陳瀅波蘭碎花裙＋口罩裙「連環時尚車禍」成爆笑焦點
今年陳瀅得到TVB力捧，即使大眾對她的演技評價十分兩極，亦無阻參與多套劇集的她被視為今屆視后大熱，今次陳瀅憑劇集《 痞子殿下 》去角逐今年度的最佳女主角。陳瀅於14日出席《萬千星輝頒獎典禮2022》記者會，她一身的衣著打扮卻成為了眾網友的關注照點。
碎花小裙盡顯肚腩
當天陳瀅身穿波蘭小眾品牌Magda Butrym的碎花小性感連身裙現身，心口的特別設計亦成為了大家聚焦的地方。
可是，不少網民狠批陳瀅著龍袍唔似太子，「呢期d衣著造型真係唔係好得」、「這衫真的唔適合妳！」。
網民指這條連身裙令她的骨架看起來更大、下身腿部線條變粗、盡顯肚腩，令陳瀅的身材缺點表露無遺，更有網民指「呢期d衣著造型真係唔係好得」，勸她請過第二個造型師！
當然大量粉絲在陳瀅社交媒體上稱讚她，「本來好凍現在好㷫」、「好索啊 ！」。
波蘭小眾品牌 官方售價$16,076
陳瀅身穿的為波蘭小眾品牌Magda Butrym 推出的 Long sleeve cutout dress in vintage blue print，長袖、褶皺迷你裙和可拆卸肩墊打造出來的迷你連衣裙，腹部鏤空設計和胸部和腰部的扭紋細節增添了性感氣息。官方售價為美元$2,065，折合港幣約$16,076。
陳瀅新相騷性感 被批老土充滿娘味
近日，陳瀅在IG上連續出兩個「福利圖post」，第一個是穿上一條淺粉色吊帶低胸短裙，在整體裙的車線位置均有類似水晶的材質作點綴。在Caption處她則寫道：「it’s finally cold!!!! i’m gonna do a major closet cleanse now」。
大著性感「口罩衫」
而陳瀅最近的「福利圖」則是穿上Nensi Dojaka出品的套裝，性感程度爆燈！內搭上衣僅僅用兩塊類似「口罩」設計的布遮蓋，而其上衣設計為掛頸式及與下半色的黑色短裙連接，外套則是一件正常Oversized的Blazer外套，整體全黑的設計令到其穿搭眼前一亮，符合了陳瀅本身的氣質。
衣著充滿廉價感？！
不過對於其穿搭，有網民大讚性感同好睇的同事，亦有網民狠批評。尤其是第一套穿搭的淺粉色吊帶低胸短裙，整體感覺令網民覺得有一種「廉價」的味道，特別是其車線位的水晶設計，更是將老土感覺更上一層樓。
網民：驟眼睇以為屯門娜娜
亦有網民認為縱使陳瀅敢著敢露，但都應該需要找到合適其風格的服飾先至可以。網民更認為陳瀅咁著「驟眼睇以為屯門娜娜」，暗指其服飾的確係炒晒車！亦有網民建議陳瀅快點換走造型師，另外有網民則謂：「佢以為另類就係fashion，件衫可能無問題，只係唔啱佢著啫。」
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