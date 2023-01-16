BLACKPINK世界巡演 | 騷後慶功保安與食客爆衝突 觀眾力數女團hea爆三宗罪
怒轟3宗罪 造型Hea爆似街坊
唔少網民大鬧睇完BLACKPINK演唱會好失望，事關可能有睇過喺其他國家的演唱會，而且又一飛難求仲要捱貴飛的情況下，期待就比較高。首先被批騷衫hea爆，T恤短褲出場，似足街坊look。
唱跳唔齊整
其次係覺得BLACKPINK跳唱唔齊又hea，有好多時候都係隨便「un下」好似未準備好，而且之前唔少韓國男、女團來港搞演唱會，表演都非常落力，令網民有所比較，指睇到好悶。
慣性問題又嚟？
最後就係音準問題，不過呢個唔少網民就話係一貫BLACKPINK風格嚟。呢3大問題令到網民感覺似被掠水。但亦有撲唔到飛嘅網民表示：「既然咁差….麻煩唔想睇嘅用原價放張飛出嚟」。
BLACKPINK香港站全新團服亮相
BLACKPINK今次《BORN PINK》巡回演唱會中，幾乎每場都會穿起不同造型的服裝登場。今次四位成員亦穿上全新的粉色團服，勁歌熱舞大唱《How you like that》、《Pretty Savage》等歌曲。其中成員Lisa和Jennie更露出小蠻腰，大騷腹肌和fit爆身形。
為Jennie預祝生日
今日（16日）是成員Jennie嘅27歲生日，有fans為她設計巴士廣告牌應挽，在昨晚（15日）的尾場演出中，大會亦準備了一個三層高的生日蛋糕，讓全場歌迷向她送上生日祝福。
沈月成功集郵保安查食客電話
除了藝人名星捧場，當中包括鍾鎮濤帶同女兒鍾懿和太太范姜到場，名人二代林建岳女兒林烜靚（Elly，前名林心兒）以及邱淑貞女兒沈月在演唱會中坐到極前排位置，還有幸在演出之外跟BLACKPINK成員Rosé食飯集郵，本來身處日本的Elly為了能跟BLACKPINK見面，更特地飛回香港。另外，有指BLACKPINK在第二場演出完結後，前往廟街嘆地道的避風塘炒蟹，由於餐廳內沒有設貴賓房，在場食客見到BLACKPINK都一窩蜂上前用手機拍攝，有指期間保安要求食客刪相刪片，期間發生小爭執需要食店老闆上前調停。
余德丞親自成功撲飛 帶圈外好友齊睇騷
韓國天團BLACKPINK時隔四年到港演出，吸引了多位名人到場支持。其中余德丞（Dickson）更在電台節目結束後便馬上趕到會場，並且身穿演唱會衛衣和手持應援手燈支持BLACKPINK。余德丞在接受記者訪問時，不但大方表示自己最喜愛的成員為BLACKPINK的Rose之餘，又分享自己憑4部電腦成功撲飛的經驗：「要用Lan線，千祈唔好用Wi-Fi，準備幾部電腦，電話一定唔夠快，用咗4部電腦嗰朝係咁撳。下次如果撳要睇清楚個floor plan，成日覺得中間最前最好啦，但其實坐側邊係容易。」
李嘉欣、梁詠琪都有捧場
梁詠琪（Gigi）就帶同囡囡Sofia急急腳進場睇演唱會，梁詠琪就帶上粉色口罩，女兒Sofia就全身粉色服裝支持偶像，其後梁詠琪的朋友亦有為兩母女送上BLACKPINK演唱會紀念品。雖然記者們未有拍到大美人李嘉欣入場的片段，但李嘉欣亦有在社交平台分享多條BLACKPINK演唱會的影片，睇嚟大美人都睇演唱會睇得好開心！
[email protected]大爆Chantel無得睇演唱會原因
After Class成員詹天文（Windy）亦有與友人到場捧場，更在入場前開Live與粉絲們分享睇演唱會的喜悅。當被問到姚焯菲（Chantel）有冇一齊去嘅時候，Windy就大爆Chantel缺席的原因：「Chantel冇嚟，我記得佢同過我講佢張飛係聽日嘅，但係我地突然有個仁濟騷，所以佢就冇得睇，跟住佢好唔開心。我會幫佢睇，但係我會幫佢睇，然後影好多片俾佢，跟住佢會嬲我，哈哈講笑。」
BLACKPINK巡演造型全面睇
BLACKPINK四位成員都是「時尚ICON」，每場演唱會的服裝造型都受到外界的關注。除了有CHANEL、DIOR等品牌度身定做服裝之外，每件服裝都能襯出每位成員的魅力！就讓我們一起回顧過去BLACKPINK巡演的經典造型吧！
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