《毒舌大狀》走勢凌厲 細數7大必睇原因 可能仲有加長版
《毒舌大狀》凌厲 細數7大必睇原因
《毒舌大狀》獲全城熱讚，個個睇完也表示大快人心，連登有網友開Post討論，寫道：「好睇，係正片唔係膠片，最尾全場拍晒手幾次」、「睇完真係好大快人心，宣洩咗心入面一啲嘢」。原來電影唔係純粹喜劇，係集高水平演出、精彩故事對白於一身，難怪獲得觀眾歡心，就算平日翻睇都覺過癮，今次等筆者同你盤點《毒舌大狀》7大必睇原因，當然仲有網民盤點電影嘅犯駁位！
必睇原因1：原來子華神唔限於喜劇 演正經文戲都超班
唔少人睇到《毒舌大狀》首發預告，都以為係一齣喜劇，期待見到黃子華繼《男親女愛》後，再續法庭搞笑演出，事實上《毒舌大狀》係一齣探討法律公義的劇情片。黃子華飾演的大律師林涼水，角色係為子華度身訂造，電影中他嘅賴皮個性睇得過癮，隨著劇情漸入戲肉，子華發現自己的馬虎造成王丹妮坐冤獄，醒覺後一洗以往固定喜劇形象，同戲中飾演其兄弟林保怡嘅剖白，子華喊戲表情控制自然。結尾法庭戲，子華更係句句到肉，表情非常有火，睇到觀眾熱血沸騰。
必睇原因2：電影老戲骨鬥戲掀高潮
難得《毒舌大狀》白雲集老戲骨：子華除咗搞笑，喊戲自然，法庭戲交足火位，觀眾睇到熱血沸騰都因為子華；謝君豪強調公義，演技老練到位，同子華駁嘴夠生動；王敏德活躍影壇多年，演技從來唔質疑，今次演奸詐老律師，滿口流利英語，演活「上等人」，睇到觀眾神憎鬼厭！
必睇原因3：電影後生角色演技精湛 一樣帶領到戲中氣氛
除咗一班老戲骨，年青演員一樣交足課！王丹妮喊戲到位，演技有層次具張力。廖子妤雖然戲份唔多，勝在眼神有戲，演活奸角氣勢，次次出埸都震攝觀眾。但最讓人驚喜係楊偲泳同何啟華演出，難得楊偲泳對著子華也不怯場，幕幕同子華唱反調，幾幕大發雷霆交足火，近結局法庭上高呼：「something is wrong」，令氣氛推到最高點，演出簡直眼前一亮。另外何啟華終圓自己演戲心願，喜感發揮到位，演得自然而自如，令人睇得舒服，為電影緊張氣氛帶來喘息。
必睇原因4：《毒舌大狀》金句難忘 巧妙令人反思公義
《毒舌大狀》探討有錢人與窮人嘅法律對壘，黃子華常爆金句「法律面前窮人含X」、「你覺得自己仲係唔係人？」，簡直道出市民心聲，令人睇到好抒壓。《毒舌大狀》特意將時間架空，講述十年前王丹妮被有錢人冤枉入獄、女兒死去、對黃子華眾人嘅沉重打擊，眾「好人」被推到絕處，結局整個置於死地而後生，電影尾40分鐘幾乎毫無廢話，幕幕高潮，架構同《九品芝麻官》相似。當中電影巧妙嘅首尾呼應，仲係神來之筆，法庭雕刻嘅字句由「天冇眼」變成「天有眼」，睇到觀眾眼濕濕，令人反思何謂真正公義。
必睇原因5：《毒舌大狀》服裝造型具氣勢 由金像服裝指導操刀
《毒舌大狀》繼承《梅艷芳》幕後製作班庭，有別一般港產片，服裝造型由行內權威吳里璐主理，所以戲內造型設計都好精緻，尤其係廖子妤貴婦造型，色調鮮明，觀眾見到好難忘，凌厲配搭令廖子妤唔出聲都霸氣盡現，而其他角色造型同樣優秀。
必睇原因6：同《正義迴廊》比較相對無咁沉重
《毒舌大狀》都係法庭戲的關係，唔少人都以最近一套熱爆電影《正義迴廊》作直接比較，從而出現落差感。不過唔少觀眾就對此解釋，認為兩套雖同為法庭正劇電影，但無論係故事以及拍攝手法都完全唔同，《正義迴廊》貼近真實感，而《毒舌大狀》係戲劇感較重，有思考位之餘，唔會咁沉重，放喺賀歲檔期出恰當好處。
必睇原因7：劇情安排有伏線餘韻 可能有加長版
戲中提及廖子妤同王丹妮成為死敵前，原來一早已識，關係仲非比尋常，但隨後劇情就無詳細交代二人曖昧關係；同樣阿Dee的師爺角色背景都只係簡單交代過，具體來歷仲係留白。《毒舌大狀》由安樂電影製作，同《梅艷芳》、《飯氣攻心》屬一樣電影公司，觀乎安樂電影之前都有幫兩片推出加長版谷票房，今次可能都不例外，到時廖子妤同王丹妮的關係分分鐘有解話！睇網民反應，似乎好多人都期待電影有加長版或續集。
網民盤點犯駁位1（含劇透）：中段細節同結局前言不對後語
電影中結尾交代王丹妮女兒，係由飾演醫生生父的柏天男殺死；而電影中段都有提及王丹妮發現女兒身亡後，柏天男正手抱女兒，理應調查過程唔會單方面排除柏天男，即使柏天男有不在場證據，證明自己非第一襲擊者，但佢係庭上有承認自己最後手握女兒，醫生同警察報告排除柏天男殺害女兒，屬不合情理。
網民盤點犯駁位2（含劇透）：師爺現實都可作證 劇情多此一舉
戲中交代王丹妮女兒，用手語向師爺Dee同律師黃子華做證，親母唔係襲擊佢嘅真兇，後來王丹妮女兒逝去，先造就廖子妤借機誣告王丹妮。原來現實中師爺唔受限制，可以出庭作證，按道理初審時已可講出手語意義，證明王丹妮係無辜，劇情多此一舉。
網民盤點犯駁位3（含劇透）：戲中子華被指「不誠實使用電腦」完全荒謬
戲中講述黃子華為咗收集鍾家犯罪證據，搵人用DV機同遠程收聽裝置錄音，指證廖子妤曾承認殺人，最後因為鍾家實力雄厚賄賂警察，令到黃子華被警方控告「不誠實使用電腦」。有心水清嘅網民指出，子華錄音用到嘅裝置，根本同電腦無關，現實中好難用「不誠實使用電腦」告子華。
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