍節成婚。（圖片來源：新傳媒資料庫）

產後，陳自瑤更與王浩信一起為劇集《飛虎》宣傳，更配合活動當衆放閃。

王浩信 昔日經常公開放閃。
昔日經常公開放閃。（圖片來源：新傳媒資料庫）

婚後陳自瑤專心湊女，而王浩信在事業上更是扶搖直上，更與同黃心穎、江嘉敏、蔡思貝傳出緋聞。令外界盛傳陳自瑤對婚姻死心，多次傳出二人離婚消息。在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再度封帝，激罕多謝陳自瑤，但陳自瑤卻黑面回應。

致辭後段，王浩信望向藝員觀眾席：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」
致辭後段，王浩信望向藝員觀眾席：「多謝屋企人，多謝yoyo悉心照顧個女⋯⋯」（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖）
王浩信 攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。
攝影師快狠準拍攝Close Up，不過陳自瑤黑晒面，表情僵硬沒作任何回應。（圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、《家有姐妹》截圖、微博@家有姐妹、新傳媒資料庫、《萬千星輝頒獎典禮2020》節目截圖

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