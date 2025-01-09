萬千星輝頒獎典禮2024 馬來西亞 10強

萬千星輝頒獎典禮2024｜馬來西亞 4大獎項10強完整得獎及提名名單

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萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）「十大投票活動」四大獎項等你來參與！萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）投票火熱進行中，觀眾要先登錄 https://freezone.tvbanywhere.com/，為你的喜愛投下關鍵一票， 更有機會贏取豪華獎品，在1月25日吉隆坡見面活動，你還有機會與支持的主角互動哦～

萬千星輝頒獎典禮2024目錄

馬來西亞最喜愛TVB男主角- 10強名單

2024年10強 2023年得獎者
1.馬國明（飛常日誌）
2.羅子溢（婚後事）
3.陳展鵬（逆天奇案2）
4.蕭正楠（神耆小子）
5.陳山聰（反黑英雄）
6.張振朗（反黑英雄）
7.黃宗澤（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
8.陳豪（企業強人）
9.黎耀祥（巾幗梟雄之懸崖）
10.王浩信（黑色月光		 馬國明新聞女王
萬千星輝頒獎典禮2024 馬來西亞 10強 馬來西亞最喜愛TVB男主角（圖片來源：TVB）
馬來西亞最喜愛TVB男主角（圖片來源：TVB）

馬來西亞最喜愛TVB女主角- 10強名單

2024年10強 2023年得獎者
1.陳自瑤（婚後事）
2.蔣祖曼（逆天奇案2）
3.姚子羚（反黑英雄）
4.蔡潔（法證先鋒VI :倖存者的救贖）
5.張曦雯（企業強人）
6.龔嘉欣（企業強人）
7.胡定欣（巾幗梟雄之懸崖）
8.楊茜堯（黑色月光）
9.林夏薇（黑色月光）
10.陳曉華（異空感應）		 佘詩曼新聞女王
萬千星輝頒獎典禮2024 馬來西亞 10強 馬來西亞最喜愛TVB女主角（圖片來源：TVB）
馬來西亞最喜愛TVB女主角（圖片來源：TVB）

馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目 – 10強名單

2024年10強 2023年得獎者
1. J Music
2. 中年好聲音2
3. 獎門人感謝祭
4. Mayanne小喇叭
5. 聲夢1+2
6. 福祿壽訓練學院
7. 芷珊約您
8. 直播靈接觸
9. 剪裁魔法師
10. 與天地對話		 《隨懿深度行》

馬來西亞最喜愛TVB電視劇集- 10強名單

2024年10強 2023年得獎者
1.愛‧回家之開心速遞
2.婚後事
3.逆天奇案2
4.反黑英雄
5.法證先鋒VI : 倖存者的救贖
6.企業強人
7.巾幗梟雄之懸崖
8.廉政行動2024
9.黑色月光
10.異空感應		 《隱形戰隊》

萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）投票詳情

投票時間：即日起至2025年1月12日（晚上11點59分）
你可根據以下步驟來投票：
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圖片來源：TVB JADE POWER 資料或影片來源：萬千星輝頒獎典禮2024（馬來西亞）TVB Jade

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