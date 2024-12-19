心肌梗塞｜離世前2天仍直播整蛋糕 46歲名廚突猝死 注意8大徵兆胸口痛勿忽視
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日本知名烘焙師村吉雅之於本月12日因心肌梗塞猝逝，年僅46歲。其官方工作室上周六（14日）發佈公告，證實噩耗，並表示事件發生得十分突然，團隊及學生都難以接受。專家指出，近期溫度驟降可能是心血管疾病誘因，特別是4類高危族群更應提高警惕。
46歲名廚突傳噩耗 曾直播製作蛋糕
村吉雅之是日本甜品及麵包界的名廚，生前經常亮相雜誌、電視節目，並於其社交平台分享烘焙作品。多年前，他創立料理教室，出版了多本烹飪書，深受學生與粉絲喜愛。然而，其工作室於周六突然宣佈，他於上周四（12日）晚間在家中昏倒，送院後確診為心肌梗塞，不幸離世。
消息震驚業界，工作室表示，所有料理課程將會取消，並會安排後續事宜，向受影響的學生表達歉意。令人唏噓的是，事發前兩天，村吉雅之才於Instagram進行檸檬蛋糕製作直播，完全看不出異樣，卻意外成為他留給粉絲的最後影像。
心肌梗塞急發性高 4類人屬高危群組
台灣軍總醫院汀洲院區院長、家醫科、老年醫學科醫生謝嘉娟表示，心肌梗塞屬死亡率極高的急症，尤其在寒冷季節或溫差過大時，容易誘發心血管問題。她提醒，做好保暖措施至關重要，例如使用圍巾、帽子、手套、襪子等保護頸部和四肢末端，避免身體受到冷空氣刺激。室內亦需保暖，半夜起身如廁或早上起床時，應慢慢活動身體促進血液循環，以免因血壓劇烈波動導致心血管負擔加重。
以下4類人群屬心肌梗塞高危族群：
- 40歲以上男性及50歲以上女性
- 有心血管疾病家族病史者
- 不良生活習慣者，例如長期抽煙、飲酒或熬夜
- 三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、糖尿病患者及肥胖人士
心肌梗塞8大先兆
謝嘉娟醫生指，心肌梗塞在發作前大多是有先兆：
- 胸悶：感覺如重物壓在胸口
- 胸口劇痛：短暫但劇烈的疼痛，可能持續一段時間
- 呼吸困難：氣促或感到胸部沉重
- 冒冷汗：突然出現不明原因的冷汗
- 嘔吐及暈眩：伴隨噁心或站立不穩等狀況
她提醒若出現以上症狀，應立刻停止所有活動，坐下或躺下休息；同時可含服舌下含片以暫緩疼痛，並盡快召喚救護車送院。另外，心肌梗塞也有幾項非典型徵兆：
- 手臂酸麻
- 下巴及牙頜疼痛
- 肩膀及上腹不適
她指這些非典型症狀容易被忽略，但實際上可能是心血管流動阻塞引起的輻射性疼痛。
關鍵詞心肌梗塞猝死
圖片來源：網上圖片