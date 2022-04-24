林泳淘

32歲林泳淘超完美身材有望再現螢光幕　重溫《3日2夜》經典畫面

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TVB前高層余詠珊雖然敗走無綫，不過仍然有地方另起山頭，之前成立的製作公司「好好製作」主力幫開電視拍節目，近日亦搵到前無綫非戲劇分部經理及監製張志明加盟。你未必認識張志明，但一定會睇過他負責的《3日2夜》，最近有傳開電視想重製《3日2夜》，有意搵女神林泳淘幫手，重點係，林泳淘冇明言拒絕，隨時願望成真！

林泳淘幫開電視拍節目，除了講飲講食，都有機會拍旅遊節目。
林泳淘幫開電視拍節目，除了講飲講食，都有機會拍旅遊節目。（圖片來源：[email protected]

林泳淘冇落閘唔拍新版《3日2夜》

林泳淘有份為開電視拍《疫境中的餐桌》，早前宣傳時林泳淘講到舊時，因為張志明賞識才有機會拍《3日2夜》，所以今次願意亮相開電視報答伯樂。對於傳開拍類似《3日2夜》的旅遊節目，林泳淘說：「再傾再傾。」又話沒有包袱：「已經唔係廿幾歲，害羞呀，唔知點解年紀大咗仲害羞。」換句話講，只要林泳淘諗得通就好大機會成事。

林泳淘 泳淘嘅身材真係好好。
泳淘嘅身材真係好好。（圖片來源：電視圖片）
林泳淘 廿幾歲身材可謂完美。
廿幾歲身材可謂完美。（圖片來源：電視圖片）

林泳淘無敵三點式絕對經典

《3日2夜》本身是旅遊資訊節目，但靚女主持往往都比內容更吸引，5年前林泳淘就被派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升，林泳淘街訪更遇上熱情當地人，直接在鏡頭前狼吻林泳淘面珠，睇到人羨慕又妒忌。

林泳淘 當年呢套三點式，令節目昇華到另一層次。
當年呢套三點式，令節目昇華到另一層次。（圖片來源：《3日2夜》截圖）

林泳淘

要搵人取代林泳淘都好有難度。
要搵人取代林泳淘都好有難度。（圖片來源：《3日2夜》）

林泳淘行走的小背心

林泳淘亦都是一代「東張女神」，平時周圍走採訪，經常着小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！不過林泳淘都有尷尬時候，曾經一度「投降」聲稱唔再着小背心上鏡，但熱天除了為大地帶來美腿，亦會令人大出汗水，所以小背心一直都未有在《東張西望》絕跡。

林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。
林泳淘小背心令她升格成為第一代「東張女神」。（圖片來源：《東張西望》）
林泳淘小背心非常出名。
林泳淘小背心非常出名。（圖片來源：《東張西望》）
林泳淘 着小背心是想散熱，夏天要着薄外套，睇見都辛苦！
着小背心是想散熱，夏天要着薄外套，睇見都辛苦！（圖片來源：《東張西望》）
林泳淘 就算唔着小背心，身材一樣咁出眾。
就算唔着小背心，身材一樣咁出眾，斜孭袋成個人特色。（圖片來源：《東張西望》）

32歲林泳淘保養得宜

雖然林泳淘說自己不再是廿幾歲，但其實絕對唔老，1月才踏入32歲，加上保養得宜，IG仍有大量靚相，上年更與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，升級做林太，越來越有女人味，大把本錢再現螢光幕。

林泳淘 結婚後多了女人味！
結婚後多了女人味！（圖片來源：[email protected]
林泳淘 32歲啫，比起廿幾歲時差唔遠。
32歲啫，比起廿幾歲時差唔遠。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：《3日2夜》、《東張西望》、[email protected]

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