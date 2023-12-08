英皇資本送《金手指》首映禮門票｜兩大影帝梁朝偉劉德華 俯瞰金錢迷局真相

由莊文強執導及編劇、梁朝偉和劉德華主演的電影《金手指》，將於2023年12月30日正式上映！今次是繼18年前《無間道III》後，兩大影帝再度合體演出，與蔡卓妍、任達華、方中信、周家怡、太保、陳家樂、姜皓文、白只等的華麗演員陣容，好戲之人聚首一堂，為大家帶來史詩式豪華大製作！電影話題度、矚目度十足，想快人一步觀賞耗資高達港幣三億五千萬製作的《金手指》，就不要錯過由英皇資本送出《金手指》首映禮門票及電影換票證的機會，只要在推廣期內完成指定簡單任務，門票隨即到手。立即閱讀內文了解電影介紹及贏飛任務詳情！