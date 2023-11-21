31歲張寶兒順利誕子 老公袁偉豪全程陪伴在旁侍產喊住IG報喜：百感交集
袁偉豪報喜！張寶兒順利誕子
恭喜！ 張寶兒同袁偉豪早前宣佈懷孕，剛剛踏入21號，就經社交平台宣佈已經分娩，誕下重6磅13安士嘅囝囝！張寶兒留言指BB17號出世，而近日正忙於拍攝新劇嘅爸爸袁偉豪亦陪伴身旁侍產，仲分享幾張同BB嘅溫馨合照，佢留言話：
從穿著破羊水的那一刻
你開始學懂呼吸
來向世界報道的你
用咆哮般的哭叫聲震動着整個手術房
並伴着我倆百感交集的眼淚
未來
我們將會用一個新的方式來相處
我們會更加貼近
屬於你嘅人生路正式開始
感謝太太懷胎的十個月
讓你的身體能好好建立
袁偉豪已返深圳開始工作
袁偉豪最新回應傳媒時透露，他已經返到深圳開始工作。同時，他也透露了他和太太Bowie的喜訊，指出他們的孩子是經過剖腹產誕生的。太太Bowie現時在醫院休息中，已經可以落地，心情既開心又好感動，袁偉豪表示他非常思念家人，包括妻子和寶寶，但他現在有足夠的能量去儘快完成他參與的兩套劇集的拍攝工作。
張寶兒袁偉豪甜爆晒愛
張寶兒袁偉豪早前在各自IG分享此喜悅，他們表示：
「想和愛我們的人分享這個消息，我們有孩子了。感恩走到這個生命階段，更感恩上天賜予寶貴的禮物，為我們注入強大能量，願世界好好待他，也願他的到來為世界帶來更多美好。#袁寶 #袁寶和袁寶寶」
「你既來臨讓我們感到無比的幸福。」
袁偉豪孖老婆拍旅遊節目相當冤氣
上個月剛播完的旅遊節目《同屋企人去旅行》，最後兩集講述袁偉豪與太太張寶兒甜蜜體驗「輕奢潮汕」，整個旅程，袁生袁太都表現得相當冤氣，全程瘋狂自拍之餘，又不斷耍花槍「你窒我、我窒你」。袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都花很長時間化妝，及平時甚少下廚等小秘密：「平時又唔見你第一時間衝入廚房」、「通常呢啲時間（晨咁早）仲喺甜夢中」等；但每次窒完或爆完老婆大鑊，袁偉豪都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死。
同屋企人去旅行｜張寶兒大爆袁偉豪近年「唔㩒捱」
有一幕張寶兒正經地問老公：「平時旅行鍾意做乜」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我淨係鍾意幫我老婆影相」，成功氹得張寶兒笑逐顏開「心心眼」。袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶：「我要睇住你，你知你近年幾唔㩒捱，次次出完埠你就病，我真係有喺隔籬睇住你架，我命中注定就係要湊住你。」
除了用把口耍花槍，二人的身體語言亦盡顯甜蜜，全程拖到實之餘，還同場加映甜笑拉扯、搭膊頭兼深情互望等，相當惹蟻。搞笑的是，潮汕遊期間遇上大批熱情Fans的二人，影相影到冇停手之餘，更有熱情粉絲向二人催生。
袁偉豪自製愛的禮物贈愛妻：多謝你喺我最脆弱時扶住我
除了曬恩愛，二人是次行程還有不少深情對話，明晚（19日）一集，袁偉豪將接受張寶兒開出的「四分鐘對望」挑戰，二人在叢林中不發一言對望，張寶兒起初一直強裝鎮定，直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸的眼淚，張寶兒邊抹眼淚邊說：「 我好少咁樣望住你，我好開心咁多人裏面都會遇到你。」此時，全程無厘正經多的袁偉豪亦發表「愛的宣言」：「呢五年嘅感覺係愈嚟愈需要你，我每一日出街都會拖住你，因為我覺得拖住你令我好安心…拖住你令我覺得好快樂，多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」場面感人。之後袁偉豪向愛妻送上親手製作、注滿二人「愛的足迹」的心思小禮物，包括二人求婚的珍貴回憶。