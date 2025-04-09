梁齊昕去世｜心臟病年輕化年殺7200人 8成猝死因心臟問題引致 熬夜、久重不動等6大壞習慣必戒
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絕大部份猝死由心臟問題引致
香港公立醫院心臟醫生協會指出，猝死定義為徵狀出現後一小時內的死亡個案；猝死個案佔八至九成是心臟問題引起，除了先天有潛伏性的心臟病患如遺傅性心肌肥厚，就以冠心病和心臟衰竭是最常見成因。也有少於5%患者心臟結構雖然正常，他們猝死的原因可能與遺傳性心律不齊（如布嘉達綜合症Brugada Syndrome）或藥物有關。由於心臟病漸趨年輕化，以致猝死病者的年齡亦愈來愈少，特別是吸煙人仕。
近年冠心病的發病年齡有年輕化的趨勢，四十多歲已患有此病並不稀奇，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。在2023年，本港因心臟病死亡人數有7258人，即每日約20人死於心臟病，也是本港最常見的致命疾病中居第三位，僅次於癌症及肺炎，佔總死亡人數的12.8%，當中又以冠心病最多，佔心臟病死亡人數56.6%。
香港運動醫學及運動科學學會前會長、香港中文大學名譽臨床副教授、心臟科專科醫生麥耀光曾指出，40歲以下人士心臟猝死多由先天性心臟疾病，如突發性心律失常死亡綜合症(SADS)引起，而SADS病徵不明顯，患者一般難以察覺心臟出現問題，如病發未獲及時急救，數分鐘內即可致命。因此，麥醫生建議本身有高危因素，例如家族病史、運動時出現心口痛、心悸等情況的人士，應盡快求醫作詳細檢查，透過基因測試、運動心電圖、心臟超聲波等診斷是否先天性心臟疾病患者。
3大冠心病常見徵狀
據醫管局資料指出，動脈粥樣硬化需要一段長長的時間形成，及至血管收窄亦可能不會呈現徵狀。但冠心病的徵狀可包括：
- 心絞痛：患有冠心病的病人往往會在劇烈運動後或情緒激動下產生心絞痛，病人胸前感到壓迫性的痛楚，有如被大石壓着，疼痛可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎，休息數分鐘後可能會好轉。
- 呼吸困難：因心肌得不到足夠血液，病人在活動時會感呼吸困難及疲累。
- 心肌梗塞 (心臟病發) ：病人在心臟病發時，心絞痛的程度會加劇，時間也會延長。休息或服用心臟藥物後心絞痛仍然持續。其他可能出現的病徵包括心悸、暈眩出汗、噁心和四肢無力。此情況必需緊急救治。
任何人若有高血壓、高血脂及膽固醇、糖尿病等高危因素，應儘早治療及控制，冠心病患者更應留意徵狀，避免發生致命的心肌梗塞。
預防心臟病6大壞習慣必戒
1.戒高鹽高脂飲食
不少人因工作繁忙而經常進食快餐，但這類食物普遍高油、高鹽、高糖、低纖維，容易引致膽固醇積聚，增加動脈硬化及冠心病風險。宜多攝取蔬果、全穀類、低脂蛋白質食物，減少紅肉及加工食品的比例，有助心血管健康。
2.忌久坐不動
長時間缺乏運動會減弱心肺功能、增加肥胖與三高風險，是誘發心臟病的潛在因素。建議每星期進行最少150分鐘的中等強度運動，例如快步行、游泳或騎單車，有助促進血液循環及調節血壓。
3.忌高壓生活、長期精神緊張
慢性壓力會令交感神經過度活躍，導致血壓上升、心跳加快，長遠損害心臟健康。應主動管理壓力來源，例如安排足夠休息、進行深呼吸或正念練習、與可信賴人士傾訴，提升心理韌性。
4.忌經常熬夜
睡眠不足會干擾荷爾蒙分泌，影響免疫功能與心血管修復，長期更會增加猝死、心律不整及高血壓風險。建議每晚保持7至8小時的高質素睡眠，避免深夜使用電子產品及過量攝取咖啡因。
5.忌吸煙
吸煙會加速血管老化與硬化，促使血栓形成，顯著提高心臟病與中風風險。戒煙後心血管健康可逐步改善，與非吸煙者的風險差距亦會逐漸收窄。
6.忌高糖飲料
高糖飲品（如汽水、能量飲品）會促使血糖波動、提高三酸甘油脂水平，增加代謝綜合症與心血管疾病風險。建議用清水、淡茶或低糖飲品代替，減低額外糖分攝取。
台醫生：8成猝死個案與長期熬夜有關
台灣重症專科醫生黃軒早前於Facebook發文指，即使不煙不酒、注重飲食健康，但經常熬夜也會令身體急速變差，熬夜更會對身體造成8大傷害，如體重失控、免疫系統崩潰、皮膚狀況惡化、增加猝死風險、大腦功能衰退、癌症風險上升、消化系統受損，以及情緒波動大。
- 體重失控，發胖無法逆轉：熬夜會影響體內荷爾蒙分泌，使人感到饑餓，導致暴飲暴食，特別是高熱量的宵夜，而夜間身體代謝率下降，攝入的熱量無法有效消耗，脂肪更容易囤積在腰腹，讓人變成易胖體質，減肥也變得更困難。
- 免疫系統崩潰：連續3天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%，這意味著防禦機制變弱，更容易感冒、生病，甚至腸胃功能失調，長期熬夜者還可能出現身體慢性發炎。
- 皮膚狀況惡化：熬夜導致膠原蛋白加速流失，使肌膚變得暗沉、鬆弛，黑眼圈、細紋、痘痘等問題接踵而至。
- 心血管健康亮紅燈：夜晚是心臟修復的關鍵時刻，但熬夜會導致心臟持續超負荷運作，增加血壓、心率不穩的風險。統計顯示，35歲以下猝死案例中，超過80%都與長期睡眠不足有關。
- 大腦功能衰退、記憶力下降：熬夜會影響大腦神經傳遞，使人注意力不集中，反應遲鈍，甚至「話到嘴邊卻想不起來」。研究顯示，常熬夜者的腦細胞死亡速度是正常人的2倍，35 歲時，也許已可能已擁有60歲的腦力。
- 癌症風險上升：褪黑激素，是人體的天然抗癌物質，但熬夜會抑制其分泌， 研究發現長期熬夜者的癌症發病率比早睡者高40%。
- 消化系統受損：肝臟與腸胃在夜間進行修復與排毒，但熬夜打亂這一過程，使胃酸分泌失調，容易引發胃潰瘍、消化不良等問題。
- 情緒波動大：睡眠不足會讓大腦的情緒調節中樞過度活躍，使人變得焦慮、暴躁，甚至增加抑鬱症的風險。
黃軒又引用研究數據指，35歲以下猝死案例中，超過80%都與長期睡眠不足有關，因連續3天睡眠不足，身體的免疫細胞活性便會下降70%，而經常熬夜人士腦細胞死亡速度是正常人的2倍、癌症發病率比早睡者高出40%。
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