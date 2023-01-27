《毒舌大狀》走勢凌厲 細數7大必睇原因 可能仲有加長版

賀歲片《毒舌大狀》氣勢如虹，戲院場場爆滿，上映單單六日票房已破四千萬，是香港史上最快突破四千萬的港片，紀錄連荷里活大片都難以做到。以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，觀眾笑完就算，大多數都是無厘頭。