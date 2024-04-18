30歲蔚雨芯拉低褲頭狂騷腹肌 經典動作再現獲網民激讚
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現年30歲的蔚雨芯（Rainky）向來係健身達人，佢更經常在社交平台大晒健身時的照片，以及fit到爆的魔鬼身材。而蔚雨芯更十分喜歡以拉低褲頭嘅pose出鏡，大騷自己的完美腹肌！早前蔚雨芯再次喺社交平台分享福利照，招牌動作再現嘅新相仲獲網民激讚……
蔚雨芯招牌動作派福利
蔚雨芯早前在社交平台上載咗幾張健身時的照片，相中蔚雨芯除咗以sports bra上陣，大騷澎湃上圍外，更以自己招牌嘅拉低褲頭的動作出鏡，騷埋訓練有素的完美腹肌！蔚雨芯的福利更獲大批網民激讚：「睇完邊到瞓得著」、「睇得唔係好清楚，可唔可以再拉低少少呢」、「靚爆鏡！超性感迷人」、「除少少仲誘惑！」
蔚雨芯真空上陣狂派噴火福利 胸前幼帶差啲綁唔住！
現年30歲的蔚雨芯（Rainky），以其「魔鬼胸」聞名，更是不少網民心目中的性感女神！蔚雨芯亦經常在社交平台上大派福利，為粉絲帶來超強的視覺享受。日前蔚雨芯再分享極火辣新相，獲大批網民激讚！
蔚雨芯真空上陣性感爆燈
在蔚雨芯日前上載在社交平台的照片中，她以一件白色極短上衣加短褲示人，更超大膽地選擇了不打底的造型真空上陣，完美展現了她的纖腰和長腿。這樣的裝扮不僅色誘到大象，也讓網民們大飽眼福！
蔚雨芯「魔鬼胸」再成焦點
蔚雨芯的上衣設計非常獨特，短款上衣並無任何紐扣，胸前僅用一條幼帶綁住，令她極豐滿的上圍若隱若現，挑戰性感極限！更令網民紛紛留言激讚：「大象也要流乾鼻血了」、「嘩…會唔會太過熱呢？定係已經夏天了」、「好羨慕大象！」、「魔鬼胸真係唯你獨專！」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@rainkywai