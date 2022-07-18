2022金像獎｜劉雅瑟首次入圍即封影后 憑《智齒》橫掃三個香港大獎

昨晚（17日）舉行的第四十屆香港電影金像獎頒獎禮，憑電影《智齒》首次入圍角逐「最佳女主角」獎項的劉雅瑟獲得「影后」寶座，連同早前獲得第28屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」及2021年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」獎項，雅瑟成為三料影后，認真厲害。