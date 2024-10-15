哈佛認證11種降膽固醇食物 每周進食控血糖護心 豆腐/秋葵/3類水果上榜

膽固醇是維持身體正常運作的重要元素，但膽固醇過高會導致多種慢性疾病。為了控制膽固醇水平，除了養成健康的生活習慣，飲食上的調整同樣重要。哈佛醫學院曾於2021年發佈，11種食物能有效降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物能以不同方式阻止體內吸收過多的膽固醇，或者加速將其排出，進一步降低患上心血管疾病如中風、心臟病的風險。

