BLACKPINK世界巡演 | 騷後慶功保安與食客爆衝突 觀眾力數女團hea爆三宗罪

韓國女團BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會香港站於上周五（13日）開鑼，一連三場演出在開騷前已經成為全城熱話，門票被炒至過萬蚊一張！不少城中名人都撲到飛捧場，更有「名人二代」可以同BLACKPINK成員食飯集郵！不過人氣女團嘅演出收到唔少負評，有網民力數BLACKPINK嘅hea爆三宗罪！