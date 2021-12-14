魷魚遊戲｜譚俊彥張松枝跨平台合作 還原打畫片網民大讚：真係以為孔劉
Netflix韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，劇名更成為搜尋網頁「Google」的年度熱度榜，即使冇睇過都一定有聽過！而香港巿民對《魷魚遊戲》的熱情亦不弱，在過去的萬聖節有無數面具人以及參賽者周街行。不過有港版孔劉之稱的張松枝和港版李政宰的譚俊彥就唔使Cos Play都夠晒睇頭，早前更有電器連鎖店搵佢哋模仿《魷魚遊戲》拍廣告，幾可亂真！
文：東方新地｜圖：百老滙廣告YouTube截圖、《魷魚遊戲》截圖、張松枝社交網站、[email protected]
神還原打畫片，網民：真係以為孔劉
《魷魚遊戲》由韓國影帝李政宰飾演的「成奇勳」由頭帶到尾，不過客串的孔劉僅得兩場戲，要促成二人合作，最佳選擇就當然地鐵月台打畫片一幕！而今次廣告拍攝亦讓二人重演經典畫面，不過就將「打畫片」改為手打卡，拿著畫片的張松枝更將原版對白改成：「想唔想嚟個挑戰？準時返到就你贏。」譚俊彥成功打卡的表情，與李政宰幾乎一模一樣！張松枝更將片段分享至個人社交平台，更有人留言表示「真係以為係孔劉」。
張松枝與譚俊彥跨平台合作
張松枝接受傳媒訪問時表示覺得自己有三、四成似，尤其抬頭的一刻就更似相像。而提到第一日開工與「李政宰」相認時，不少工作人員都邊拍邊笑，當中還有不少「魷魚迷」要求與二人一齊合照，相當有趣。張松枝於2012年已離開TVB轉投HKTV，至2016年又轉投ViuTV，而譚俊彥在2016年才正式加入TVB並將工作重心推回香港，從未合作過的二人一拍即合，TVB與ViuTV破天荒合作全靠風靡全球的《魷魚遊戲》。