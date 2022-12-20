陳瀅波蘭碎花裙＋口罩裙「連環時尚車禍」成爆笑焦點

近日，無綫台慶頒獎禮公佈了劇集10強的入圍名單。當中，坐擁一席位的人氣劇集《美麗戰場》亦有份被提名。在劇集《美麗戰場》中飾演女主角的陳瀅，亦成為了眾網友關注的對象。怎料，這次網民卻沒有關注她的演技，反而是她的造型，直指她著龍袍唔似太子。