2022金像獎 |《怒火》勇奪最佳電影等4項大獎 陳木勝榮獲最佳導演
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英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演，去年上映叫好叫座，不但深受觀眾愛戴，更贏得業內評審肯定，繼榮獲第28屆香港電影評論學會大獎最佳導演獎（陳木勝導演）及推薦電影獎，以及在香港電影導演會2021年度獎項囊括最佳電影及最佳導演（陳木勝導演）後，第40屆香港電影金像獎盛大舉行，《怒火》憑實力再獲殊榮，連奪最佳電影、最佳導演（陳木勝導演）、最佳剪接（彭正熙）、最佳動作設計（甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志）4項大獎，實至名歸！
劉德華代陳太發表得獎感受 全場鼓掌向陳木勝導演致敬
《怒火》在第40屆香港電影金像獎榮獲8項提名，結果順利奪取最佳電影、最佳導演（陳木勝導演）、最佳剪接（彭正熙）、最佳動作設計（甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志）4項大獎，其中最佳導演一項，大會邀得劉德華擔任頒獎嘉賓，眾望所歸，陳木勝導演憑《怒火》榮獲金像獎最佳導演，劉德華在台上代表陳木勝太太，發表得獎感受：「我好感謝香港電影金像獎協會，頒發最佳導演這個榮譽給我丈夫！感謝英皇電影、老闆楊受成先生！相信這個奬完滿了他的一生。他一定會報以微笑、感到十分欣慰！多謝在《怒火》這部電影的每一位工作人員，特別鳴謝岑建勳先生、潘耀明先生！感謝我的家庭成員、朋友、電影從業員的前輩，我代表我丈夫向你們深深致謝！一切盡在不言中！」語畢，全場掌聲雷動，替一代港產動作片巨匠，作最崇高致敬！
《怒火》勇奪最佳電影 邱漢雄先生邵劍秋先生代表領取
由古天樂及施南生頒發的壓軸大獎，最佳電影終由《怒火》奪得，英皇電影代表邱漢雄先生及邵劍秋先生一同上台領取這個重要獎項，邱先生說：「首先代表英皇電影多謝大會及各位評審對於《怒火》這部電影的肯定，我亦代表英皇電影、楊受成先生，感謝陳木勝導演為我們拍了一部這麼出色的電影，電影充滿香港口味、香港氛圍，我相信會成為陳導演一部經典的作品！最後我要多謝騰訊影業的程武先生，以及天津貓眼微影文化的鄭志昊先生，對《怒火》的支持！
邵劍秋先生補充：「多謝監製陳木勝先生、甄子丹先生，還有多謝主角甄子丹先生、謝霆鋒先生與秦嵐小姐對這部電影的付出，另外多謝所有參與《怒火》的演員及工作人員，最後要多謝岑建勳先生的幫忙，以及多謝Benny導演！」
再次祝賀《怒火》得獎，展望英皇電影將會製作及發行更多商業與藝術並重、題材多樣化的好戲，敬請期待！