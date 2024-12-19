心肌梗塞｜離世前2天仍直播整蛋糕 46歲名廚突猝死 注意8大徵兆胸口痛勿忽視

日本知名烘焙師村吉雅之於本月12日因心肌梗塞猝逝，年僅46歲。其官方工作室上周六（14日）發佈公告，證實噩耗，並表示事件發生得十分突然，團隊及學生都難以接受。專家指出，近期溫度驟降可能是心血管疾病誘因，特別是4類高危族群更應提高警惕。

