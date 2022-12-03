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超能使者結局│監製親揭「666」之謎　唐詩詠喚醒記憶網民嗌催淚

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無綫劇《超能使者》昨晚大結局，當中兩大高潮位──大奸角歐瑞偉終極復仇之戰、及陳展鵬逆轉時光「一死救全家」，掀起網上熱烈討論。提到《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力，不少網民都好奇「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻（Jazz）受訪時親自拆解「666」之謎，原來一切創作靈感源自《西遊記》。

超能使者 不少網民都好奇首集車禍「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻Jazz）受訪時親自拆解「666」之謎。
不少網民都好奇首集車禍「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻（Jazz）受訪時親自拆解「666」之謎。（圖片來源：《超能使者》截圖）

陳展鵬化老妝考耐性

陳展鵬為表現老態，每次化「老人妝」都要用成兩、三粒鐘，而卸妝更要用熱水慢慢落個幾鐘，真係少啲耐性都唔得！

超能使者 陳展鵬化妝和落妝都要個幾鐘，真係耐性大考驗。
陳展鵬化妝和落妝都要個幾鐘，真係耐性大考驗。（圖片來源：[email protected] Anywhere）
超能使者 陳展鵬因異能副作用而變老。
陳展鵬因異能副作用而變老。（圖片來源：《超能使者》劇照）

《超能使者》花絮 唐詩詠婚紗look大長征

《超能使者》大結局有一幕感人場面，唐詩詠要著住婚紗跑步去搵陳展鵬，唔只跑到成身汗，仲有撞車動作場面！

超能使者 陳展鵬拍結局花絮。
陳展鵬拍結局花絮。（圖片來源：[email protected] (official)截圖）
超能使者 陳展棚話疫情要爬地下好污糟好辛苦。
陳展棚話疫情要爬地下好污糟好辛苦。（圖片來源：[email protected] (official)截圖）
超能使者 唐詩詠穿婚紗狂奔同撞車戲，只有苦笑。
唐詩詠穿婚紗狂奔同撞車戲，只有苦笑。（圖片來源：[email protected] (official)）
超能使者 唐詩詠撞車場面試位試咗好多次
唐詩詠撞車場面試位試咗好多次（圖片來源：[email protected] (official)）
超能使者 唐詩詠同遇車禍！
唐詩詠同遇車禍！（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 唐詩詠被撞到飛起！
唐詩詠被撞到飛起！（圖片來源：《超能使者》劇照）

《超能使者》結局阿鏈瀕死遺言催淚感人

《超能使者》結局阿鏈（陳展鵬飾）、高勇（陳山聰飾）分別向Q姨（唐詩詠飾）和Open姐（劉穎鏇飾）求婚，就在大喜之日，兩男的異能後遺症產生致命性發作，Q姨奔赴阿鏈身邊途中遇上嚴重車禍。目擊Q姨被撞飛的阿鏈為救所愛的人，激發出前所未有的巨大「時間倒流」能力，並將日子扭轉至「6月6日6時6分6秒」大型車禍之前，迅速老化的在人生剩餘的少許時間，向一班已忘記「過去」的使者send出遺言片段及合照，場面感人。

超能使者 劉穎鏇飛腿狂野性感，成為全劇最睇得同打得的女角。
劉穎鏇飛腿狂野性感，成為全劇最睇得同打得的女角。（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 陳展鵬、沈震軒和陳山聰因同一車禍而獲異能。
陳展鵬、沈震軒和陳山聰因同一車禍而獲異能。（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 劉穎鏇又晒事業線！
劉穎鏇又晒事業線！（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 大婚當日，陳山聰遇車禍。
大婚當日，陳山聰遇車禍。（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 劉穎鏇抱實陳山聰。
劉穎鏇抱實陳山聰。（圖片來源：《超能使者》劇照）

陳展鵬老死 網民：帶點遺憾嘅結局

然而最大「洋蔥」在後頭，Q姨看畢短片後發現已老死街頭的阿鏈，當她輕拍對方的手時，即喚起兩人共同經歷的苦與樂畫面，此情此景不但使Q姨落淚，更令網民紛紛大嘆催淚：「估唔到咁感動」、「睇到眼濕濕」、「呢下接觸拎回憶幾感人，起晒雞皮」、「Q姨真視后」、「展鵬啲演技睇到我又肉緊又心酸」。「好慘，阿鏈自己一個受晒」、「令觀眾不捨又帶點遺憾嘅結局，正」、「有突破有創意」。

超能使者 陳展鵬盡最後超能力救回眾好友，自己老死！
陳展鵬盡最後超能力救回眾好友，自己老死！（圖片來源：《超能使者》劇照）
超能使者 Q姨發現阿鏈已老死街頭，在她輕拍對方的瞬間還喚醒了兩人的共同回憶，感動到觀眾眼濕濕。
Q姨發現阿鏈已老死街頭，在她輕拍對方的瞬間還喚醒了兩人的共同回憶，感動到觀眾眼濕濕。（圖片來源：《超能使者》劇照）

拆解6月6日6時6分6秒車禍 監製：延續「苦練修行」理念

提到《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力，不少網民都好奇「666」到底有甚麼玄機？監製文偉鴻拆解「666」之謎，原來一切創作靈感源自《西遊記》。談到經典之作《使徒行者》與《超能》均以「使者」命名，前者圍繞著使者「苦練修行」的故事，故今次《超能》也不例外，他說：「呢套劇係延續過去作品『苦練修行』嘅理念，我本身對《西遊記》好有興趣，但呢個故事大家已經見慣見熟，所以今次用時裝同超能力去Repack。」

超能使者 《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力。
《超能》首集，5位主角分別坐上「亡命」小巴和的士，並於6月6日6時6分6秒遇上大型車禍，繼而各自激發出不同的超能力。（圖片來源：《超能使者》劇照）

超能力原來可以咁恐怖成魔成佛取決心中有冇愛

至於魔鬼數字「666」的出現，文偉鴻則引述佛學「真佛無形，真法無相 」，並解釋道：「劇中上天今次透過『魔鬼』嘅形態給予角色試煉，想睇吓一班使者能否抵擋誘惑、修成正道。點知啲超能力原來可以咁恐怖，但佢哋最終都冇選擇做壞事，本來貪錢又怕死嘅阿鏈仲犧牲小我、救番所有人，其實成魔成佛都係取決於你心中有冇愛。」另劇集播放期間，網民一直猜測有否第六個或以上的超能使者，文偉鴻答：「其實『6月6日6時6分6秒』已經暗示咗五個6字，代表有五個超能使者接受修行。」他又感激觀眾一直支持《超能使者》。

《超能使者》結局獲觀眾大讚劇情大反轉，催淚感人。

常見問題

《超能使者》大結局邊個係Final Boss？

《超能使者》大結局劇情將會反轉再反轉，引起全城熱話，更有不少網民瘋狂競猜，邊個先至係這部劇集的最強Final Boss，沈震軒獲得異能後為愛黑化，唐詩詠異能副作用以致失控⋯⋯按此看Final Boss九大嫌疑人

《超能使者》大結局四人婚禮瘋狂炒車？

《超能使者》大結局陳展鵬向唐詩詠求婚、陳山聰亦向劉穎鏇求婚，四人大喜之日疑似再度以車禍終結一切⋯⋯按此看大結局劇情劇透

圖片來源：[email protected] Anywhere、《超能使者》劇照資料或影片來源：[email protected] (official)

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