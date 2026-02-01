中風年輕化｜18至55歲中風20年升四成 年內威院籌建第3間中風中心
七旬翁中風誤當醉酒 入院47分鐘極速取栓
現年75歲的朱先生是「綠色通道」的受惠者之一。本身患有高血壓及高血脂的他，回憶去年5月在工作期間突然感到身體不適。當時在場的同事察覺其異樣，形容他狀態與平日「爭好遠」、彷彿「飲醉酒」般神智不清及肢體乏力，懷疑他不幸中風，隨即召喚救護車將其送往瑪麗醫院搶救。
經診斷後，朱先生證實患上急性缺血性中風，且屬於中度至嚴重程度。幸獲院方啟動「綠色通道」機制，朱先生由抵達急症室分流、進行電腦掃描，直至推入手術室完成血管介入動脈取栓手術，整個過程僅耗時47分鐘，比標準時間快了超過一倍。朱先生術後復康進度理想，翌日已能下床行走，留醫六日後便出院回復正常生活。他慨嘆有前同事同樣中風卻需長期臥床及坐輪椅，慶幸自己能極速接受治療，「真的救回一條命，入去後不用經那麼多部門，感覺很快完成」。
猶如4乘100接力賽 團隊實時通訊代傳統傳呼
能夠達致如此驚人的救治速度，全賴流程上的革新。瑪麗醫院神經外科部門主管鄭璟暉以田徑運動作比喻，形容舊有的治療模式是單向接力，「以前可能是第一關做完，才交給第二個人」，現在的「綠色通道」則更像一場協調完美的「4乘100米」接力賽。當病人入院的一刻，急症室、放射科、神經科及手術室等四個崗位的團隊已同時接獲通知，「有些預備已經開始跑」，包括預留掃描位置及調配人手，令各個環節無縫對接。
屯門醫院內科及老人科顧問醫生蔡立喬進一步解釋，以往醫生需要逐一打電話聯絡深切治療部、腦外科等多個專科醫生，重複匯報病人狀況，費時失事。現時透過統一的中風團隊通訊系統，醫護人員能實時掌握病人資訊及進展，加上引入人工智能（AI）協助分析腦掃描影像，以及在急症室設立「同層治療」——即病人在急救房完成掃描後可即時注射溶血針，無需轉送病房，令治療流程加快了數倍，猶如為病人「打通所有障礙」。
設「綠色通道」搶救時間大幅縮短
醫管局的數據顯示，自引入「綠色通道」及優化措施後，本港公立醫院在中風救治效率上已追上國際甚至國家級標準。以2025年數據對比2021年，病人由抵達急症室至接受「靜脈溶栓治療」的時間中位數，由68分鐘縮短至58分鐘，減幅約一成半，符合國家標準少於60分鐘的要求；至於更為複雜的「動脈內血栓移除手術」，等候時間中位數亦由110分鐘大幅減至93分鐘，同樣達到少於120分鐘的國家標準。
屯門醫院及瑪麗醫院憑藉優異表現，於去年年底正式通過評審，成為全港首批獲國家認證的中風中心。這不僅標誌著本港醫療水平獲肯定，更直接反映在病人存活率上。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）曾子充指出，中風患者的一年內死亡率，已由2021年的24.6%顯著下降至2025年的16.4%。
中風年輕化趨勢警鐘 20年間升幅驚人
雖然治療技術不斷進步，但中風發病趨勢卻不容忽視。中風目前是本港第四大常見死因，單在2023年便錄得3048宗相關死亡個案，佔整體死亡數字約5.4%。醫管局去年共接獲約1.9萬宗初步診斷為中風的個案，當中有八成半屬於缺血性中風（即腦血管栓塞）。
值得關注的是，中風已非長者專利，近年更有年輕化跡象。數據顯示，18至55歲的年輕群組中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1宗，急升至2021年的55.7宗，20年間增幅超過四成。醫生提醒市民，若突然出現說話不清、面部不對稱或單邊手腳無力等徵狀，應立即求醫，把握黃金治療期。
威院接棒建第三中心
為了應對日益增加的服務需求，醫管局正積極擴展中風治療網絡。目前全港所有公立醫院急症室均可24小時提供「靜脈溶栓治療」，而能進行高難度「動脈內血栓移除手術」的醫院亦已增至7間，確保合適的病人能被轉介至指定醫院接受手術。
展望未來，曾子充透露局方計劃於今年內在沙田威爾斯親王醫院設立本港第三間中風中心，並會汲取屯門及瑪麗醫院的成功經驗，建立相應的「綠色通道」，期望能順利通過評審獲取國家認證。醫管局亦會持續評估成效，探討在更多公立醫院推行相關模式，進一步織密全港的中風救治保護網。