運動猝死｜前亞視小生甄志強上海離世享年59歲 疑打波期間心臟出事猝逝 心臟醫生：休息時切忌做1事

前亞洲電視小生甄志強於上海辭世，享年59歲。甄志強於90年代初踏入演藝圈，曾在亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭，憑藉其高大俊朗的形象深受觀眾喜愛。1998年，他被爆出與年長23歲的名媛趙金卿相戀，外界曾戲稱他為「二打六」及「軟飯王」，最終疑因壓力分手，結束了兩年的戀情。2009年，甄志強淡出幕前，轉而投身商界，於深圳及上海經營飲食業，但因經營不善而回流香港。其死訊由太太方心媛發訃文證實。

