蕭若元反擊大劉冇新聞價值 點擊唔及安心偷食 戴頭盔有錯會道歉
嘲大劉貴人善忘 曾多次一同見證政府打大䲔
蕭若元昨晚於自己的網台發佈了一條新影片，專門回應大劉的言論，蕭若元開場便說：「我都慣，成日俾人鬧，我有咁多haters！但俾咁有錢嘅人公開鬧就少見啲。」蕭若元又暗嘲大劉「冇記性」，指只是見過他一次，與他根本不熟，蕭若元說︰「呢個佢貴人善忘，我識得佢係86 、87年，我諗嗰啲佢完全唔記得晒！有次我同佢同時睇住政府救市，一千億嗰次；另外仲有幾次，睇住香港政府血肉長城，頂住啲大鱷 ，大家坐喺度一齊睇。」
躁狂非專業用語 是指大劉亂發脾氣難自控
大劉於記者會指自己只是有創傷後遺，並沒有蕭若元所講的躁狂，但蕭生則表示自己所指的躁狂並非醫學用言：「我所講嘅躁狂症，第一係網民講嘅嘢，唔係專業人士講嘅嘢，我所謂躁狂係個人成日發脾氣，脾氣好猛烈，去到不能自控而發得比較多。」他又於片中作出聲明︰「如有錯可send email嚟指正我，我錯咗我一定更正…第二如果係嚴重錯，如話你死咗，但你冇死到，我會道歉。關於佢嘅嘢有咩係錯，我唔知喎！請你指正我，例如我話躁狂，係我點睇同點懷疑你，因為好多人話你經常發脾氣，如有醫生證明你真係冇躁狂症，咁叫醫生寫封信俾我，我咪道歉！」
蕭若元續說：「有啲嘢叫意見，意見係冇辦法作出客觀評定，例如我話佢最愛係李嘉欣，佢話我都唔知自己最愛邊個！係呀，你都唔知，咁旁人睇係一個意見，你對邊段情最刻骨銘心，只係旁人覺得，唔同時段有唔同感覺，例如話你早年當然最愛寶詠琴，否則你唔會同佢結婚；中段我唔知係李嘉欣、關之林，還是蔡少芬，依家就梗係最愛甘比啦。呢三段好難比，我只感覺當時最猛烈嘅程度，依家梗係甘比，我都好相信你係好愛甘比。」
稱大劉影片點擊唔夠勁 安心都有80萬
對於大劉指他這些網絡打手只是呃like呃飯食，對他搵兩餐深表同情，蕭生同回應指並未能於大劉身上賺取點擊：「我睇2022年片，劉鑾雄排第20，我唔需要搵佢呃like，講肥媽都有25萬，講劉鑾雄只有18萬4（截至昨晚），所以講佢唔會令到view數增加，一般而言劉鑾雄已經冇新聞價值，因為佢已退出江湖咁耐。」又叫大劉不用擔心他的收入：「劉生新聞唔會大增我嘅like同收入，比起肥媽都差好遠，所以佢懷疑我嘅動機係唔存在，唔好講我第一名條片係百幾萬，許志安嗰條有7、80萬，許生嘅新聞遠勝你。」不過於今日下午1時，蕭生這條影片半天有多的view數，已超過40多萬。
指大劉靠地產搵錢 未達梟雄境界
蕭若元又指自己拍片講述大劉原因：「佢喺香港一單新聞嘈得咁犀利，我作為時事評論員就有責任去加以解釋，講呢個社會現象，但條片主要講個商場法律責任問題，嗰個人踎喺度佢有權叫佢走，公眾空間，佢鬧人雖冇法律責任，但係個人修為。」又挑機說：「我唔知咩叫打擊我平台，我每次講劉生，都係因為佢整一鑊大新聞，我唔會主觀講劉鑾雄，同講李嘉誠、何鴻燊唔同，因為我列咗佢哋係商界十大梟雄，劉生唔喺入面，佢事業冇達到呢個境界，因為你純粹靠地產搵到好多錢。」
網友幫大劉YouTube鬥諗名「劉言終結者」「劉甘歲月」
蕭若元的網片具一定影響力，但其實大劉於記招上，也提及過想開個人YouTube頻道，但因為怕了黑客，所以最終擱置計劃︰「我真係想開個頻道，但屋企人話唔好，你估點解，因為好易俾黑客黑入去。」不過坊間的網民卻萬二分支持大劉開台，更有不少網民發揮創意，幫大劉的YouTube頻道改名，連無綫前新聞主播伍家謙也踴躍留言話：「逢星期三推出旅遊節目：排隊排到黑龍江。」其他網友的改名也十分抵死，如「劉言終結者」、「劉甘歲月」、「大劉教塞」等等，創意無限。
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