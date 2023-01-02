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余德丞認多異性緣 因黑眼圈被冠虧佬「男人被話虧同性無能一樣Hurt」

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《晚吹–有酒今晚吹》最新一集邀請余德丞發掘他的「酒後的故事」，節目中直認自己異性緣旺，曾經因心律不正踢波踢到休克的他，最介意別人笑他是「虧佬」！

有酒今晚吹 晚吹 余德丞指自己
余德丞直指自己是很有異性緣（圖片來源：ViuTV《晚吹–有酒今晚吹》截圖）

「搞到人哋另一半就唔好喇」

《晚吹–有酒今晚吹》最新一集邀請到33歲的余德丞（Dickson）擔任嘉賓，與主持品嘗香檳。出道以來甚多緋聞的Dickson，坦承為此甚感困擾：「譬如人哋有真正嘅另一半，或者有心儀對象，傳緋聞嘅時候，就可能會令到人哋另一半介意，咁樣搞到人哋就唔好喇。」他指不論緋聞或工作上，大多都是女性為主，同意自己異性緣頗旺。

有酒今晚吹 晚吹 余德丞最怕傳緋聞是令到當時人的另一半介意
余德丞最怕傳緋聞是令到當時人的另一半介意（圖片來源：ViuTV《晚吹–有酒今晚吹》截圖）

自認黑眼圈嚴重 但唔係「虧佬」

被問及最想澄清外界對他的誤解，Dickson表示要為自己的健康平反。他笑言常常被其他人取笑黑眼圈十分嚴重，甚至覺得他「就嚟死」和「虧」，Dickson開玩笑指：「話晒曾經都係港隊呀！男人被人話虧同性無能一樣㗎，好Hurt㗎呢單嘢」。

有酒今晚吹 晚吹 Dickson指自己不是虧佬，只是黑眼圈比較嚴重
Dickson指自己不是「虧佬」，只是黑眼圈比較嚴重（圖片來源：ViuTV《晚吹–有酒今晚吹》截圖）
有酒今晚吹 晚吹 余德丞分享了離開無綫的心路歷程 余德丞昨晚在ViuTV主持世盃節目，誤將主唱Ricky Martin講成Robbie Williams。
余德丞昨晚在ViuTV主持世盃節目，誤將主唱Ricky Martin講成Robbie Williams。（圖片來源：[email protected] Yu 余德丞）

自細已有黑眼圈 醫生表示「無得救」

余德丞接受訪問時曾表示自己問過中醫，因為小時候血液循環唔好，自細已經堆積咗啲瘀血係眼同鼻嘅位置，「輸在起跑線」，導致黑眼圈比正常人嚴重，醫生甚至表示難以根治。

有酒今晚吹 晚吹 余德丞曾表示睇過中醫，對方指他血氣唔好，要醫治黑眼圈路漫漫，唔係一時三刻可以解決。
余德丞曾表示睇過中醫，對方指他血氣唔好，要醫治黑眼圈路漫漫，唔係一時三刻可以解決。（圖片來源：余德丞Youtube）
有酒今晚吹 晚吹 無綫年代嘅Dickson最殘一次就係擔當「澳職聯」主持。
無綫年代嘅Dickson最殘一次就係擔當「澳職聯」主持。（圖片來源：tvb.com）

離巢前殘爆Look做直播 網友：中咗吸精大法！

余德丞曾被譽為TVB新一代男神，但在2018年踢波時因心律不正突然暈倒急送院，一度情況危殆要在深切治療部留醫，幸好最後大步檻過。不過余德丞日前為足球節目當主持，出鏡時面色超差，大大對眼袋現晒形，嚇壞不少觀眾！慘被網友笑指：「中咗吸精大法！」

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余德丞2021年前TVB財經資訊台直播的「澳洲職業足球聯賽」擔任評述員，出鏡時一副蒼白臉孔，加上勁深黑眼圈及眼袋，健康狀況令人擔憂。（圖片來源：TVB）
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余德丞主持期間頻頻「食螺絲」。（圖片來源：TVB）
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余德丞出鏡時面色超差，雙眼無神，大大對眼袋現晒形。（圖片來源：TVB）

2018年踢波暈倒 蔡思貝曾現身探病

無綫藝人余德丞2018年於西營盤中山紀念公園球場踢波，期間暈倒昏迷，其後由救護車送往瑪麗醫院搶救，並在深切治療部(ICU)留醫，當時蔡思貝更高調現身探病，關係不言而喻。Dickson出院後透露醫生叮囑佢短期內唔可再做運動，死過翻生嘅余德丞話會好好珍惜生命，待休養好後重新出發！

有酒今晚吹 晚吹 曾與余德丞共同主持節目《緬甸奇幻旅程》的蔡思貝低調到醫院了解情況。
曾與余德丞共同主持節目《緬甸奇幻旅程》的蔡思貝低調到醫院了解情況。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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（圖片來源：新傳媒資料庫）

專同合作女星傳緋聞 曾同周秀娜睇戲

現年33歲的余德丞雖已過檔ViuTV，但他於TVB時幾乎每次均會與合作的女演員傳緋聞，除了2018年因拍旅遊節目《緬甸奇幻旅程》而跟蔡思貝傳緋聞外，其他女星還有2018年拍攝劇集《福爾摩師奶》的陳瀅，兩人於劇中更有一幕相當激烈的狼吻戲碼，足足NG咗8次。2019年他亦被傳媒拍到跟周秀娜拍拖睇戲，女方更坐男方的座駕回男方家，兩人更曾因一同與好友馬天佑三人行觀賞容祖兒演唱會，而傳出發展姊弟戀。

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合作主持旅遊節目《緬甸奇幻旅程》，蔡思貝與余德丞對足12日，即傳出撻著。（圖片來源：TVB《緬甸奇幻旅程》截圖）
有酒今晚吹 晚吹 Dickson與周秀娜及馬天佑一同觀賞容祖兒演唱會。
Dickson與周秀娜及馬天佑一同觀賞容祖兒演唱會。（圖片來源：[email protected]

過檔ViuTV多Job接 節目認曾一腳踏兩船

早前轉投ViuTV懷抱的Dickson孖住阿正主持新節目《姊妹們的國際市場》，節目中，Dickson與5位男參賽者在「真心話不冒險」環節，回答「揀女朋友睇樣還是睇身材？」、「有冇試過一夜情？」、「有無試過一腳踏兩船？」等問題，更當場自爆自己曾經試過一腳踏兩船，同時與兩位女仔拍拖，並分享心得指「其實唔需要分星期一﹑三﹑五，你好好管理自己時間就可以，不過呢啲嘢唔好亂學，以前曾經錯過，就唔好繼續錯落去。」

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（圖片來源：ViuTV《姊妹們的國際市場》圖片）

圖片來源：[email protected]、連登討論區、[email protected] Yu 余德丞'、ViuTV《晚吹-有酒今晚吹》截圖

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