抗老飲食｜7旬名醫無三高 自爆愛食2款蔬菜通血管 分享抗老3大關鍵：營養要補齊

高血壓、高血糖、高血脂這「三高」問題，已成為現代人的頭號健康殺手，由此引發的慢性病死亡率甚至高於癌症。台灣73歲名醫李龍騰雖已屆古稀之年，卻擁有如50歲般的壯健體魄，就連長者身上極為常見的「三高」問題都未有在他身上發生，體魄之好叫人羨慕。

