中風年輕化｜18至55歲中風20年升四成　年內威院籌建第3間中風中心

中風不再是長者專利，本港中風患者正呈現明顯的年輕化跡象。根據醫管局最新數據，過去20年間，18至55歲壯年群組的發病率急升四成，情況令人憂慮。面對嚴峻挑戰，醫管局近年致力透過「綠色通道」提升搶救速度，令緊急手術輪候時間大幅縮短，死亡率亦隨之下降。繼屯門及瑪麗醫院去年底獲認證為「國家中風中心」後，局方宣布今年內將於沙田威爾斯親王醫院籌建第三間中風中心，進一步完善全港救治網絡。

