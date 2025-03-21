大動脈撕裂｜吳毅將大動脈撕裂險死 忽略1個病徵後悔莫及 拆解6大病徵腹背痛屬警號

現年63歲的吳毅將是80年代亞視小生。他在1982年畢業於亞洲電視第8期藝員訓練班，與黃秋生、苑瓊丹等人屬同期同學。畢業後，他在90年代轉戰電影圈，常因硬朗外形而被安排演出反派惡人角色。事實上他曾於2016年因大病入院，近日他受訪時就重提當年發病經歷，透露發病前身體原來曾發出「警號」卻被他忽略，提醒大家如發現手有痲痺或心胸不適就要儘快求醫。

