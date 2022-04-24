32歲林泳淘超完美身材有望再現螢光幕 重溫《3日2夜》經典畫面
TVB前高層余詠珊雖然敗走無綫，不過仍然有地方另起山頭，之前成立的製作公司「好好製作」主力幫開電視拍節目，近日亦搵到前無綫非戲劇分部經理及監製張志明加盟。你未必認識張志明，但一定會睇過他負責的《3日2夜》，最近有傳開電視想重製《3日2夜》，有意搵女神林泳淘幫手，重點係，林泳淘冇明言拒絕，隨時願望成真！
林泳淘冇落閘唔拍新版《3日2夜》
林泳淘有份為開電視拍《疫境中的餐桌》，早前宣傳時林泳淘講到舊時，因為張志明賞識才有機會拍《3日2夜》，所以今次願意亮相開電視報答伯樂。對於傳開拍類似《3日2夜》的旅遊節目，林泳淘說：「再傾再傾。」又話沒有包袱：「已經唔係廿幾歲，害羞呀，唔知點解年紀大咗仲害羞。」換句話講，只要林泳淘諗得通就好大機會成事。
林泳淘無敵三點式絕對經典
《3日2夜》本身是旅遊資訊節目，但靚女主持往往都比內容更吸引，5年前林泳淘就被派到去澳洲悉尼的新南威爾斯州介紹海邊泳池，一套純白三點式令她人氣急升，林泳淘街訪更遇上熱情當地人，直接在鏡頭前狼吻林泳淘面珠，睇到人羨慕又妒忌。
林泳淘行走的小背心
林泳淘亦都是一代「東張女神」，平時周圍走採訪，經常着小背心幫助散熱，造就唔少令人窒息畫面，每次有小背心出現，都會被網民cap圖廣傳！不過林泳淘都有尷尬時候，曾經一度「投降」聲稱唔再着小背心上鏡，但熱天除了為大地帶來美腿，亦會令人大出汗水，所以小背心一直都未有在《東張西望》絕跡。
32歲林泳淘保養得宜
雖然林泳淘說自己不再是廿幾歲，但其實絕對唔老，1月才踏入32歲，加上保養得宜，IG仍有大量靚相，上年更與拍拖14年的初戀男友林卓立結婚，升級做林太，越來越有女人味，大把本錢再現螢光幕。