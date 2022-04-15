金宵大廈2丨麥明詩唔撐TVB用黃婉華演菲傭 舊愛林作唱反調：完全不應該道歉
TVB道歉：無意不尊重任何國籍
不過黃婉華日前就被法新社港台澳主管Jerome Taylor指責，塗啡皮膚涉及歧視，有在港的華裔菲律賓籍模特兒覺得，黃婉華對外傭極不尊重，行為非常惡劣（appalling）。TVB當晚回覆傳媒，稱讚黃婉華演技精湛，成功刻劃出角色，而「姐姐」單元旨在講述家庭傭工與僱主之間的情節：「本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」
麥明詩建議改埋劇本遷就演員
一向有「國際視野」的港姐麥明詩亦有一套睇法，她在IG說近年外國有好多製作都選擇「忠於角色」（true to character），用華人演員演出華人角色，令梁朝偉都有機會到荷里活發展：「香港如果能夠俾多啲機會少數族裔演出，represent（代表）返自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」又指如果找不到講純正廣東話的菲律賓演員，可以將角色改做印傭，再去物色印尼演員。
林作唱反調
麥明詩前男友林作的想法就調返轉，大撐TVB：「完全不應該道歉，甚至應該理直氣壯地解釋。」林作以Netflix英倫古裝劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）做例子：「睇唔落係因為我認為黑人冇可能喺當時出現並成為英國上流份子，因此我無法代入個戲嘅劇情。英文叫做not believable.」早前TVB劇集《愛‧回家之開心速遞》角色「佐治」，就明顯參考林作的招牌蓬鬆髮型及認叻個性，林作亦有借「佐治」做證說：「唔通林作就要搵林作扮咩。」
網民翻炒麥明詩演過視障人士
網民今次唔多支持麥明詩，有人直接指出她曾在劇集《殺手》中演過視障人士，反晌麥明詩：「唔係佢當年不如唔好演盲人，揾失明人士演一定好過佢呢？」，同類情況還有：「死屍就拖條屍出來嗎？」、「咁發哥演英雄本色係咪真係要打跛隻腳，華仔演盲探係咪真係要整盲雙眼？」、「所有警匪電影或電視劇，應該要搵真警察同埋真匪徒演出？」。網民又比較黃婉華與麥明詩的演技，「我菲傭姐姐都覺得佢演得好喎」、「麥明詩知唔知咩叫演戲？雞蛋裏挑骨頭。」
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