中大研究｜新式球囊手術復發風險降八成 患者免受重複入院「拮針」引流之苦
晚期癌症常見併發症 傳統穿刺引流復發率高
心包積水是多種晚期惡性腫瘤的常見併發症，當癌細胞轉移至心包，心臟周邊薄膜積聚液體，會阻礙心臟擴張，引致心臟功能下降，嚴重可出現心包填塞，危及生命。
傳統治療以心包穿刺引流為主，即以針管抽走積水紓緩壓力。然而術後復發率高達60%，不少患者要多次入院抽針，增加感染風險及心理負擔，亦影響生活質素。
四間本港醫院招募50名患者 對照研究顯示復發率大跌
研究由中大醫學院內科及藥物治療學系於2020至2024年期間，在本港四間醫院招募50名年滿18歲、患有惡性腫瘤並出現10毫米或以上心包積水的患者進行。一半患者（25人）接受球囊心包切開術，其餘（25人）接受傳統心包穿刺引流術作為對照。
球囊心包切開術透過透視定位，在心臟劍突下方開口，置入約20毫米的球囊及連接引流管，令積水流向肺膜空間吸收，減低心臟受壓風險。兩組患者均接受為期六個月的跟進。
復發率減八成 心包填塞風險僅4%
研究結果顯示，接受球囊心包切開術的患者於六個月內的惡性心包積水復發率僅12%，遠低於傳統手術組的60%，復發中位時間亦由14天延長至30天。
心包填塞方面，傳統手術組有40%患者於六個月內出現心包填塞，而球囊心包切開術組僅錄得一宗個案（4%）。兩組於三個月及六個月的整體存活率則無明顯差異。
|比較項目
|球囊心包切開術（25人）
|心包穿刺引流術（25人）
|6個月後心包積水復發個案
|3人（12%）
|15人（60%）
|心包積水復發時間中位數
|30天
|14天
|6個月內出現心包填塞
|1人（4%）
|10人（40%）
患者術後生活如常 「工作、家務、唱歌都冇問題」
確診第四期肺癌的黎女士於2020年治療期間出現嚴重呼吸困難，經診斷為惡性心包積水，獲安排接受球囊心包切開術。她表示，術後至今未再出現積水：「手術後生活如常，工作、做家務也沒問題，本身業餘唱歌，覺得聲線都變好了。」
研究團隊：可有效減少住院次數
中大醫學院助理教授譚廣明醫生指出，不少研究已證明此手術具可行性，今次的隨機臨床研究則首次印證其在預防復發方面「更勝於心包穿刺引流術」，並能大幅減低心包填塞風險。
腫瘤學系陳林教授表示，本港每年約有100至150名晚期癌症患者需接受心包穿刺引流術。但由於復發率高，不少患者要多次入院「拮針」抽水，動輒需住院數天，「不僅增加感染風險，更影響生活質素」。新技術能有效減少住院次數，亦有助降低整體醫療成本。
心胸外科組主任黃鴻亮教授補充，傳統經劍突下切入或胸腔鏡心包開窗手術需全身麻醉，術後需留置引流管及住院多日；相較之下，球囊心包切開術能縮短住院時間，提升患者的日常活動能力。研究第一作者、甄秉言教授表示，此技術於本港公立醫院尚未普及，仍屬研究性質。團隊希望未來可擴大研究規模並培訓更多醫生，讓更多病人受惠。