哈佛研究：4類食物顯著降膽固醇 推薦「組合飲食法」減低中風風險
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什麼是「組合飲食法」？
「組合飲食法」是一種以植物為主的飲食組合，含有較低的飽和脂肪和膽固醇，旨在通過合理搭配多種植物性食物來降低膽固醇，尤其是血液中的「壞膽固醇」——低密度脂蛋白膽固醇。哈佛大學於2023年將這項研究結果刊登在醫學期刊《循環》（Circulation），研究人員收集了約21萬名成年人的飲食習慣與健康數據，並每隔4年進行一次更新。結果顯示，相較於沒有採用「組合飲食法」的人，進行「組合飲食法」的參與者患心臟病和中風的風險降低了14%。
4類降膽固醇食物
哈佛研究推介的「組合飲食法」包含以下4類主要食物，雖然單獨進食這些食物的效果有限，但將它們搭配食用能達到更顯著的降膽固醇效果：
1.植物性蛋白質
代表食物：黃豆、豆腐
營養及功效：植物性蛋白質如黃豆、豆腐等，不僅富含蛋白質，還含有有助於降低膽固醇的纖維。此外，黃豆中的類黃酮具有抗氧化效果，有助於提升心臟健康。
2.植物固醇
代表食物：堅果、種子類
營養及功效：植物固醇的結構與膽固醇相似，會與膽固醇競爭腸道中的吸收位置，從而降低人體吸收膽固醇的可能性，達到降低壞膽固醇的效果。
3.水溶性纖維
代表食物：蘋果、燕麥
營養及功效：水溶性纖維可以與膽酸結合，減少其在腸道的再吸收，這樣肝臟就會利用更多血液中的膽固醇來製造膽酸，進而降低膽固醇含量。
4.植物性單元不飽和脂肪酸
代表食物：牛油果油、橄欖油
營養及功效：根據本港食安中心資料，單元不飽和脂肪酸能有效減少壞膽固醇的水平，從而降低心臟病的風險。
如何進行「組合飲食法」？
研究顯示，比起單獨進食某一類降膽固醇食物，將上述4類食物進行搭配、組合的「組合飲食法」更為有效。這種飲食法強調以植物為主的多元化飲食結構，並避免過多攝取飽和脂肪，對於預防心血管疾病有顯著的幫助。哈佛大學研究團隊建議，若持續遵循「組合飲食法」，便有助於降低壞膽固醇，減少心臟病和中風等心血管疾病的發生率，是一種健康且科學的飲食選擇。
11大中風高風險人士
不少危險因素可導致中風，若屬以下類別的人士，應提高警覺，及早預防：
- 家族中有中風病歷
- 55歲以上人士，年紀越大，機會越高
- 高血壓：七成中風的發生與血壓高相關
- 血膽固醇過高： 增加動脈粥樣硬化以致腦血管收窄的機會
- 吸煙：增加中風的機會，男性為3倍，女性為4.7倍
- 糖尿病：令中風機會增加4倍
- 肥胖
- 心血管疾病：曾患心肌梗塞， 心房纖顫的病人， 中風機會大大提高
- 腦血管瘤或腦血管壁過薄：出血機會相對為高
- 小中風：即「短暫腦缺血」（TIA）： 徵狀與中風相似，但時間短暫，持續約2至15分鐘，不會超過24小時。
- 酗酒
7大中風先兆
大部份中風前均無先兆。由於中風的影響可極為深遠，當出現下列警告訊號時，要立即延醫診治，以減低中風的後遺症：
- 言語不清或說話表達出現困難
- 一隻手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓
- 視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚
- 突發性的劇烈頭痛
- 身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下
- 無故頭暈或昏厥
- 可能出現失禁
小中風的徵狀與中風一樣，但只持續數分鐘便消失，而無遺留永久殘障，病人可有一次或數次的小中風，這可能意味真正中風的來臨。
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