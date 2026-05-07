心血管健康｜年輕、身形瘦都可能有三高？2招自我檢查心血管 預防血管垃圾堵塞
8分鐘自我檢測心血管健康
想初步了解自己的心血管健康狀況，其實安坐家中也能做到。香港亞洲心臟中心建議利用8分鐘進行心血管自我檢查，透過握拳測試及心跳檢查，及早發現潛在的血管阻塞與心臟問題。
第1式：握拳測血管
首先，將手緊握成拳頭狀，維持30秒後張開。如果手掌能很快恢復血色，代表血管健康，彈性良好；相反，若需要20秒以上才能恢復血色，則可能意味著血管彈性較弱，血液循環不夠流暢。
第2式：彎腰測心臟
開始前，先靜坐5分鐘，然後量度自己的脈搏指數，此為數字「A」；接著，於1分半鐘內連續做20次向前彎腰的動作，完成後再次量度脈搏，此為數字「B」；最後，休息1分鐘後，第三次量度脈搏，得出數字「C」。
將三個數字代入公式「(A+B+C-200) / 10」，便可得出結果。
結果分析：
0至3分：心臟強壯
3至6分：心臟良好
6至9分：心臟狀況一般
9至12分：需要多加注意心臟問題
12分以上：心臟欠佳，建議及早進行更詳細的身體檢查
當然，以上測試只屬初步參考，如身體感到任何不適，切勿拖延，應及早向醫生查詢及了解。
預防勝於治療 納豆有助清除血管垃圾
除了定期留意身體警號，更重要的是從日常著手，預防心血管問題。近年，納豆成為了備受關注的保健食品之一。納豆中的「納豆激酶」是一種天然的酵素，有助溶解血管中的廢物。有研究顯示，納豆激酶可降低血管問題風險¹、增強血管功能，有助保持血管暢通。
納豆 x 紅麴 x 獨家草本複方 三重機制維持心臟健康
想更全面地守護心血管健康，還可以考慮服用保健品作輔助。馬百良的「血脈清」膠囊採用獨家十合一草本複方專利「Kam.Lipid 植萃複方」由三大調節元素，包括納豆、紅麴、植物固醇，以及八種草本 (決明子、山楂、荷葉、桑葉、紅景天、丹參、洛神花、甘草) 組合而成。
配方中的納豆與紅麴能發揮強大的協同作用。納豆的「納豆激酶」有助溶解血管垃圾，而紅麴的「Monacolin K」則具降醇功效。兩者結合，可發揮更全面的保健功效，能同時促進新陳代謝、強化人體循環系統，並預防及清除血管垃圾，致力於全方位預防血管問題。
研究顯示 持續服用4週顯著改善壞指數
「血脈清」的主要功效包括增加血管彈性、促進血液循環、清除血管廢物、維持心臟健康及防止血管堵塞。研究顯示，持續服用產品4週後有助改善血中總醇及改善血中低密度壞指數。此外，產品已通過微生物基因突變、28天毒性試驗，以及肝、腎功能指數等多項安全測試^，確保安全可靠。
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資料來源：
¹https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12157000/
^Kam.Lipid實驗結果
#此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
*此產品或有助穩定血脂