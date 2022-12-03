超能使者結局│監製親揭「666」之謎　唐詩詠喚醒記憶網民嗌催淚

無綫劇《超能使者》昨晚大結局，當中兩大高潮位──大奸角歐瑞偉終極復仇之戰、及陳展鵬逆轉時光「一死救全家」，掀起網上熱烈討論。提到《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力，不少網民都好奇「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻（Jazz）受訪時親自拆解「666」之謎，原來一切創作靈感源自《西遊記》。