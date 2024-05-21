晚吹流量密碼｜語言治療師寶尼Bonnie靚樣登場 大方爆「真正流量密碼」
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ViuTV節目《晚吹 – 404_886流量密碼》每集都會邀請不同的台灣靚女網紅，探討其職業背景、網紅生涯起源和成長過程，嘉賓仲會分享自己吸引Followers的方法、創作過程中遇到的挑戰和成功故事。主持有ERROR梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193），帶領觀眾深入淺出地理解台灣網紅生態，解她們IG吸粉背後的流量密碼！
晚吹流量密碼｜寶尼Bonnie大談「吸LIKE秘訣」
今晚（21日）播出的第19集，節目組邀請到Instagram擁有10萬追蹤人數的台灣人氣網紅寶尼（Bonnie）作嘉賓，擁有火辣身材之餘，更從事語言治療師。寶尼擅長使用社交媒體，更大方分享自己發掘到「吸LIKE秘訣」：「發久了（帖文）之後，大概就會知道大家喜歡看的內容，像我之前發動態問問題，讓大家猜我腰圍是幾寸，有幾百個回覆，回覆多的話，觸及率就會比較好，那我（動態）後面就可以分享一個剛剛post的帖文，帖文就會更多人看到。」
晚吹流量密碼｜DeeGor親證寶尼Bonnie吸like大法
DeeGor回應：「我們要學啊！真的發post之前要活躍一下自己的IG，不停留言，回覆DM，這樣系統就會覺得你很活躍。」寶尼深感認同，DeeGor抱頭震驚，更稱要用廣東話感嘆道：「哦！唔怪得之點解有時會覺得啲LIKE咁飄忽啦！原來係咁架各位香港觀眾！依個真係好珍貴，送畀大家真正嘅流量密碼！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@bonnie__ding、ViuTV