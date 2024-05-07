東張女神「胸狠」教瑜珈騷超澎湃身材 網民：果然可以伸張正義！

現年28歲的東張女神梁敏巧（Maggie）身材向來出眾，除了極澎湃的上圍外，fit到漏的身形亦經常獲網民大讚！而主持功力出色的梁敏巧早前就在社交平台自爆有副業，更大方公開不少福利照，性感上陣的梁敏巧成功吸引不少網民畀like，甚至問佢仲會唔會繼續呢個副業……

