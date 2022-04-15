金宵大廈2丨麥明詩唔撐TVB用黃婉華演菲傭 舊愛林作唱反調：完全不應該道歉

TVB劇集《金宵大廈2》原本是重點劇集，除了《金宵》大廈原班人馬演出，亦加入新血，其中在「姐姐」單元演活菲傭Louisa的新演員黃婉華（Franchesca），完全唔似新手上路，而且為了入型入格，主動學習菲律賓口音，又以化妝品將皮膚塗啡，完全做到入型入格。可惜劇集出街之後，卻被指涉及歧視，連真正嘅Louisa麥明詩都建議應該改劇本！