中風｜男子動脈狹窄恐中風 常食2種通血管食物 毋須手術逆轉中風危機
男病人動脈收窄恐中風 怕副作用拒做手術
台灣腎臟科專家江守山於當地節目《健康好生活》分享病例，指該位病人因頭暈問題久治不癒，求醫後被醫生安排接受頸動脈內皮厚度檢查，結果顯示頸動脈厚度增加，動脈變得狹窄，同時意味著中風風險大增。醫生當時建議事主接受「通波仔」手術，然而病人卻因擔心手術風險而拒絕，故此向江醫生尋求其他解決方法。
醫生建議多食2種食物 持續1年逆轉中風危機
江醫生了解病人經歷後，決定建議對方多食用黑蒜和洋蔥。他指根據2018年美國心臟科醫學會官方期刊有關研究，這些蔥屬蔬菜有助於改善頸動脈厚度。病人遵循建議每天食一顆黑蒜、每隔日食半碗洋蔥，一年後頸動脈厚度果然減少，血流更為順暢，頭暈情況也得到改善，暫時亦毋須接受手術。
江守山強調病人仍需定期覆診，但健康飲食同樣重要。他指洋蔥富含多種營養素，每100克僅含42卡路里，且含有鉀，有助於控制血壓；此外洋蔥中的槲皮素是一種類黃酮化合物，具有強大的抗氧化能力，有助於保持血管彈性，甚至具有抗癌作用。
11大中風高風險人士
不少危險因素可導致中風，若屬以下類別的人士，應提高警覺，及早預防：
家族中有中風病歷
55歲以上人士，年紀越大，機會越高
高血壓：七成中風的發生與血壓高相關
血膽固醇過高： 增加動脈粥樣硬化以致腦血管收窄的機會
吸煙：增加中風的機會，男性為3倍，女性為4.7倍
糖尿病：令中風機會增加4倍 肥胖 心血管疾病：曾患心肌梗塞， 心房纖顫的病人， 中風機會大大提高 腦血管瘤或腦血管壁過薄：出血機會相對為高
小中風：即「短暫腦缺血」（TIA）： 徵狀與中風相似，但時間短暫，持續約2至15分鐘，不會超過24小時。
酗酒
7大中風先兆
大部份中風前均無先兆。由於中風的影響可極為深遠，當出現下列警告訊號時，要立即延醫診治，以減低中風的後遺症：
言語不清或說話表達出現困難
一隻手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓
視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚
突發性的劇烈頭痛
身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下
無故頭暈或昏厥 可能出現失禁
小中風的徵狀與中風一樣，但只持續數分鐘便消失，而無遺留永久殘障，病人可有一次或數次的小中風，這可能意味真正中風的來臨。