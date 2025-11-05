心臟病｜資深演員林尚武心臟病發離世 專科醫生拆解心臟病迷思 必戒6大壞習慣久坐屬高危

香港演藝界又傳死訊噩耗。資深演員林尚武昨日（4日）傳出因心臟病發逝世，享年75歲。林尚武是香港戲劇界的重要人物，畢業於浸會學院（即現今的浸會大學），隨後加入香港話劇團，參與多部舞台劇及電影的演出。1989年，他加入無綫電視，首部參演的劇集是《燃燒歲月》，在劇中飾演清末太監御廚「蒲公公」。

