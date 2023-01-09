萬千星輝頒獎典禮2022｜陳山聰由敗家仔升呢視帝 用10年時間洗底變愛妻暖爸
陳山聰奪最佳男主角！名譽掃地「敗家仔」變視帝
今屆視帝由陳山聰奪得：「非常之感恩，係我人生馬拉松入面，最困難嘅唔係面對自己失敗，係點樣由失敗企番起身，而步向成功，今日我想同幫過我嘅所有人講，我踏進成功嘅一步，我要多謝《金宵大廈2》我嘅好拍檔，李施嬅小姐，多謝編劇編審。」他在致詞時感謝妻子為他的付出，也為他生下兒子Jaco，場面感人。
陳山聰為《超能使者》變譚仔姐姐
陳山聰重新出發後並沒有偷懶，反而更努力面對每個角色。例如在《超能使者》中飾演的高勇因為是新移民，因此在拍攝前苦練一口譚仔話，而監製也指曾叫他去多吃譚仔，順道聽聽「譚仔姐姐」的「鄉音式廣東話」。
《十八年後的終極告白2.0》變態易服連環殺手
陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》中飾演有易服癖兼心理變態的方志浩，劇中曾以女性打扮連殺譚凱琪、趙希洛、何啟南等人。雖然這身打扮衝觀眾眼球，不過亦有網民讚佢做得好，留言：「唔知點解見到陳山聰扮女人唔想打佢，仲覺得佢幾有味道，下次可以考慮開套陳山聰扮女人嘅劇喎！」亦有網民覺得佢撞樣姚嘉妮。
重提當年錯事一句話與伍詠薇斷交
陳敏之的個人YouTube頻道請來契哥陳山聰做嘉賓，陳山聰唔忌崩口碗，重提當年與何超雲拍拖時，因為戀愛大過天而耽誤工作，那段時間被指想做賭王女婿，因而錯過了很多。當中父親患癌離世，與契家姐伍詠薇鬧翻，都在那個時段發生，亦令他感到遺憾；陳山聰喊住講父親甚為擔心他，表現自責，至於伍詠薇，陳山聰表示是一場大誤會，幸好最後都冰釋前嫌。
陳山聰曾陷人生低潮期 幸仍獲機會
2011年陳山聰和賭王千金何超雲多次傳出緋聞，但卻被傳媒踢爆他早已婚，及後他宣佈已於2010和已經交往10年、結婚3年的太太離婚，更於2011年8月上載和何超雲的合照，公佈戀情。
然而這段戀情並不被看好，除了大部分人紛紛抨擊他「為錢放棄糟糠」令他的事業跌到谷底外，也因為他愛得高調，更持寵而嬌，在出席公開場合中變得不尊重、不專業，加上對待傳媒態度惡劣，令他被媒體討厭。而且這段戀情更令他和圈中好友不和，但當時他戀愛大過天，一於少理。
陳山聰曾事業情場兩失意
2013年陳山聰宣佈回復單身，更積極地重新發展起自己的事業，可惜由於過往形象太差令他陷入人生低潮。當時除了事業愛情兩失意，更因為身形暴漲加上沒有妥善管理財產，讓他被網民稱為「四失聰」。
陳山聰靠跑步解壓 遇見一生最愛
不過陳山聰沒有因為陷人生低潮而失意，相反他更養成了跑步習慣，更慢慢成為興趣，開始參加跑步比賽包括半馬和全馬。自從，他的身材也慢慢改變，更因此結識了一班志同道合的好友。除了靠跑步重拾自信，在這段低潮期中他更遇上對的人–從事美容生意的Apple，當時無論誰都不認同、不諒解他，唯有Apple願意聆聽他、給予他肯定和支持，讓他撐過低潮期。
陳山聰升呢做男一苦盡甘來
山聰直言09年的《學警狙擊》「左輪」一角，成為其事業的轉捩點，之後19年陳山聰在《金宵大廈》首次擔正做男一，機會不斷，無綫正熱播的《鐵拳英雄》更是陳山聰出力之作，操得甚弗的他在劇中激戰連場，拳拳到肉，劇集播出至今最高收視有25點，陳山聰表示很開心，並承諾若達35點收視就穿泳褲示人。