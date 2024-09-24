76歲醫生無三高慢性病 全靠4招降血脂血壓養好血管

不少長者都面對「三高」問題，很多時因為不良飲食習慣所致，日本一位名醫生雖年屆76歲，但身體檢查全部指標達A級，沒有三高或其他慢性病問題，血管也相當健康，他受訪時分享養生方法，指自己一直靠4招降血脂、降血壓，經常吃一種被喻為「血管清道夫」的蔬菜。

