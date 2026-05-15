中風治療｜中大研究揭糖尿病藥GLP-1新用途 有助嚴重中風患者康復
由抗衰老研究延伸至中風治療
GLP-1是一種由腸道及腦部分泌的胜肽激素，可調節多種身體功能。模擬其作用的GLP-1RA，現時已廣泛應用於糖尿病及肥胖症治療。中大團隊過往在小鼠模型研究中發現，GLP-1RA具有抗神經發炎及穩定血腦屏障的作用，顯示其在中風治療中具保護神經的潛力。
由中大蔡永業腦神經科學研究所所長兼醫學院內科及藥物治療學系副教授高浩醫生領導的基礎臨床研究顯示，GLP-1RA可逆轉衰老的關鍵生物過程。團隊透過先進多組學技術，發現相關藥物可在大腦及心臟等多個器官產生廣泛分子變化，反映其對腦部健康具保護作用，並可能有助延緩整體衰老過程。
中風患者仍需輔助治療
中風是全球導致死亡及長期殘疾的主要原因之一。對於大血管閉塞的中風患者，血管內取栓術可協助恢復腦部血流，但即使手術成功，部分患者的神經功能恢復仍未必理想。
中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任、利國偉腦神經學教授梁慧康表示：「雖然血管內取栓術能有效開通阻塞血管，但不少患者仍因再灌注損傷或延誤治療而導致嚴重殘疾。這情況反映我們迫切需要輔助性的腦神經保護治療，以在治療前後保護受損腦組織，從而提升整體療效。」
二期臨床研究證安全性
基於多組學研究成果，由中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明醫生領導的團隊，開展首個二期隨機臨床試驗，將基礎研究成果轉化至臨床應用。
研究共招募140名在威爾斯親王醫院及內地一家中風中心接受取栓治療的嚴重大血管閉塞中風患者，並隨機分配接受GLP-1RA司美格魯肽（semaglutide）聯合標準治療，或僅接受標準治療。
結果顯示，接受司美格魯肽治療的急性中風患者中，有56.5%可於90天內達至良好功能恢復，與標準治療組別的54.9%相若。兩組在死亡、惡性腦水腫及顱內出血等關鍵安全指標方面亦無顯著差異，試驗期間未見與藥物相關的嚴重不良事件，反映藥物具良好安全性及耐受性。
未接受溶栓患者或較受惠
研究進一步分析發現，在取栓前未接受靜脈溶栓治療的患者中，接受司美格魯肽治療者的神經功能恢復良好比例，較標準治療組高出約20%，顯示該療法在特定患者群體中或具潛在臨床效益。
葉耀明表示：「是次研究為GLP-1RA在急性中風治療應用的安全性提供初步臨床證據，並顯示藥物在部分患者群體中具有潛在療效，為日後開展更大規模的第三期隨機研究以確認其腦神經保護潛力奠定基礎。」
他補充，是次研究初步顯示，GLP-1RA於未接受靜脈溶栓治療的病人效果，高於已接受靜脈溶栓治療的病人，但箇中原因仍未明，團隊將進一步研究兩者關係。
第三期研究將確認藥效
高浩總結：「我們的研究成果標誌著將基礎衰老生物學研究轉化為臨床應用的重要一步。團隊透過結合多組學實驗室發現及以患者為本的臨床研究，揭示了將GLP-1RA應用於中風治療新適應症的潛力。」團隊將展開第三期臨床研究，以進一步確立GLP-1RA於嚴重中風治療中的藥效及安全性，並評估其能否成為未來輔助腦神經保護治療的新方向。