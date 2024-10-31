彩虹飲食法｜獲美國癌症協會推薦 每天最少5種顏色蔬果抗癌/抗衰老/降血脂
彩虹飲食法｜何謂彩虹飲食法？
彩虹飲食法（Rainbow Diet）將食物分為7種顏色，分別是紅色、橙色、黃色、綠色、白色、藍紫色。不同顔色的蔬果含有不同的天然植物化合物（phytochemicals），對增强免疫力、預防癌症等有一定的好處，難怪被美國癌症協會所推薦。彩虹飲食法主要我們每天最少攝取5色蔬果各一份。建議以原型食物為主，避免過多的烹調，且配合 8:2 的攝取原則（80% 不同顏色的蔬果、20% 五穀類）。
彩虹飲食法｜紅色食物
營養成分：胡蘿蔔素、茄紅素茄紅素、花青素茄紅素、花青素
作用：有效阻止低密度膽固醇（LDL）氧化、抑制癌細胞及保護淋巴細胞、免受自由基的破壞
預防病患：促進心臟健康、降低心血管疾病、可預防患上前列腺癌、胰臟癌、食道癌、口腔癌及子宮頸癌等。
蔬果種類：番茄、紅菜頭、紅椒、士多啤梨和蘋果等
彩虹飲食法｜橙色蔬果
營養成分：β-胡蘿蔔素
作用：提高免疫力以及強化心血管
預防病患：降低患心血管疾病風險
代表食物：木瓜、紅蘿蔔、橙、芒果、南瓜等
彩虹飲食法｜黃色蔬果
營養成分：類黃酮素、葉黃素
作用：維持視力健康
預防病患：保護免疫系統及視網膜黃斑部病變
代表食物：粟米、檸檬、黃椒、菠蘿
彩虹飲食法｜綠色蔬果
營養成分：吲哚（又稱靛基質）
作用：有抑制基因損傷及縮小腫瘤的作用
預防病患：降低患上乳癌、子宮頸癌及各種癌症的機率
代表食物：西蘭花、椰菜花、菠菜、青椒、青蘋果和奇異果等
彩虹飲食法｜黑色蔬果
營養成分：多醣體、類黃酮素
作用：抗氧化、止痛
預防病患：抗癌、降低高血壓
代表食物：黑木耳、茄子、香菇、 海藻類
彩虹飲食法｜白色蔬果
營養成分：硫化合物
作用：很強的抗氧化物，清除自由基。
預防病患：預防癌症
代表食物：洋蔥、蒜頭、白蘿蔔、菇類、香蕉等
彩虹飲食法｜藍紫色蔬果
營養成分：類黃酮、類胡蘿蔔素等
作用：能夠增強免疫力，有效預防癌症及心血管疾病
預防病患：預防癌症及心血管疾病
代表食物：藍莓、提子、茄子、紫椰菜、紫薯等
彩虹飲食法｜如何實行彩虹飲食法？
彩虹飲食法要求每天最少攝取5色蔬果各一份，但如何衡量適合自己的一份相關食物？台灣營養師余朱青曾分享可一些方法令彩虹飲食法更易於生活中實行，因應性別、體重等因素亦有分別，她指現時營養學推崇一個名叫「我的餐盤」的做法，每餐最少要有兩份蔬菜、一 份優質蛋白質、一份優質澱粉，如果能夠維持這個食物比例，一般不容易變胖。
彩虹飲食法｜彩虹飲食法的好處
根據香港大學臨床腫瘤學系資料指出，不同顔色的蔬果含有不同的天然植物化合物（phytochemicals）如茄紅素、葉黃素和花青素等，有醫學研究發現，這些成分能增強人體免疫力、抗氧化、抑制癌細胞生長、中斷癌血管增生、促使癌細胞凋亡。
台灣營養師余朱青曾在其facebook分享彩虹飲食法的好處。她表示，天然的蔬菜水果顏色繽紛，而這些色彩含有數千種不同的天然化合物——植化素。各種植化素有很好的抗氧化能力，並發揮不同的作用，包括可抑制細菌、抗發炎及抗過敏，降低病毒感染、增強抵抗力、清除自由基、保護心血管、維持視力、保護皮膚等。
彩虹飲食法｜Jamie Oliver因彩虹飲食法而減掉12公斤
彩虹飲食法亦有助於控制體重，幾年前英國名廚Jamie Oliver曾以此飲食法而減掉12公斤，並電視節目分享箇中減肥心得。他坦言，減肥並不一定意味著要放棄一盤食物，就以自己為例，吃得比以前多，但因選擇營養美味的簡單食物，再配合睡眠和運動，而令體重下跌。飲食上，他作出不少改變，減少肉類，大大增加蔬菜分量，每週吃兩到三次純素食和素食餐，用更多的豆類和豆類代替肉類。