陳展鵬台慶亞視味粉紅西裝遭恥笑炒曬車 13字高EQ回應網民大讚
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《萬千星輝賀台慶》已於本於19日順利舉行，當晚嘅所有表演項目有，以及一眾藝人嘅服裝都係網民熱議嘅熱議焦點！不過有靚到搶曬fo嘅造型，就肯定唔會少得被網民嘲笑嘅炒車造型，而視帝陳展鵬當晚嘅粉紅西裝就正係網民恥笑嘅服裝之一。日前（24日）陳展鵬出席活動時就再提及此事，仲大方以13字高EQ回應……
陳展鵬13字高EQ歡迎「亞視裝」
陳展鵬日前出席活動後接受訪問，大方提及於台慶時被指亞視味濃嘅服裝，除咗直言該服裝佢哋冇得揀，因此自己都特意留鬚令成件事睇落man啲之外，仲透露老婆單文柔對於網民嘅意見都好想作出回應！不過陳展鵬就唔排斥之後再著粉紅色嘅服裝，更高EQ以13字表示：「冇亞視又點會有依家嘅陳展鵬」大方化解造型炒車一事。
網民大讚陳展鵬夠識做
對於陳展鵬大方回應粉紅亞視裝，唔少網民就大讚陳展鵬好識做：「開始明點解TVB重用佢」、「亞視永恆原來講緊靠陳展鵬帶住亞視精神」、「咁回應又OK喎，不過亞視陣味真係太重」、「答得幾大方，好過有啲亞視藝員好怕人哋提自己亞視出身」更笑言陳展鵬嘅服裝已係當晚最好嘅造型：「佢已經算係全個show著得最好睇果個喇」、「其實算著得佢幾型」
撰文：東方新地圖片來源：ig@alicechanwai