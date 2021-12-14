魷魚遊戲｜譚俊彥張松枝跨平台合作 還原打畫片網民大讚：真係以為孔劉

Netflix韓劇《魷魚遊戲》風靡全球，劇名更成為搜尋網頁「Google」的年度熱度榜，即使冇睇過都一定有聽過！而香港巿民對《魷魚遊戲》的熱情亦不弱，在過去的萬聖節有無數面具人以及參賽者周街行。不過有港版孔劉之稱的張松枝和港版李政宰的譚俊彥就唔使Cos Play都夠晒睇頭，早前更有電器連鎖店搵佢哋模仿《魷魚遊戲》拍廣告，幾可亂真！