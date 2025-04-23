中風｜男子動脈狹窄恐中風 常食2種通血管食物 毋須手術逆轉中風危機

血管健康有時可以靠飲食改善。有醫生分享病例，指一名男病人因經常感到頭暈而就醫，檢查發現頸動脈狹窄，中風風險大增。由於病人不欲接受「通波仔」手術，醫生故建議事主多食用2款食物，事隔1年後果然發現病人的動脈厚度減少，中風機會亦隨之回復正常水平。

