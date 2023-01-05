蕭若元反擊大劉冇新聞價值 點擊唔及安心偷食 戴頭盔有錯會道歉

大劉劉鑾雄日前特地召開記者招待會澄清跟舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的關係，更交代多年來未曾回應的流言，包括反擊蕭若元對他的抨擊，蕭若元昨日又拍片就大劉的指摘作回應，指大劉已沒有新聞值，但又戴頭盔指若果自己所講的資訊有錯誤就會道歉。