中大研究｜「傷心」有得救！破解心臟再生密碼　助研mRNA疫苗逆轉心臟衰竭

中大醫學院團隊今日（2日）宣布一項全球首創的研究成果，首次揭示了人體免疫系統中的「CD4+ Treg細胞」（調節性T細胞）具備精準調控心臟再生的能力。研究發現該細胞能透過一種關鍵蛋白「MRG15」，啟動修復機制，令受損的心臟細胞得以重生。這項突破性發現已刊登於國際心血管領域頂尖期刊《Circulation》，為解決成年人心臟受損後無法自癒的醫學難題帶來曙光，未來有望應用於治療心肌梗塞及心臟衰竭，惠及全球患者。

