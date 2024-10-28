哈佛研究：4類食物顯著降膽固醇 推薦「組合飲食法」減低中風風險 注意中風7大先兆

哈佛研究：4類食物顯著降膽固醇 推薦「組合飲食法」減低中風風險

心臟健康
東方新地

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每年10月29日為世界中風日，隨著膽固醇過高引致心血管疾病的風險日益增加，飲食調整成為了預防心臟病和中風的關鍵因素。美國哈佛大學一項研究發現，透過「組合飲食法」進食4類降膽固醇食物，可以有效降低膽固醇水平，大大減少心血管疾病風險。

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什麼是「組合飲食法」？

「組合飲食法」是一種以植物為主的飲食組合，含有較低的飽和脂肪和膽固醇，旨在通過合理搭配多種植物性食物來降低膽固醇，尤其是血液中的「壞膽固醇」——低密度脂蛋白膽固醇。哈佛大學於2023年將這項研究結果刊登在醫學期刊《循環》（Circulation），研究人員收集了約21萬名成年人的飲食習慣與健康數據，並每隔4年進行一次更新。結果顯示，相較於沒有採用「組合飲食法」的人，進行「組合飲食法」的參與者患心臟病和中風的風險降低了14%。

4類降膽固醇食物

哈佛研究推介的「組合飲食法」包含以下4類主要食物，雖然單獨進食這些食物的效果有限，但將它們搭配食用能達到更顯著的降膽固醇效果：

1.植物性蛋白質

代表食物：黃豆、豆腐

營養及功效：植物性蛋白質如黃豆、豆腐等，不僅富含蛋白質，還含有有助於降低膽固醇的纖維。此外，黃豆中的類黃酮具有抗氧化效果，有助於提升心臟健康。

2.植物固醇

代表食物：堅果、種子類

營養及功效：植物固醇的結構與膽固醇相似，會與膽固醇競爭腸道中的吸收位置，從而降低人體吸收膽固醇的可能性，達到降低壞膽固醇的效果。

3.水溶性纖維

代表食物：蘋果、燕麥

營養及功效：水溶性纖維可以與膽酸結合，減少其在腸道的再吸收，這樣肝臟就會利用更多血液中的膽固醇來製造膽酸，進而降低膽固醇含量。

4.植物性單元不飽和脂肪酸

代表食物：牛油果油、橄欖油

營養及功效：根據本港食安中心資料，單元不飽和脂肪酸能有效減少壞膽固醇的水平，從而降低心臟病的風險。

如何進行「組合飲食法」？

研究顯示，比起單獨進食某一類降膽固醇食物，將上述4類食物進行搭配、組合的「組合飲食法」更為有效。這種飲食法強調以植物為主的多元化飲食結構，並避免過多攝取飽和脂肪，對於預防心血管疾病有顯著的幫助。哈佛大學研究團隊建議，若持續遵循「組合飲食法」，便有助於降低壞膽固醇，減少心臟病和中風等心血管疾病的發生率，是一種健康且科學的飲食選擇。

11大中風高風險人士

不少危險因素可導致中風，若屬以下類別的人士，應提高警覺，及早預防：

  • 家族中有中風病歷
  • 55歲以上人士，年紀越大，機會越高
  • 高血壓：七成中風的發生與血壓高相關
  • 血膽固醇過高： 增加動脈粥樣硬化以致腦血管收窄的機會
  • 吸煙：增加中風的機會，男性為3倍，女性為4.7倍
  • 糖尿病：令中風機會增加4倍
  • 肥胖
  • 心血管疾病：曾患心肌梗塞， 心房纖顫的病人， 中風機會大大提高
  • 腦血管瘤或腦血管壁過薄：出血機會相對為高
  • 小中風：即「短暫腦缺血」（TIA）： 徵狀與中風相似，但時間短暫，持續約2至15分鐘，不會超過24小時。
  • 酗酒

7大中風先兆

大部份中風前均無先兆。由於中風的影響可極為深遠，當出現下列警告訊號時，要立即延醫診治，以減低中風的後遺症：

  • 言語不清或說話表達出現困難
  • 一隻手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓
  • 視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚
  • 突發性的劇烈頭痛
  • 身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下
  • 無故頭暈或昏厥
  • 可能出現失禁

小中風的徵狀與中風一樣，但只持續數分鐘便消失，而無遺留永久殘障，病人可有一次或數次的小中風，這可能意味真正中風的來臨。
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