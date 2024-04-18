30歲蔚雨芯拉低褲頭狂騷腹肌 經典動作再現獲網民激讚

現年30歲的蔚雨芯（Rainky）向來係健身達人，佢更經常在社交平台大晒健身時的照片，以及fit到爆的魔鬼身材。而蔚雨芯更十分喜歡以拉低褲頭嘅pose出鏡，大騷自己的完美腹肌！早前蔚雨芯再次喺社交平台分享福利照，招牌動作再現嘅新相仲獲網民激讚……