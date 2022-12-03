超能使者結局│監製親揭「666」之謎 唐詩詠喚醒記憶網民嗌催淚
陳展鵬化老妝考耐性
陳展鵬為表現老態，每次化「老人妝」都要用成兩、三粒鐘，而卸妝更要用熱水慢慢落個幾鐘，真係少啲耐性都唔得！
《超能使者》花絮 唐詩詠婚紗look大長征
《超能使者》大結局有一幕感人場面，唐詩詠要著住婚紗跑步去搵陳展鵬，唔只跑到成身汗，仲有撞車動作場面！
《超能使者》結局阿鏈瀕死遺言催淚感人
《超能使者》結局阿鏈（陳展鵬飾）、高勇（陳山聰飾）分別向Q姨（唐詩詠飾）和Open姐（劉穎鏇飾）求婚，就在大喜之日，兩男的異能後遺症產生致命性發作，Q姨奔赴阿鏈身邊途中遇上嚴重車禍。目擊Q姨被撞飛的阿鏈為救所愛的人，激發出前所未有的巨大「時間倒流」能力，並將日子扭轉至「6月6日6時6分6秒」大型車禍之前，迅速老化的在人生剩餘的少許時間，向一班已忘記「過去」的使者send出遺言片段及合照，場面感人。
陳展鵬老死 網民：帶點遺憾嘅結局
然而最大「洋蔥」在後頭，Q姨看畢短片後發現已老死街頭的阿鏈，當她輕拍對方的手時，即喚起兩人共同經歷的苦與樂畫面，此情此景不但使Q姨落淚，更令網民紛紛大嘆催淚：「估唔到咁感動」、「睇到眼濕濕」、「呢下接觸拎回憶幾感人，起晒雞皮」、「Q姨真視后」、「展鵬啲演技睇到我又肉緊又心酸」。「好慘，阿鏈自己一個受晒」、「令觀眾不捨又帶點遺憾嘅結局，正」、「有突破有創意」。
拆解6月6日6時6分6秒車禍 監製：延續「苦練修行」理念
提到《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力，不少網民都好奇「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻拆解「666」之謎，原來一切創作靈感源自《西遊記》。談到經典之作《使徒行者》與《超能》均以「使者」命名，前者圍繞著使者「苦練修行」的故事，故今次《超能》也不例外，他說：「呢套劇係延續過去作品『苦練修行』嘅理念，我本身對《西遊記》好有興趣，但呢個故事大家已經見慣見熟，所以今次用時裝同超能力去Repack。」
超能力原來可以咁恐怖成魔成佛取決心中有冇愛
至於魔鬼數字「666」的出現，文偉鴻則引述佛學「真佛無形，真法無相 」，並解釋道：「劇中上天今次透過『魔鬼』嘅形態給予角色試煉，想睇吓一班使者能否抵擋誘惑、修成正道。點知啲超能力原來可以咁恐怖，但佢哋最終都冇選擇做壞事，本來貪錢又怕死嘅阿鏈仲犧牲小我、救番所有人，其實成魔成佛都係取決於你心中有冇愛。」另劇集播放期間，網民一直猜測有否第六個或以上的超能使者，文偉鴻答：「其實『6月6日6時6分6秒』已經暗示咗五個6字，代表有五個超能使者接受修行。」他又感激觀眾一直支持《超能使者》。
《超能使者》結局獲觀眾大讚劇情大反轉，催淚感人。
常見問題
《超能使者》大結局邊個係Final Boss？
《超能使者》大結局劇情將會反轉再反轉，引起全城熱話，更有不少網民瘋狂競猜，邊個先至係這部劇集的最強Final Boss，沈震軒獲得異能後為愛黑化，唐詩詠異能副作用以致失控⋯⋯按此看Final Boss九大嫌疑人
《超能使者》大結局四人婚禮瘋狂炒車？
《超能使者》大結局陳展鵬向唐詩詠求婚、陳山聰亦向劉穎鏇求婚，四人大喜之日疑似再度以車禍終結一切⋯⋯按此看大結局劇情劇透
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