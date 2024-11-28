照胃鏡期間心臟驟停 35歲人妻腦損慘成植物人 丈夫直指醫療事故怒告醫院
居韓2年 妻子做身體檢查卻成植物人
綜合外媒報道，35歲新加坡籍女子唐明豔（Tong Ming Yan）是一名教師，與韓籍丈夫張仲碩（Jang Jong-seok）育有一子一女。兩人已在韓國生活超過兩年，原計劃於今年6月返回新加坡。為了在回國前確保健康，她在仁川一間醫院花費35萬韓元（約1,950港元）接受身體檢查。
在接受胃鏡檢查時，唐明豔的心臟突然驟停。雖然醫護人員在20分鐘內成功搶救，但其腦部已經受到嚴重損傷，成為植物人。事後，唐明艷先在ICU留醫4個多月，及後轉至護理院觀察。目前唐明艷無法移動身體，動作只能眨眼，對外界刺激亦似乎缺乏任何反應，並要持續倚靠呼吸器維生。
醫院主張患者「心臟虛弱」 丈夫告醫院求償
唐明豔的丈夫張仲碩對事故感悲痛及憤怒，指控醫院出現醫療過失。他指出，醫院告訴他妻子的心臟過於虛弱，但他強調妻子雖然體重偏輕，但並無健康問題，兩個孩子也是自然產下。據報，張仲碩已經向法院提起訴訟，要求醫院承擔責任。然而根據韓國的醫療訴訟程序，必須由獨立醫院進行醫療評估，但已有3家醫院拒絕進行此評估。法院已於本月中向第4家醫院發出請求，期望盡快釐清事故原因。
醫生指照胃鏡致心臟驟停情況罕見
新加坡伊麗莎白諾維娜醫院的韋俊韜醫生表示，胃鏡檢查時心臟驟停的情況極為罕見，可能的原因包括鎮靜劑劑量過大、胃液倒流引起感染或心律不整等。然而他在25年的職業生涯中，從未遇過類似案例。唐明豔的家屬已經聯繫新加坡駐首爾大使館尋求協助。
照胃鏡有效檢查胃癌等胃病
綜合資料，照胃鏡（胃內窺鏡檢查）是診斷出胃癌最重要且最可靠的方法。照胃鏡不僅能直視胃內部是否異常，還能直接取異常部位進行組織病理活檢，從而判斷異常組織是否出現病變。胃鏡對早期胃癌篩查的準確率高於其他篩查方法。檢查前，醫生會與病人進行面診，讓醫生判斷病人身體狀況是否適合進行內窺鏡檢查或接受麻醉程序。同時讓病人了解檢查的相關風險。
而麻醉科醫生會會進行問診和檢查，根據患者的病史和身體狀況對手術、麻醉的風險進行綜合分析，例如使用美國麻醉醫師協會（ASA）頒佈的病人全身體格健康狀況分級等評估分級方法。進行術前評估的目的是了解患者的身體狀況和對手術麻醉的耐受能力，做好麻醉預案，降低麻醉和手術的風險，減少不良事件的發生率。醫生亦可能建議一些術前檢查如心電圖等，以確保病人安全。
香港每年6,000人心臟驟停 及時拯救可保一命
心臟驟停（又稱心搏驟停）是由各種原因導致的心臟突然不收縮或無效收縮，以致體循環衰竭、大動脈搏動消失、意識喪失、呼吸快而表淺並迅即轉為停止，心電圖表現為室顫或停搏的狀態。據職安局資料，香港每年有超過6,000宗心臟驟停個案，發生心臟驟停人士每延遲1分鐘獲施救，其存活率就會下降7至10%；如果可以在病發的3分鐘內利用AED（自動體外心臟除顫器）拯救，則患者的存活率可以超過7成。
香港消防處指出，AED的使用方法簡單，一般人就算未經訓練，只要照着其語音指示操作便可。不過，要是曾經接受訓練，熟習AED操作方法，當遇到緊急情況而要向患者進行除顫電擊時，便會更有信心，而整個救援過程亦會更加順暢。因此，除CPR外，本處亦鼓勵各位市民參加AED的訓練。