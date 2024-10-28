哈佛研究：4類食物顯著降膽固醇 推薦「組合飲食法」減低中風風險

每年10月29日為世界中風日，隨著膽固醇過高引致心血管疾病的風險日益增加，飲食調整成為了預防心臟病和中風的關鍵因素。美國哈佛大學一項研究發現，透過「組合飲食法」進食4類降膽固醇食物，可以有效降低膽固醇水平，大大減少心血管疾病風險。