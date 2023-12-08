英皇資本送《金手指》首映禮門票｜兩大影帝梁朝偉劉德華 俯瞰金錢迷局真相
劇情介紹
電影講述一場橫跨十五年的雙雄對決，揭開了香港黃金時代的黑面紗。上市公司嘉文集團在短短幾年間從默默無名到風生水起，再到沒落清盤，市值蒸發超過一百億。幕後老闆程一言（梁朝偉 飾）也從萬眾矚目的股民偶像，頓變過街老鼠。高級調查主任劉啟源（劉德華 飾）花費長達十五年搜證和跨境調查，耗上超過兩億訴訟費，竟發現局中有局案中有案，牽涉數條人命並波及香港整個上流社會⋯⋯
製作費高達港幣3.5億
《金手指》的製作費高昂，除了是演員班底盛大，更需要重新搭建所有佈景，配合電腦特技，營造出逼真的7、80年代的時代感。電影更於半島酒店作實景拍攝，向來甚少借出埸地的半島酒店，分別借出餐廳、酒樓，其中一幕兩大影帝正面交鋒的戲肉，更安排在總統套房中拍攝，人和景配合得極具氣派。
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|贏取《金手指》門票方法
|任務
|獎賞
|以流動交易平台「eGOi」完成3筆交易 (12月31日截止)
|《金手指》電影換票證2張
|成功轉入股票倉位30萬港元（或等值貨幣） (12月15日截止)
|《金手指》電影首映禮門票2張*
活動條款及細則
*優惠受條款及細則約束。《金手指》電影首映禮門票及換票證數量有限，先到先得，送完即止。最終得獎結果以英皇資本集團之系統記錄為準。倘若「《金手指》電影首映禮門票2張」之獎賞派發完畢，得獎者之獎賞將以「《金手指》電影換票證4張」代替。
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（資料由英皇資本提供）