2022金像獎 |《怒火》勇奪最佳電影等4項大獎 陳木勝榮獲最佳導演

英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演，去年上映叫好叫座，不但深受觀眾愛戴，更贏得業內評審肯定，繼榮獲第28屆香港電影評論學會大獎最佳導演獎（陳木勝導演）及推薦電影獎，以及在香港電影導演會2021年度獎項囊括最佳電影及最佳導演（陳木勝導演）後，第40屆香港電影金像獎盛大舉行，《怒火》憑實力再獲殊榮，連奪最佳電影、最佳導演（陳木勝導演）、最佳剪接（彭正熙）、最佳動作設計（甄子丹、谷軒昭、谷垣健治、李忠志）4項大獎，實至名歸！