76歲醫生無三高慢性病 全靠4招降血脂血壓養好血管
不少長者都面對「三高」問題，很多時因為不良飲食習慣所致，日本一位名醫生雖年屆76歲，但身體檢查全部指標達A級，沒有三高或其他慢性病問題，血管也相當健康，他受訪時分享養生方法，指自己一直靠4招降血脂、降血壓，經常吃一種被喻為「血管清道夫」的蔬菜。
76歲醫生4招降血脂血壓
日本血液內科名醫石原結實現年76歲，但在74歲接受身體檢查時仍然「滿分」，他接受《介護ポストセブン》訪問時表示，要保養血管、保持血液乾淨，就要注意每日飲食習慣，對此他有4項建議：
飲食4招保持血管健康
1. 多吃根莖類蔬菜
- 例子：牛蒡、紅蘿蔔、淮山、蓮藕等
- 功效：溫暖身體、淨化血液
- 建議：女性可適量食用牛蒡，因牛蒡含豐富精胺酸，可刺激女性荷爾蒙的分泌，有助紓緩婦科疾病。
2. 多吃通血管蔬菜
- 例子：洋蔥、韭菜、大蒜、菠菜、芹菜
- 功效：擴張血管、改善血液流動
- 洋蔥、大蒜、韭菜含有大蒜素，有助擴張血管，被喻為「血管清道夫」
- 菠菜含豐富葉綠素，有助改善血液流動；芹菜含有吡嗪（pyrazine），有助擴張血管
3. 多用黑芝麻調味
- 功效：滋補補虛、淨化血液
- 黑芝麻的芝麻素有助抗氧化，同時豐含蛋白質、碳水化合物、維他命、礦物質、膳食纖維
- 建議：將黑芝麻和鹽翻炒自製「黑芝麻鹽」，用餐時撒在白飯上調味
4. 最多八分飽
- 石原結實認為現代人多數也吃太多，「營養過剩」也非好事，一日三餐吃飽後，若缺乏運動，會損害血管健康
- 建議早上禁食半天，只飲蔬菜汁，不吃固體食物；午餐選擇易消化的清淡食物；晚餐只吃八分飽
7大中風先兆
血管健康情況惡化，有可能會引致中風和心肌梗塞，根據醫管局「智友站」指出，大部份中風前均無先兆，但可留意以下7大徵狀，及早求醫可減低中風的後遺症：
- 言語不清或說話表達出現困難
- 一隻手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓
- 視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚
- 突發性的劇烈頭痛
- 身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下
- 無故頭暈或昏厥
- 可能出現失禁
圖片來源：canva圖片