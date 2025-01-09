萬千星輝頒獎典禮2024｜馬來西亞 4大獎項10強完整得獎及提名名單
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萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）「十大投票活動」四大獎項等你來參與！萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）投票火熱進行中，觀眾要先登錄 https://freezone.tvbanywhere.com/，為你的喜愛投下關鍵一票， 更有機會贏取豪華獎品，在1月25日吉隆坡見面活動，你還有機會與支持的主角互動哦～
萬千星輝頒獎典禮2024目錄
馬來西亞最喜愛TVB男主角- 10強名單
馬來西亞最喜愛TVB女主角- 10強名單
馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目 – 10強名單
|2024年10強
|2023年得獎者
|1. J Music
2. 中年好聲音2
3. 獎門人感謝祭
4. Mayanne小喇叭
5. 聲夢1+2
6. 福祿壽訓練學院
7. 芷珊約您
8. 直播靈接觸
9. 剪裁魔法師
10. 與天地對話
|《隨懿深度行》
馬來西亞最喜愛TVB電視劇集- 10強名單
|2024年10強
|2023年得獎者
|1.愛‧回家之開心速遞
2.婚後事
3.逆天奇案2
4.反黑英雄
5.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
6.企業強人
7.巾幗梟雄之懸崖
8.廉政行動2024
9.黑色月光
10.異空感應
|《隱形戰隊》
萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）投票詳情
投票時間：即日起至2025年1月12日（晚上11點59分）
你可根據以下步驟來投票：
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圖片來源：TVB JADE POWER 資料或影片來源：萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）TVB Jade