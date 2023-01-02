余德丞認多異性緣 因黑眼圈被冠虧佬「男人被話虧同性無能一樣Hurt」
「搞到人哋另一半就唔好喇」
《晚吹–有酒今晚吹》最新一集邀請到33歲的余德丞（Dickson）擔任嘉賓，與主持品嘗香檳。出道以來甚多緋聞的Dickson，坦承為此甚感困擾：「譬如人哋有真正嘅另一半，或者有心儀對象，傳緋聞嘅時候，就可能會令到人哋另一半介意，咁樣搞到人哋就唔好喇。」他指不論緋聞或工作上，大多都是女性為主，同意自己異性緣頗旺。
自認黑眼圈嚴重 但唔係「虧佬」
被問及最想澄清外界對他的誤解，Dickson表示要為自己的健康平反。他笑言常常被其他人取笑黑眼圈十分嚴重，甚至覺得他「就嚟死」和「虧」，Dickson開玩笑指：「話晒曾經都係港隊呀！男人被人話虧同性無能一樣㗎，好Hurt㗎呢單嘢」。
自細已有黑眼圈 醫生表示「無得救」
余德丞接受訪問時曾表示自己問過中醫，因為小時候血液循環唔好，自細已經堆積咗啲瘀血係眼同鼻嘅位置，「輸在起跑線」，導致黑眼圈比正常人嚴重，醫生甚至表示難以根治。
離巢前殘爆Look做直播 網友：中咗吸精大法！
余德丞曾被譽為TVB新一代男神，但在2018年踢波時因心律不正突然暈倒急送院，一度情況危殆要在深切治療部留醫，幸好最後大步檻過。不過余德丞日前為足球節目當主持，出鏡時面色超差，大大對眼袋現晒形，嚇壞不少觀眾！慘被網友笑指：「中咗吸精大法！」
2018年踢波暈倒 蔡思貝曾現身探病
無綫藝人余德丞2018年於西營盤中山紀念公園球場踢波，期間暈倒昏迷，其後由救護車送往瑪麗醫院搶救，並在深切治療部(ICU)留醫，當時蔡思貝更高調現身探病，關係不言而喻。Dickson出院後透露醫生叮囑佢短期內唔可再做運動，死過翻生嘅余德丞話會好好珍惜生命，待休養好後重新出發！
專同合作女星傳緋聞 曾同周秀娜睇戲
現年33歲的余德丞雖已過檔ViuTV，但他於TVB時幾乎每次均會與合作的女演員傳緋聞，除了2018年因拍旅遊節目《緬甸奇幻旅程》而跟蔡思貝傳緋聞外，其他女星還有2018年拍攝劇集《福爾摩師奶》的陳瀅，兩人於劇中更有一幕相當激烈的狼吻戲碼，足足NG咗8次。2019年他亦被傳媒拍到跟周秀娜拍拖睇戲，女方更坐男方的座駕回男方家，兩人更曾因一同與好友馬天佑三人行觀賞容祖兒演唱會，而傳出發展姊弟戀。
過檔ViuTV多Job接 節目認曾一腳踏兩船
早前轉投ViuTV懷抱的Dickson孖住阿正主持新節目《姊妹們的國際市場》，節目中，Dickson與5位男參賽者在「真心話不冒險」環節，回答「揀女朋友睇樣還是睇身材？」、「有冇試過一夜情？」、「有無試過一腳踏兩船？」等問題，更當場自爆自己曾經試過一腳踏兩船，同時與兩位女仔拍拖，並分享心得指「其實唔需要分星期一﹑三﹑五，你好好管理自己時間就可以，不過呢啲嘢唔好亂學，以前曾經錯過，就唔好繼續錯落去。」
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