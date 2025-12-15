抗老飲食｜7旬名醫無三高 自爆愛食2款蔬菜通血管 分享抗老3大關鍵：營養要補齊
高血壓、高血糖、高血脂這「三高」問題，已成為現代人的頭號健康殺手，由此引發的慢性病死亡率甚至高於癌症。台灣73歲名醫李龍騰雖已屆古稀之年，卻擁有如50歲般的壯健體魄，就連長者身上極為常見的「三高」問題都未有在他身上發生，體魄之好叫人羨慕。
綜合台灣傳媒報道，李龍騰現為台大醫院家庭醫學科主醫生，亦曾擔任台北仁濟醫院院長及行政院衛生署副署長。即使已過70，他至今仍精神奕奕地穿梭於各大醫院看診，他大方公開自己從小堅持的3大生活習慣，以及兩款必吃的「通血管」神仙蔬菜，教大家如何逆齡抗老。
73歲名醫講解抗老3招
面對繁忙的診症工作，李龍騰依靠以下三招維持「無三高」的健康人生：
1.規律睡眠
李龍騰視睡眠為健康基礎；即使在學業最繁重的公開試時期，他依然堅持不熬夜。至今他仍維持每晚10時至10時半入睡，清晨5時至6時起床的規律作息。
2.獨門跑步法「跑1休3」
從小熱愛跑步的他年輕時天天跑，隨著年紀增長，他調整策略為「跑1休3」，即每3天跑一次長跑（約10公里）。這種運動模式既能維持心肺功能，又能給予身體足夠的恢復時間，避免運動傷害。
3.飲食黃金比例
他堅持營養均衡，飲食比例約為60%碳水化合物、25%蛋白質、15%脂肪。但考慮到長者代謝變慢，過多碳水易令血糖飆升，他會適度減少澱粉攝取，將熱量來源轉向優質蛋白質與脂肪，例如早餐吃雞蛋或喝咖啡。
必食2大健康食物助「通血管」
除了生活習慣，李龍騰特別推介兩款他每日必吃的蔬菜，認為它們具有清血作用，有助預防中風及心肌梗塞：
1.黑木耳
被譽為「素中之葷」的黑木耳，富含膳食纖維與多醣體。
- 功效：營養師李婉萍指出，黑木耳能降低膽固醇、改善腸道菌群，並有助減重及提升飽足感。長期食用能令血液不易黏稠，降低血栓與動脈硬化風險。
- 禁忌人士：由於具抗凝血作用，凝血功能異常者、手術或剝牙前後、女性月經期間不宜多吃；容易有白帶的女性則建議搭配薑一起煮。
2.西芹
西芹含有豐富的鉀質及特殊的植化素。
- 功效： 初日診所醫生李思賢分析，西芹屬高鉀低鈉食材，有助控制血壓；其含有的「芹菜素」（Apigenin）能抗發炎及保護血管，更有助放鬆血管平滑肌。
- 注意事項： 西芹多為「非水溶性纖維」，對於腸胃較弱或容易胃脹氣的人士，大量食用可能加劇便秘。若有此情況，建議改吃秋葵等水溶性纖維較多的蔬菜。