心血管健康｜年輕、身形瘦都可能有三高？2招自我檢查心血管 預防血管垃圾堵塞

都市人亞健康問題普遍，有研究指約75%人處於健康與疾病之間的「似病非病」狀態。這往往與工作壓力大、作息不規律、經常熬夜，以及長時間久坐缺乏運動等生活習慣息息相關。不少人更存有迷思，以為身形瘦削就沒有「三高」問題，但事實上心血管問題已越趨年輕化。加上很多人逃避身體檢查，總認為自己還年輕而忽略了潛在的健康風險。

