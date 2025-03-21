大動脈撕裂｜吳毅將大動脈撕裂險死 忽略1個病徵後悔莫及 拆解6大病徵腹背痛屬警號
吳毅將大動脈撕裂險死 忽略1個警號後悔莫及
吳毅將近日接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露自己曾遇上大動脈血管撕裂，醫生甚至指有3成機會癱瘓，甚至死亡。他憶述當時情況仍心有餘悸，指幸好撕裂方向是由上而下，故此未有影響腦部，但卻影響了腎臟。
他透露事發前身體其實已發出「警號」，「那段時間我經常運動，為何走10分鐘就腰酸背痛？後來檢查先發現半個腎有陰影」。他指起因是大動脈旁邊有條血管，將血液「吸收」而無法到達腎臟。
肚痛求醫揭大動脈撕裂：癱咗唔好救我！
吳毅將指當時因腹痛到私家醫院求診，醫生檢查十二指腸後發現有螺旋菌，起初以為並無大礙，未料當晚醫院就再度來電要求他立即入院，始揭發是發現大動脈血管撕裂。吳毅將憶述醫生當時形容情況嚴重，「手術有3成機會癱（瘓）、可能會死」，
「我話如果我癱，你哋真係唔好救我。如果我癱咗，佢（指太太）唔知要服侍我到幾時，大家都辛苦。」
幸而，吳毅將的搭橋手術到最後順利完成，現時他要定時服用降血壓藥，並需改變生活習慣，如不可吃太多肉類，就連演戲及運動都要避免太用力。他引述醫生意見，指大動脈血管撕裂可以有很多原因引致，包括工作壓力、飲食、年紀等等。他就勸告各位如發現手有痲痺、呼吸不順或心胸不適等問題，記得及早求醫。
每年約240宗個案 主動脈撕裂數分鐘可奪命
人的血管可分為3層，分別為內皮、肌肉及外皮層。內皮層如受創傷再加上血壓高就有可能出現裂痕，其後血液會由內皮層的裂痕流入內皮與肌肉之間，造成兩層血管剝離，正常的血液運動隨之受影響，嚴峻的話甚至會完全閉塞。大動脈撕裂可按照撕裂位置大致區分為A型、B型及非典型，其中A型指剝離位置較靠近心臟的上升主動脈，致死率最高；B型則發生於距離心臟較遠的下降主動脈，死亡率相對較低。
據了解，香港平均每年約有240宗大動脈撕裂（又稱「主動脈剝離」）個案。大動脈撕裂可分為先天或後天；針對後天情況，病人應特別注意「三高」問題，亦即血壓、血糖及血脂，以免破壞血管結構，增加大動脈撕裂風險。
主動脈撕裂6大病徵
主動脈撕裂可帶來嚴重後過，嚴重個案患者可在發病後數分鐘內死亡。另一方面，主動脈撕裂的病徵可
- 血壓低
- 出血
- 胸痛
- 腹痛
- 暈眩
- 背痛
大動脈撕裂6大風險因素
- 高血壓：持續的高血壓會增加大動脈壁的壓力，導致撕裂的風險。
- 動脈硬化：隨著年齡增長，動脈壁可能變得更厚、更硬，增加撕裂的可能性。
- 家族病史：有家族成員曾經患有心血管疾病的人，風險會更高。
- 吸煙：吸煙會損害血管健康，促進動脈硬化。
- 年齡：年齡越大，風險越高，特別是在65歲以上的人群中。
- 其他健康狀況：如糖尿病和高膽固醇等也會增加風險。