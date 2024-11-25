陳展鵬台慶亞視味粉紅西裝遭恥笑炒曬車 13字高EQ回應網民大讚

《萬千星輝賀台慶》已於本於19日順利舉行，當晚嘅所有表演項目有，以及一眾藝人嘅服裝都係網民熱議嘅熱議焦點！不過有靚到搶曬fo嘅造型，就肯定唔會少得被網民嘲笑嘅炒車造型，而視帝陳展鵬當晚嘅粉紅西裝就正係網民恥笑嘅服裝之一。日前（24日）陳展鵬出席活動時就再提及此事，仲大方以13字高EQ回應……

