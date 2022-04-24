32歲林泳淘超完美身材有望再現螢光幕　重溫《3日2夜》經典畫面

TVB前高層余詠珊雖然敗走無綫，不過仍然有地方另起山頭，之前成立的製作公司「好好製作」主力幫開電視拍節目，近日亦搵到前無綫非戲劇分部經理及監製張志明加盟。你未必認識張志明，但一定會睇過他負責的《3日2夜》，最近有傳開電視想重製《3日2夜》，有意搵女神林泳淘幫手，重點係，林泳淘冇明言拒絕，隨時願望成真！